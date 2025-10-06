ETV Bharat / state

SMS अस्पताल अग्निकांड : कांग्रेस ने जताया दुख, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने SMS अस्पताल अग्निकांड में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

SMS अस्पताल अग्निकांड
SMS अस्पताल अग्निकांड (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 11:13 AM IST

Updated : October 6, 2025 at 12:42 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात आग लगने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कई गंभीर रूप से झुलस गए हैं. इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों की आत्मा री शांति के लिए प्रार्थना की. साथ ही सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के ICU में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु बहुत दुखी करने वाली है. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस हादसे में कम से कम जनहानि हो. प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं घायलों को शीघ्र ‌स्वस्थ करें. राज्य सरकार इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाकर यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में कहीं भी ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो सके. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के ICU में आग लगने की घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है. इस भीषण हादसे में कई लोगों की जान जाना बेहद पीड़ादायक है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करें.

पढ़ें. SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग, ICU में भर्ती 8 मरीजों की मौत

टीकाराम जूली पहुंचे अस्पताल (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

'लापरवाही और अव्यवस्थाओं की भयावह मिसाल' : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लगने से 7 से अधिक लोगों की मृत्यु की खबर व्यथित करने वाली है. यह सिर्फ एक हादसा नहीं, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और अव्यवस्थाओं की एक और भयावह मिसाल है. झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद कफ सिरप से बच्चों की मौतें और अब ये अस्पताल हादसा, इससे पहले की लोगों का सरकारी सेवाओं से विश्वास उठ जाए कुछ करिए सरकार. जांच करके जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए. मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे मौके पर (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. SMS अस्पताल अग्निकांड में 8 लोगों की मौत, धरने पर बैठे गुस्साए परिजन

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लगने से 3 महिलाओं सहित 8 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है. इस भीषण घटना ने मन को झकझोर कर रख दिया है, हृदय अत्यंत व्यथित है. मेरी गहरी संवेदनाए दिवंगतों के परिजनों के साथ हैं. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में एवं शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं.

पढ़ें. SMS अस्पताल में शेरू ने जान पर खेलकर बचाई बीमार मां की जान, परिजन का आरोप- मौके पर नहीं था कोई स्टाफ

बायतु से कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में बीती रात हुए अग्निकांड की घटना अत्यंत दुःखद और चिंताजनक है. अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर आग लगना न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आमजन की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार कितनी असंवेदनशील हो चुकी है. जहां एक ओर मरीज अपनी जान बचाने के लिए अस्पतालों पर भरोसा करते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाएं उस भरोसे को गहरी चोट पहुंचाती हैं. यह घटना स्पष्ट संकेत है कि सुरक्षा मानकों और आपातकालीन व्यवस्थाओं की गम्भीर समीक्षा की आवश्यकता है.

पढ़ें. SMS अस्पताल अग्निकांड : दवा लेने आए, दर्द लेकर गए, निशाने पर अस्पताल के इंतजाम

इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहन करने का साहस प्रदान करने और घायल हुए सभी मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं. प्रशासन से यह मांग करता हूं कि आग लगने के कारणों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाये कि राज्य के सभी अस्पतालों में सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य रूप से कराया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

पढ़ें. SMS अस्पताल में आग का जिम्मेदार कौन? जांच करेगी पांच सदस्यीय कमेटी

पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में लगी आग की घटना अत्यंत दुःखद है. इस हादसे में 7 से अधिक लोगों के असमय निधन की दुखद सूचना व्यथित करने वाली है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें और परिजनों को यह असहनीय दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें. राज्य सरकार इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाकर यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में कहीं भी ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो सके.

Last Updated : October 6, 2025 at 12:42 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SMS HOSPITALJAIPUR SMS HOSPITAL FIRESMS अस्पताल अग्निकांडCONGRESS DEMANDS ACTIONSMS HOSPITAL FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

अगर आप भी अधिक तेल का सेवन करते तो हो जाइए सावधान, बढ़ता तेल का सेवन बन सकता है खतरा

अक्टूबर में IPO मार्केट में हलचल, निवेशकों की नजर TATA कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर

भक्ति के रंग में रंगे नजर आए शिखर धवन, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिया भस्म आरती में हिस्सा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.