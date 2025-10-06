अस्पतालों में अग्निशमन टीम ने जांची फायर सेफ्टी, सब जगह मिली कमियां
कोटा में सुरक्षा की जांच. मेडिकल कॉलेज के नए हॉस्पिटल, सुपर स्पेशयिलिटी ब्लॉक, एमबीएस और जेके लोन अस्पताल पहुंची अग्निशमन टीम. मिली कई कमियां.
कोटा: जयपुर एसएमएस अस्पताल के बाद कोटा में भी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में सोमवार को अग्निशमन सुरक्षा की जांच की गई. इसमें नगर निगम की टीम मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज के नए हॉस्पिटल, सुपर स्पेशयिलिटी ब्लॉक, एमबीएस और जेके लोन अस्पताल पहुंची. सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक टीम जांच करती रही. इस जायजे में कई कमियां मिली हैं. एमबीएस अस्पताल में स्मोक डिटेक्टर चालू नहीं थे. कर्मचारी कहीं भी प्रशिक्षित नहीं लगे हुए हैं. अस्पतालों में अग्निशमन के नोजल और हौज पाइप ही स्टोर में रखे हुए थे. इन सब पर राकेश व्यास ने पूरी जांच रिपोर्ट बनाकर अस्पताल प्रबंधन को दी है. निरीक्षण में उनके साथ अस्पताल के अधीक्षक और स्टाफ भी था.
राकेश व्यास का कहना है कि पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम ज्यादा बेहतर थे. जबकि पुरानी बिल्डिंग में सिस्टम चलता हुआ नहीं मिला. इसमें सुधार के निर्देश दिए हैं. एमबीएस में स्मोक डिटेक्टर आईसीयू में काम नहीं कर रहे थे. राकेश व्यास ने यह भी बताया कि अस्पतालों में चोरी की वजह से नोजल व हौज पाइप अंदर रख दिए थे, जिन्हें स्टोर रूम में रखा गया था. हालांकि, बाद में लगा दी गई है. सभी जगह पर नोजल लगे होने चाहिए, ताकि आग लगने पर तत्काल उसे रोकने का प्रयास शुरू हो जाए. इस चोरी को रोकने के लिए भी गार्ड्स की तैनाती करने के लिए कहा है.
नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि चारों अस्पतालों में फायरमैन की नियुक्ति नहीं है. अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को ही फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दिलाई हुई है. हालांकि, सभी जगह पर फायरमैन की नियुक्ति होनी चाहिए. इसीलिए सलाह दी है कि फायरमैन नियुक्त किए जाएं. राकेश व्यास का कहना है कि वार्ड और सब जगह पर जाकर सेकंड एग्जिट क्लियर होने चाहिए. अस्पताल में सेकंड एग्जिट में कुछ जगह पर सामान रखा हुआ था. उन्हें हटाने के लिए निर्देशित किया है. लूज वायरिंग को भी दुरुस्त करने के लिए कहा है. इलेक्ट्रीशियन 24 घंटे मौजूद रहना चाहिए.
अग्निशमन उपकरणों को 24 घंटे ऑपरेशन में रखने के लिए फायरमैन नियुक्त करने के लिए कहा गया है. फायर ब्रिगेड के लिए आने-जाने की पूरी व्यवस्था रहे और कॉरिडोर बना होना चाहिए था. उसमें कोई अवरोध नहीं होना चाहिए. फायर ब्रिगेड के नंबर लिखे होने चाहिए. अस्पताल में पर्याप्त वेंटिलेशन हो, आसपास झाड़ियां और कबाड़ नहीं होना चाहिए. पुरानी बिल्डिंग में स्मोक डिटेक्टर चले नहीं थे, उनको दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया है. गार्ड, नर्सिंग स्टाफ से लेकर सभी व्यक्तियों को अग्निशमन की सुरक्षा और फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की जानकारी होनी चाहिए.