SMS हॉस्पिटल हादसा : राठौड़ बोले- कांग्रेस नेताओं की तरह सीएम दिल्ली सैर-सपाटे करने नहीं जाते...

राठौड़ का टीकाराम जूली के बयान पर पलटवार. कहा- कांग्रेस नेताओं की तरह सीएम दिल्ली सैर-सपाटे करने नहीं जाते. दुर्घटनाओं पर राजनीति अच्छी बात नहीं.

Madan Rathore Targets Congress
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 2:25 PM IST

4 Min Read
जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है. अग्निकांड पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाए तो पलटवार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उतर आए. राठौड़ ने घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुर्घटना को लेकर सरकार गंभीर है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घटना की जानकरी मिलते ही रात 2 बजे एसएमएस अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर कहा कि कांग्रेस के नेताओं की तरह सीएम भजनलाल दिल्ली सैर-सपाटे करने नहीं जाते. जब भी जाते हैं कुछ न कुछ लेकर आते हैं. नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेताओं को दुर्घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. ये अच्छी बात नहीं है.

घटना हृदयविदारक, सरकार पीड़ितों के साथ : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यह बात बिल्कुल सही है कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुःखद और हृदय विदारक है. इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी के लिए हाई लेवल जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आधी रात को ही अस्पताल पहुंचे और घायलों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए. अधिकारियों को निर्देशित किया. सरकार और प्रशासन द्वारा मरीजों की सुरक्षा और उपचार सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

मदन राठौड़ का कांग्रेस पर निशाना, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

राठौड़ ने चिकित्सकों और अधिकारियों से जानकारी ली. मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. राठौड़ ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पार्टी और सरकार पीड़ित परिवार के साथ है. पीड़ित परिवार को किस तरह से संबल दे सकते हैं, उसकी पूरी कोशिश की जाएगी.

दुर्घटनाओं पर राजनीति अच्छी बात नहीं : मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के नेता तो केवल राजनीति करते हैं और ऐसी दुर्घटनाओं पर राजनीति नहीं करना चाहिए. ऐसी घटनाओं पर सोच समझ करके क्या ठीक किया जा सकता है ? कैसे सुधार किया जा सकता है ? इस पर विचार करें तो समझ में आता है. इस पर राजनीति करना ठीक बात नहीं है. यह दुर्घटना है. इस पर राजनीति तो बिल्कुल ठीक नहीं है. हमारी सरकार पूरी तरह तत्पर है. मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले को देख रहे हैं. सबको संबल देने का काम किया जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले- भविष्य में ऐसा न हो, इस दिशा में काम करेंगे : वहीं, सोमवार को जोधपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में दुखांतिका में काल कवलित हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत दोषारोपण या राजनीतिक टिप्पणी करने का विषय नहीं है. किसी व्यक्ति का दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. वहीं, अगर कहीं तकनीकी खामी है तो भविष्य में ऐसा न हो, इस दिशा में भी काम करेंगे.

स्वदेशी की वकालत : इस दौरान शेखावत ने देश में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने की वकालत की. उन्होंने कहा कि देश की 70 फीसदी मध्यम वर्ग जनसंख्या सहित सभी स्वदेशी उत्पाद उपयोग करने लग गए तो भारत स्वत: आत्मनिर्भर बन जाएगा. इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. विदेशी माल का इंपोर्ट बंद हो जाएगा.

