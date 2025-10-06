ETV Bharat / state

SMS अस्पताल अग्निकांड :'स्टाफ कुंडी लगाकर भाग गए', पत्नी की मौत के बाद पूरन सिंह ने सुनाई 'काली रात' की दास्तां

एसएमएस अस्पताल में लगी आग के बाद जहां एक तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीड़ित परिजनों का दर्द उभर रहा है.

SMS अस्पताल हादसा
SMS अस्पताल हादसा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 1:15 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 1:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : सवाई मानसिंह अस्पताल अग्निकांड के बाद लगातार मृतकों की परिजनों का सब्र टूट रहा है. ट्रॉमा सेंटर आग हादसे में 8 मरीजों ने जान गंवाई है. इस अग्निकांड में जलने और दम घुटने से मरीजों की मौत की बात की जा रही है.

आग लगने के बाद बीती रात मौके पर पहुंचे पुलिस उपाध्यक्ष नारायण के मुताबिक रात 11.45 बजे के आसपास हुए इस घटनाक्रम की जानकारी उन्हें जैसे ही मिली, वे तत्काल अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए. इस दौरान पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, दूसरी ओर एसएमएस अस्पताल के बाहर टी स्टॉल पर काम करने वाली की महिला ने बताया कि कैसे आग लगने के बाद भगदड़ देखने के बाद वह अपने कुछ साथियों के साथ उसे वार्ड में पहुंची और मरीजों को रेस्क्यू किया.

पढे़ं. SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग, ICU में भर्ती 8 मरीजों की मौत

पूरन सिंह ने सुनाई पूरी कहानी (ETV Bharat Jaipur)

पूरन सिंह का साथ छोड़ गई पत्नी : भरतपुर से इलाज के लिए जयपुर आई एक मृतक महिला के पति पूरन सिंह बताते हैं कि बेटे के साथ बाइक पर जाने के दौरान उनकी पत्नी की हड्डी टूट गई थी. इसका इलाज वे ट्रॉमा आईसीयू में करवा रहे थे. डॉक्टर ने उन्हें जल्द छुट्टी का भरोसा दिलाया था और वे सुबह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था. रात को आईसीयू वार्ड में लगी आग में हमेशा के लिए उनका अपनी पत्नी से साथ-छूट गया. पूरन ने बताया कि घटनाक्रम के तत्काल बाद कुछ मरीज और उनके परिजनों ने वार्ड बॉय को बताया था, लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया. वे रात से अस्पताल के बाहर बैठकर अपने पत्नी के शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला.

पढे़ं. SMS अस्पताल अग्निकांड में 8 लोगों की मौत, धरने पर बैठे गुस्साए परिजन

पुलिस उपाधीक्षक ने क्या कहा (ETV Bharat Jaipur)

सड़क पर मरीज दिगंबर ने तोड़ा दम : एसएमएस अग्निकांड हादसे में मरने वाले मरीजों की संख्या 8 हो चुकी है. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वे अपने किसी रिश्तेदार के साथ एसएमएस अस्पताल में मौजूद थे, जिस दौरान यह घटनाक्रम हुआ, तब एसएमएस अस्पताल के बाहर भारी भगदड़ मिलने की सूचना मिली थी. इसके बाद जब वे ट्रॉमा वार्ड के बाहर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि कुछ मरीज सड़क पर स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे, जिसमें से एक मरीज दिगंबर ने उनकी आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया था.

पढे़ं. SMS अस्पताल में शेरू ने जान पर खेलकर बचाई बीमार मां की जान, परिजन का आरोप- मौके पर नहीं था कोई स्टाफ

Last Updated : October 6, 2025 at 1:46 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SMS HOSPITAL FIRE INCIDENTBHARATPUR MAN NARRATED INCIDENTDEAD IN JAIPUR HOSPITAL FIRESMS अस्पताल हादसाSMS HOSPITAL FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SMS अस्पताल अग्निकांड: FSL टीम ने कलेक्ट किए सैंपल, भाजपा विधायक बोले- मुलाकात करना समस्या का समाधान नहीं

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

अगर आप भी अधिक तेल का सेवन करते तो हो जाइए सावधान, बढ़ता तेल का सेवन बन सकता है खतरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.