चिकित्सा मंत्री खींवसर बोले- सरकार गंभीर, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

चिकित्सा मंत्री ने कहा- मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता की घोषणा जल्द करेगी सरकार. यह घटना बहुत दुखद है.

Rajasthan Health Minister
मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 7:14 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजधानी जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के एक वार्ड में आग लगने की घटना में 8 मरीजों की मौत के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सोमवार शाम को एसएमएस अस्पताल पहुंचे. जहां उन्होंने वार्ड का दौरा किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है. इसे लेकर सरकार गंभीर है. घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री खुद रात को ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और पूरे हालत का जायजा लिया. मंत्री बोले- वह खुद घटनास्थल पर आए हैं और जायजा लिया है. एक कोने में केबल में शॉर्ट सर्किट हुआ है. पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा.

दो वार्ड में 16 लोगों को बाहर निकाला : उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर की क्षमता 284 बेड की है. आग लगने की जानकारी मिलने पर न्यूरो वार्ड में से 11 मरीजों को बाहर निकाल लिया गया. जहां हादसा हुआ, उस वार्ड में धुआं ज्यादा फैल गया था. उसके बावजूद पांच लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन छह लोगों को बचाया नहीं जा सका. यह घटना दुखद है.

चिकित्सा मंत्री का बड़ा बयान, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

बैलेंस अप्रोच के साथ जांच करेगी कमेटी : खींवसर ने कहा कि मृतकों के आश्रितों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा. कितना मुआवजा दिया जाएगा, यह सरकार तय कर रही है. सरकार ठोस और सख्त कदम भी उठाएगी. जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे. जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी पाया जाता है, सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जांच कमेटी बैलेंस अप्रोच के साथ काम करेगी. जांच में करीब एक सप्ताह का समय लगने की संभावना है.

पढे़ं : SMS अस्पताल अग्निकांड : दवा लेने आए, दर्द लेकर गए, परिजन बोले- शॉर्ट सर्किट के बारे में बताया, स्टाफ ने की अनदेखी

छह सदस्यीय कमेटी में यह अधिकारी होंगे : उन्होंने बताया कि छह सदस्यों वाली एक कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी. इस कमेटी में कमिश्नर इकबाल खान, अतिरिक्त निदेशक मुकेश मीणा, मुख्य अभियंता चंदन सिंह मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (विद्युत) अजय माथुर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉ. आरके जैन और नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही साफतौर पर कुछ कहा जा सकता है कि किसकी लापरवाही रही.

Madan Dilawar in SMS Hospital
पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Jaipur)

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले- पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी : एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद सोमवार देर शाम तक नेताओं के पहुंचने का दौर जारी रहा. इस इसी कड़ी में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने रविवार रात को आग लगने के कारण हुए हादसे की चिकित्सकों से जानकारी ली और आग से जल कर नष्ट हुए ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू को भी देखा. मंत्री मदन दिलावर ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हादसा दुखद है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद घटना के तुरंत बाद अस्पताल का दौरा कर चुके हैं. सीएम ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है. दुर्घटना के शिकार लोगों की हर संभव मदद की जाएगी.

