ETV Bharat / state

SMS अस्पताल अग्निकांड :'स्टाफ कुंडी लगाकर भाग गए', पत्नी की मौत के बाद पूरन सिंह ने सुनाई 'काली रात' की दास्तां

आग लगने के बाद बीती रात मौके पर पहुंचे पुलिस उपाध्यक्ष नारायण के मुताबिक रात 11.45 बजे के आसपास हुए इस घटनाक्रम की जानकारी उन्हें जैसे ही मिली, वे तत्काल अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए. इस दौरान पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, दूसरी ओर एसएमएस अस्पताल के बाहर टी स्टॉल पर काम करने वाली की महिला ने बताया कि कैसे आग लगने के बाद भगदड़ देखने के बाद वह अपने कुछ साथियों के साथ उसे वार्ड में पहुंची और मरीजों को रेस्क्यू किया.

जयपुर : सवाई मानसिंह अस्पताल अग्निकांड के बाद लगातार मृतकों की परिजनों का सब्र टूट रहा है. ट्रॉमा सेंटर आग हादसे में 8 मरीजों ने जान गंवाई है. इस अग्निकांड में जलने और दम घुटने से मरीजों की मौत की बात की जा रही है.

पूरन सिंह का साथ छोड़ गई पत्नी : भरतपुर से इलाज के लिए जयपुर आई एक मृतक महिला के पति पूरन सिंह बताते हैं कि बेटे के साथ बाइक पर जाने के दौरान उनकी पत्नी की हड्डी टूट गई थी. इसका इलाज वे ट्रॉमा आईसीयू में करवा रहे थे. डॉक्टर ने उन्हें जल्द छुट्टी का भरोसा दिलाया था और वे सुबह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था. रात को आईसीयू वार्ड में लगी आग में हमेशा के लिए उनका अपनी पत्नी से साथ-छूट गया. पूरन ने बताया कि घटनाक्रम के तत्काल बाद कुछ मरीज और उनके परिजनों ने वार्ड बॉय को बताया था, लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया. वे रात से अस्पताल के बाहर बैठकर अपने पत्नी के शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला.

पढे़ं. SMS अस्पताल अग्निकांड में 8 लोगों की मौत, धरने पर बैठे गुस्साए परिजन

सड़क पर मरीज दिगंबर ने तोड़ा दम : एसएमएस अग्निकांड हादसे में मरने वाले मरीजों की संख्या 8 हो चुकी है. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वे अपने किसी रिश्तेदार के साथ एसएमएस अस्पताल में मौजूद थे, जिस दौरान यह घटनाक्रम हुआ, तब एसएमएस अस्पताल के बाहर भारी भगदड़ मिलने की सूचना मिली थी. इसके बाद जब वे ट्रॉमा वार्ड के बाहर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि कुछ मरीज सड़क पर स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे, जिसमें से एक मरीज दिगंबर ने उनकी आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया था.

पढे़ं. SMS अस्पताल में शेरू ने जान पर खेलकर बचाई बीमार मां की जान, परिजन का आरोप- मौके पर नहीं था कोई स्टाफ