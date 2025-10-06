ETV Bharat / state

अस्पतालों में अग्निशमन टीम ने जांची फायर सेफ्टी, सब जगह मिली कमियां

कोटा: जयपुर एसएमएस अस्पताल के बाद कोटा में भी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में सोमवार को अग्निशमन सुरक्षा की जांच की गई. इसमें नगर निगम की टीम मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज के नए हॉस्पिटल, सुपर स्पेशयिलिटी ब्लॉक, एमबीएस और जेके लोन अस्पताल पहुंची. सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक टीम जांच करती रही. इस जायजे में कई कमियां मिली हैं. एमबीएस अस्पताल में स्मोक डिटेक्टर चालू नहीं थे. कर्मचारी कहीं भी प्रशिक्षित नहीं लगे हुए हैं. अस्पतालों में अग्निशमन के नोजल और हौज पाइप ही स्टोर में रखे हुए थे. इन सब पर राकेश व्यास ने पूरी जांच रिपोर्ट बनाकर अस्पताल प्रबंधन को दी है. निरीक्षण में उनके साथ अस्पताल के अधीक्षक और स्टाफ भी था.

राकेश व्यास का कहना है कि पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम ज्यादा बेहतर थे. जबकि पुरानी बिल्डिंग में सिस्टम चलता हुआ नहीं मिला. इसमें सुधार के निर्देश दिए हैं. एमबीएस में स्मोक डिटेक्टर आईसीयू में काम नहीं कर रहे थे. राकेश व्यास ने यह भी बताया कि अस्पतालों में चोरी की वजह से नोजल व हौज पाइप अंदर रख दिए थे, जिन्हें स्टोर रूम में रखा गया था. हालांकि, बाद में लगा दी गई है. सभी जगह पर नोजल लगे होने चाहिए, ताकि आग लगने पर तत्काल उसे रोकने का प्रयास शुरू हो जाए. इस चोरी को रोकने के लिए भी गार्ड्स की तैनाती करने के लिए कहा है.