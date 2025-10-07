ETV Bharat / state

SMS अस्पताल अग्निकांड : 3 माह पहले CISF ने सेफ्टी के लिए अस्पताल का दौरा किया, लेकिन नहीं दी रिपोर्ट

सुरक्षा मकसद : सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एक बयान जारी कर कहा था कि सरकारी अस्पतालों में कई बार सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहते हैं. ऐसे में सीआईएसएफ को सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है. यह पहल अस्पताल परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इसके अनुसार

SMS अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए मंथन चल रहा है. अस्पताल को किस तरह सुरक्षित बनाया जाए कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में मरीजों की जान बचाई जा सके, इसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी. : डॉक्टर मृणाल जोशी, अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल

सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने CISF को इसके लिए 30 लाख रुपए का भुगतान भी किया था, ताकि अस्पतालों में सुरक्षा को मजबूत किया जाए. खासकर आग लगने की घटना पर किस तरह जनहानि को बचाया जाए. सीआईएसए ने ट्रॉमा समेत सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पतालों का दौरा किया, लेकिन इससे जुड़ी रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज प्रशासन को आज तक प्राप्त नहीं हुई.

जयपुर : सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात आगजनी के कारण 8 मरीजों की मौत हो गई. इसके बाद अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. अब अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है. इसके अनुसार 3 माह पहले जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले सभी अस्पतालों में सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की ओर से परामर्श सेवाएं ली गई थी.

करीब 3 माह पहले CISF ने एसएमएस और ट्रॉमा का दौरा किया सुरक्षा से जुड़े मानकों की जांच की इसे लेकर एक पूरी रिपोर्ट होनी थी तैयार आपातकालीन स्थिति में इस तरह बचाई जाएगी मरीजों की जान मरीज और परिजनों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा को लेकर उठाया गया था ये कदम CISF को बताना था कि किस तरह अस्पताल को दुरुस्त किया जाए अस्पताल में भर्ती मरीजों की भीड़ के बीच मरीजों की सुरक्षा काफी जरूरी इसे लेकर कॉलेज स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था

SMS भी हाई रिस्क पर : ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना के बाद भी अस्पतालों की सुरक्षा और खासकर मरीजों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. हालांकि ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन सवाई मानसिंह अस्पताल का भवन लगभग 80 साल पुराना है. ऐसे में सवाई मानसिंह अस्पताल आगजनी या अन्य तरह की घटना को लेकर हाई रिस्क पर है.

मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अस्पताल का MNIT से सर्वे करवाया MNIT ने इंफ्रा से जुड़े मामले पर कहा था कि अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर किसी भी तरह का नया निर्माण कार्य अस्पताल के ऊपर नहीं हो सकता ऐसे में बिल्डिंग को ध्वस्त कर नई बिल्डिंग ही बनाना अंतिम उपाय सरकार को लिखा गया था पत्र

लाखों लोगों का हर साल इलाज : जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में हर साल लाखों लोग अपना इलाज करवाने आते हैं. देश की आजादी से पहले शुरू होने वाला यह अस्पताल लगभग अपने 8 दशक पूरे कर चुका है. अब तक करोड़ों लोगों का इलाज इस अस्पताल में हुआ है, लेकिन अब इस अस्पताल की बिल्डिंग को ही इलाज की जरूरत महसूस हो रही है. शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना अब आम समस्या हो गई है. ऐसे में मरीजों की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़ा रहता है. बारिश के समय फॉल सीलिंग गिरने के अलावा अस्पताल में पानी भी भर जाता है. सामान्य वार्ड के साथ-साथ आईसीयू के मरीजों को भी शिफ्ट करना पड़ता है.

कई बार लिखा पत्र : ट्रॉमा सेंटर में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई आगजनी से पहले कई बार विद्युत से जुड़ी समस्याओं को लेकर अस्पताल प्रशासन को पत्र लिखा गया था. तत्कालीन ट्रॉमा इंचार्ज डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने कई बार पत्र लिखकर बताया था कि ट्रॉमा सेंटर में कई बार करंट आने के कारण मरीजों के इलाज में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. पत्र में यह भी लिखा गया कि ट्रॉमा सेंटर के ऊपर बन रहे नए निर्माण कार्य के कारण कई बार विद्युत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में इसका तुरंत निस्तारण किया जाए, लेकिन अस्पताल प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने समय रहते क़दम नहीं उठाया.

ट्रॉमा सेंटर को मिला था राष्ट्रीय सम्मान : वर्ष 2014 में स्थापित एसएमएस ट्रॉमा सेंटर को हाल ही में देशभर में उत्कृष्टता कार्य करने पर 'सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार 2025' से सम्मानित किया गया था. यह सम्मान न्यूरोट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अपने वार्षिक सम्मेलन में प्रदान किया गया था, लेकिन आगजनी कि इस घटना के बाद अस्पताल पर दाग लग गया है. डॉक्टर जोशी का कहना है कि ट्रॉमा सेंटर में हर दिन बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज होता है. आगजनी के बाद आईसीयू को काफी नुकसान पहुंचा है. ऐसे में मरीजों के इलाज को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही ICU को दुरुस्त कर मरीजों का इलाज किया जाएगा.

