जयपुर आरटीओ की सख्ती, 9000 ई-रिक्शा और 10000 ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई शुरू
जयपुर आरटीओ प्रथम ने बिना फिटनेस और परमिट वाले वाहनों पर सख्ती की है. 9000 ई-रिक्शा और 10000 ऑटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई शुरू.
Published : October 6, 2025 at 5:20 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में पुराने ई-रिक्शा बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं. जयपुर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने ऐसे ई-रिक्शा स्वामियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. पहले फेज में करीब 9000 से अधिक ई-रिक्शाओं को चलन से बाहर करने की तैयारी की जा रही है.
आरटीओ की ओर से इन सभी वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया है. यदि निर्धारित समय में वाहन स्वामी फिटनेस नहीं करवाते हैं तो उनके पंजीयन निलंबित कर दिए जाएंगे. इनमें ज्यादातर ई-रिक्शा 9 साल से अधिक पुराने हैं और अब जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, जिनकी फिटनेस करवाना संभव नहीं है.
सड़क सुरक्षा और राजस्व पर असर: आरटीओ के अनुसार बिना फिटनेस के चल रहे ई-रिक्शा सड़क हादसों को न्यौता दे रहे हैं और राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. राजधानी में ऐसे वाहनों की बड़ी संख्या होने से न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है बल्कि सुरक्षा को भी खतरा बना हुआ है.
ऑटो रिक्शा पर भी कार्रवाई शुरू: ई-रिक्शाओं के साथ-साथ जयपुर में चल रहे 10000 से अधिक ऑटो रिक्शाओं के खिलाफ भी विशेष अभियान शुरू किया गया है. आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इन ऑटो रिक्शा स्वामियों के परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है.
विभाग की जांच में पाया गया कि इनमें से अधिकांश ऑटो रिक्शा स्वामियों ने पंजीयन के बाद से अब तक अपने परमिट का नवीनीकरण नहीं करवाया है और न ही वाहनों की फिटनेस करवाई गई है. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 86 के तहत इन्हें नोटिस जारी किए गए हैं.
15 दिन में नवीनीकरण नहीं तो परमिट होंगे निरस्त: वाहन स्वामियों को 15 दिन का समय दिया गया है. इस अवधि में परमिट रिन्यू नहीं करवाने या संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर परमिट निरस्त कर दिए जाएंगे. यह राजस्थान में पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में बिना परमिट वाले वाहनों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की जा रही है.
नए आवेदकों को मिल सकेंगे परमिट: आरटीओ के अनुसार, जिन वाहनों के परमिट निरस्त होंगे, उन रिक्तियों पर पात्र नए आवेदकों को परमिट जारी किए जाएंगे. विभागीय जांच में यह भी सामने आया है कि प्रवर्तन शाखा की लापरवाही से लंबे समय तक बिना परमिट और बिना फिटनेस के वाहन सड़कों पर चलते रहे.
