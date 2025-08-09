Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

रक्षाबंधन पर मेवात से जयपुर आ रहा 1800 किलो नकली पनीर जब्त, पुलिस ने तीन को दबोचा - FAKE PANEER SEIZED

जयपुर पुलिस ने रक्षाबंधन पर 1800 किलो नकली पनीर जब्त किया. तीन आरोपी गिरफ्तार, मेवात से लाकर जयपुर में सप्लाई करने की थी योजना.

1800 किलो नकली पनीर जब्त
पुलिस ने तीन आरोपी को पकड़ा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2025 at 5:06 PM IST

3 Min Read

जयपुर: रक्षाबंधन जैसे त्यौहार के मौके पर जब लोग मिठाइयों और पकवानों के स्वाद का आनंद लेने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय जयपुर की लाल कोठी थाना पुलिस ने लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाली बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया. पुलिस ने मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 1800 किलो नकली पनीर को दुकानों पर पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया. यह पनीर हरियाणा के मेवात इलाके से जयपुर में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था.

मुखबिर की सूचना से मिली कामयाबी: डीसीपी ईस्ट संजीव नैन ने जानकारी दी कि शुक्रवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि सांगानेरी गेट की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ आ रही एक पिकअप गाड़ी में बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर भरा है. यह पनीर जयपुर के विभिन्न इलाकों में बेचने के लिए लाया जा रहा था. पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी शुरू की और संदिग्ध गाड़ी को रोक लिया, जब वाहन की जांच की गई, तो उसमें लोहे के 28 बॉक्स रखे हुए मिले. इन बॉक्सों में कुल 1800 किलो पनीर था. बॉक्स खोलते ही उसमें से तेज और अजीब सी दुर्गंध आने लगी, जिससे स्पष्ट हो गया कि पनीर नकली और मिलावटी है.

इसे भी पढें- Rajasthan: शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, पनीर बनाने की अवैध फैक्ट्री पर छापा, 200 किलो पनीर और 400 किलो दूध जब्त

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया नष्ट: सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा और नरेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने पनीर के सैंपल लिए और जांच के बाद पूरे 1800 किलो नकली पनीर को नष्ट करवा दिया. पुलिस ने मेवात निवासी मनीष पुत्र शहाबुद्दीन, अलवर निवासी शालीम और मेवात निवासी मुफीद को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पनीर जयपुर के 14 नंबर पुलिया के पास तसलीम, तौफीक, विक्की, शेरु और थड़ी मार्केट के समीर, जुम्मन, जयसिंहपुरा खोर के सद्दाम और यासीन लंगड़ा को सप्लाई किया जाना था.

बड़ा नेटवर्क होने की आशंका: पुलिस को शक है कि यह नकली पनीर सप्लाई का एक बड़ा नेटवर्क है, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं. फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और संभावना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क के और चेहरे सामने आएंगे. डीसीपी ईस्ट ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर अगर यह नकली पनीर बाजार में पहुंच जाता, तो लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता था.

इसे भी पढें- मिलावटखोरों पर शिकंजा: जयपुर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, अलवर से लाया गया 1000 किलो नकली पनीर जब्त - Food Safety Team Action

जयपुर: रक्षाबंधन जैसे त्यौहार के मौके पर जब लोग मिठाइयों और पकवानों के स्वाद का आनंद लेने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय जयपुर की लाल कोठी थाना पुलिस ने लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाली बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया. पुलिस ने मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 1800 किलो नकली पनीर को दुकानों पर पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया. यह पनीर हरियाणा के मेवात इलाके से जयपुर में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था.

मुखबिर की सूचना से मिली कामयाबी: डीसीपी ईस्ट संजीव नैन ने जानकारी दी कि शुक्रवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि सांगानेरी गेट की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ आ रही एक पिकअप गाड़ी में बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर भरा है. यह पनीर जयपुर के विभिन्न इलाकों में बेचने के लिए लाया जा रहा था. पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी शुरू की और संदिग्ध गाड़ी को रोक लिया, जब वाहन की जांच की गई, तो उसमें लोहे के 28 बॉक्स रखे हुए मिले. इन बॉक्सों में कुल 1800 किलो पनीर था. बॉक्स खोलते ही उसमें से तेज और अजीब सी दुर्गंध आने लगी, जिससे स्पष्ट हो गया कि पनीर नकली और मिलावटी है.

इसे भी पढें- Rajasthan: शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, पनीर बनाने की अवैध फैक्ट्री पर छापा, 200 किलो पनीर और 400 किलो दूध जब्त

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया नष्ट: सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा और नरेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने पनीर के सैंपल लिए और जांच के बाद पूरे 1800 किलो नकली पनीर को नष्ट करवा दिया. पुलिस ने मेवात निवासी मनीष पुत्र शहाबुद्दीन, अलवर निवासी शालीम और मेवात निवासी मुफीद को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पनीर जयपुर के 14 नंबर पुलिया के पास तसलीम, तौफीक, विक्की, शेरु और थड़ी मार्केट के समीर, जुम्मन, जयसिंहपुरा खोर के सद्दाम और यासीन लंगड़ा को सप्लाई किया जाना था.

बड़ा नेटवर्क होने की आशंका: पुलिस को शक है कि यह नकली पनीर सप्लाई का एक बड़ा नेटवर्क है, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं. फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और संभावना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क के और चेहरे सामने आएंगे. डीसीपी ईस्ट ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर अगर यह नकली पनीर बाजार में पहुंच जाता, तो लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता था.

इसे भी पढें- मिलावटखोरों पर शिकंजा: जयपुर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, अलवर से लाया गया 1000 किलो नकली पनीर जब्त - Food Safety Team Action

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKSHA BANDHAN FOOD SAFETYAIPUR POLICE FAKE PANEERFOOD SAFETY JAIPURMEWAT FAKE PANEER NETWORKFAKE PANEER SEIZED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मानसून सत्र : 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से! इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे

Ground Report : पाठशाला की दीवारें दरकने लगीं, सरकारी स्कूल को घोषित किया गया 'जीवन के लिए असुरक्षित'

रक्षाबंधन पर रेलवे की विशेष तैयारी, यात्री भार को देखते हुए चलाई स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.