जयपुर आरटीओ की सख्ती, 9000 ई-रिक्शा और 10000 ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई शुरू

जयपुर: राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में पुराने ई-रिक्शा बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं. जयपुर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने ऐसे ई-रिक्शा स्वामियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. पहले फेज में करीब 9000 से अधिक ई-रिक्शाओं को चलन से बाहर करने की तैयारी की जा रही है.

आरटीओ की ओर से इन सभी वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया है. यदि निर्धारित समय में वाहन स्वामी फिटनेस नहीं करवाते हैं तो उनके पंजीयन निलंबित कर दिए जाएंगे. इनमें ज्यादातर ई-रिक्शा 9 साल से अधिक पुराने हैं और अब जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, जिनकी फिटनेस करवाना संभव नहीं है.

सड़क सुरक्षा और राजस्व पर असर: आरटीओ के अनुसार बिना फिटनेस के चल रहे ई-रिक्शा सड़क हादसों को न्यौता दे रहे हैं और राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. राजधानी में ऐसे वाहनों की बड़ी संख्या होने से न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है बल्कि सुरक्षा को भी खतरा बना हुआ है.

ऑटो रिक्शा पर भी कार्रवाई शुरू: ई-रिक्शाओं के साथ-साथ जयपुर में चल रहे 10000 से अधिक ऑटो रिक्शाओं के खिलाफ भी विशेष अभियान शुरू किया गया है. आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इन ऑटो रिक्शा स्वामियों के परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है.