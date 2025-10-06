ETV Bharat / state

जयपुर आरटीओ की सख्ती, 9000 ई-रिक्शा और 10000 ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई शुरू

जयपुर आरटीओ प्रथम ने बिना फिटनेस और परमिट वाले वाहनों पर सख्ती की है. 9000 ई-रिक्शा और 10000 ऑटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई शुरू.

आरटीओ ऑफिस, जयपुर
आरटीओ ऑफिस, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में पुराने ई-रिक्शा बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं. जयपुर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने ऐसे ई-रिक्शा स्वामियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. पहले फेज में करीब 9000 से अधिक ई-रिक्शाओं को चलन से बाहर करने की तैयारी की जा रही है.

आरटीओ की ओर से इन सभी वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया है. यदि निर्धारित समय में वाहन स्वामी फिटनेस नहीं करवाते हैं तो उनके पंजीयन निलंबित कर दिए जाएंगे. इनमें ज्यादातर ई-रिक्शा 9 साल से अधिक पुराने हैं और अब जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, जिनकी फिटनेस करवाना संभव नहीं है.

इसे भी पढ़ें- जयपुर में 15 साल पुराने व्यावसायिक डीजल वाहनों की आरसी होगी निरस्त, 20 हजार वाहन होंगे प्रभावित

सड़क सुरक्षा और राजस्व पर असर: आरटीओ के अनुसार बिना फिटनेस के चल रहे ई-रिक्शा सड़क हादसों को न्यौता दे रहे हैं और राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. राजधानी में ऐसे वाहनों की बड़ी संख्या होने से न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है बल्कि सुरक्षा को भी खतरा बना हुआ है.

ऑटो रिक्शा पर भी कार्रवाई शुरू: ई-रिक्शाओं के साथ-साथ जयपुर में चल रहे 10000 से अधिक ऑटो रिक्शाओं के खिलाफ भी विशेष अभियान शुरू किया गया है. आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इन ऑटो रिक्शा स्वामियों के परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है.

विभाग की जांच में पाया गया कि इनमें से अधिकांश ऑटो रिक्शा स्वामियों ने पंजीयन के बाद से अब तक अपने परमिट का नवीनीकरण नहीं करवाया है और न ही वाहनों की फिटनेस करवाई गई है. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 86 के तहत इन्हें नोटिस जारी किए गए हैं.

इसे भी पढ़ें- आरटीओ पर अवैध वसूली का आरोप, आरटीओ इंस्पेक्टर ने दी ये सफाई

15 दिन में नवीनीकरण नहीं तो परमिट होंगे निरस्त: वाहन स्वामियों को 15 दिन का समय दिया गया है. इस अवधि में परमिट रिन्यू नहीं करवाने या संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर परमिट निरस्त कर दिए जाएंगे. यह राजस्थान में पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में बिना परमिट वाले वाहनों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की जा रही है.

नए आवेदकों को मिल सकेंगे परमिट: आरटीओ के अनुसार, जिन वाहनों के परमिट निरस्त होंगे, उन रिक्तियों पर पात्र नए आवेदकों को परमिट जारी किए जाएंगे. विभागीय जांच में यह भी सामने आया है कि प्रवर्तन शाखा की लापरवाही से लंबे समय तक बिना परमिट और बिना फिटनेस के वाहन सड़कों पर चलते रहे.

इसे भी पढ़ें- डीडवाना के RTO में चल रहा मनमर्जी का खेल, तीसरे शख्स की आपत्ति पर रोक दिया कार का रजिस्ट्रेशन

For All Latest Updates

TAGGED:

TRANSPORT DEPARTMENTJAIPUR RTO9000 ई रिक्शा पर कार्रवाई की तैयारीROAD SAFETYE RICKSHAW BAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SMS अस्पताल अग्निकांड: FSL टीम ने कलेक्ट किए सैंपल, भाजपा विधायक बोले- मुलाकात करना समस्या का समाधान नहीं

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

अगर आप भी अधिक तेल का सेवन करते तो हो जाइए सावधान, बढ़ता तेल का सेवन बन सकता है खतरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.