SMS अस्पताल अग्निकांड : कांग्रेस ने जताया दुख, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 6, 2025 at 11:13 AM IST | Updated : October 6, 2025 at 12:42 PM IST 5 Min Read

जयपुर : सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात आग लगने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कई गंभीर रूप से झुलस गए हैं. इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों की आत्मा री शांति के लिए प्रार्थना की. साथ ही सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के ICU में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु बहुत दुखी करने वाली है. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस हादसे में कम से कम जनहानि हो. प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं घायलों को शीघ्र ‌स्वस्थ करें. राज्य सरकार इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाकर यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में कहीं भी ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो सके. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के ICU में आग लगने की घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है. इस भीषण हादसे में कई लोगों की जान जाना बेहद पीड़ादायक है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करें. पढ़ें. SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग, ICU में भर्ती 8 मरीजों की मौत टीकाराम जूली पहुंचे अस्पताल (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) 'लापरवाही और अव्यवस्थाओं की भयावह मिसाल' : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लगने से 7 से अधिक लोगों की मृत्यु की खबर व्यथित करने वाली है. यह सिर्फ एक हादसा नहीं, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और अव्यवस्थाओं की एक और भयावह मिसाल है. झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद कफ सिरप से बच्चों की मौतें और अब ये अस्पताल हादसा, इससे पहले की लोगों का सरकारी सेवाओं से विश्वास उठ जाए कुछ करिए सरकार. जांच करके जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए. मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे मौके पर (ETV Bharat Jaipur)

