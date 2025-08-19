ETV Bharat / state

ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश, पत्नी ने अपने 'दोस्त' संग रची साजिश, ऐसे करवाई पति की हत्या - BLIND MURDER REVEALED

जयपुर पुलिस ने महुाना में हुए मर्डर का खुलासा कर दिया है. मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

मर्डर की वारदात का पर्दाफाश
मर्डर की वारदात का पर्दाफाश (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
Published : August 19, 2025 at 12:24 PM IST

जयपुर: शहर की मुहाना थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की वारदात का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है. जन्माष्टमी के दिन युवक का गला काटकर हत्या की गई थी. मृतक की पत्नी ने मारपीट और शक से परेशान होकर अपने दोस्त रिसी श्रीवास्तव के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. आरोपी ने अन्य दोस्त मोहित शर्मा के साथ मिलकर मृतक का ई-रिक्शा मालपुरा गेट से इस्कॉन मंदिर जाने के लिए किराए पर लिया.

मुहाना इलाके में सुनसान जगह पर अन्य सवारी लेने के बहाने रोक कर धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी. मृतक की पत्नी और आरोपी कई दिनों से हत्या की प्लानिंग कर रहे थे. नेट पर हत्या करने के तरीके और हत्या से बचाव के साथ सजा के बारे में भी जानकारी लेकर रखी की थी. हत्या के समय नए मोबाइल सिम लेकर उपयोग में लिए गए थे. पुलिस ने मृतक की पत्नी संतोष देवी, उसके दोस्त रिसी श्रीवास्तव और मोहित शर्मा को गिरफ्तार किया है.

डीसीपी साउथ राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि 16 अगस्त को सूचना मिली थी कि मुहाना थाना इलाके के सुमेर नगर में फुटबॉल ग्राउंड के पास रोड के किनारे एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है. डेड बॉडी खून से लथपथ थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. डेड बॉडी की शिनाख्त करने पर पहचान मनोज कुमार रेगर के रूप में हुई. परिजनों को मौके पर बुलाकर शिनाख्त करवाई गई. वहीं मृतक के भाई ने मामला दर्ज करवाया कि मनोज ई रिक्शा चलाता था. 16 अगस्त जन्माष्टमी के दिन शाम को ई रिक्शा से सवारियां लेकर गया था. रात को पुलिस ने सूचना देकर बुलवाया तो पता चला कि किसी ने मनोज का गला काटकर हत्या कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीमों का गठन किया गया.

वारदात का खुलासा करना पुलिस के लिए बना बड़ी चुनौती: पुलिस ने बताया कि सुनसान जगह होने के कारण आसपास कोई कैमरा मौजूद नहीं था. वारदात का खुलासा करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया. घटनास्थल के आसपास सर्च किया गया, तो एक गली में ई रिक्शा खड़ा हुआ मिला. पुलिस की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि किसी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी. पुलिस ने अपने अनुभव और अन्य तरीकों से मृतक के बारे में सुराग जुटाकर कार्रवाई शुरू की. घटना स्थल पर आने वाले सभी मार्गो पर कैमरे चेक किए गए. रास्ते में लगे कैमरो से अंदेशा लगाया गया कि मृतक मनोज के साथ सवारी बैठी हुई थी, जिनके बारे में जानकारी जुटाई गई. पुलिस की गहन जांच पड़ताल के बाद मृतक की पत्नी संतोष, संतोष के दोस्त रिसी श्रीवास्तव और मोहित शर्मा की ओर से घटना को अंजाम देना सामने आया.

नई सिम और नया मोबाइल से आपस में बातचीत की : पुलिस के मुताबिक रिसी श्रीवास्तव और मृतक की पत्नी संतोष कई महीने से प्लानिंग कर रहे थे. रिसी श्रीवास्तव ने हत्या को अंजाम देने के लिए अपने दोस्त मोहित को तैयार किया. ताकि मोहित सवारी बनाकर मृतक मनोज का ई-रिक्शा चिन्हित स्थान पर ला सके. पूरी प्लानिंग के तहत रिसी और संतोष ने नई सिम जारी करवा कर उसी सिम से आपस में बातचीत की. ताकि किसी के पास नंबर नहीं रहे और पुलिस के शक होने पर भी स्वयं के मोबाइल की लोकेशन और आपस में बातचीत का पता नहीं चल सके. लेकिन पुलिस ने अपनी बुद्धिमत्ता अनुभव और आधुनिक पुलिसिंग के साथ तकनीकी सहायता से पूरे मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की.

वेब सीरीज देखकर पुलिस की कार्यशैली को समझा : पूछताछ की गई तो मृतक की पत्नी ने बताया कि मृतक मनोज शराब पीकर मारपीट करता था और शक करता था. मनोज को रास्ते से हटाने के लिए अपने दोस्त रिसी को बताया और सारी प्लानिंग की गई. वेब सीरीज और टीवी सीरियल के एपिसोड देखकर पुलिस की कार्यशैली को समझा गया. पहले के कई चर्चित मर्डर की नेट पर स्टोरी देखी, जिसमें हत्या करने के 20 दिन पहले नया नंबर लेकर उपयोग में लिया, ताकि किसी को पता नहीं चल सके. नई सिम और नया मोबाइल से आपस में ही तीनों की बातचीत होती रही. उस सिम और मोबाइल से अन्य किसी से बातचीत नहीं की गई. रिसी को मृतक मनोज जानता था, इसलिए सुनसान जगह सवारी बनकर दूसरे को भेजा गया था. मोहित शर्मा सवारी बनाकर मनोज को चिन्हित स्थान पर सुनसान जगह लेकर गया था.

हत्या के बाद आरोपी नए कपड़े पहनकर अपने-अपने घर चले गए : जन्माष्टमी के दिन मनोज की रेकी करके ई-रिक्शा इस्कॉन मंदिर दर्शन के लिए ले जाने के लिए किराए पर लिया. मृतक मनोज को बताया गया कि रास्ते में उसकी महिला मित्र सुमेर नगर से बैठेगी. मृतक मनोज और मोहित मालपुरा गेट से कोहिनूर सिनेमा के पास से होकर चौरडिया पेट्रोल पंप से होते हुए रिको काटा से सुमेर नगर गए. मोहित ने अपनी नई सिम और मोबाइल से रिसी से बातचीत की. सुनसान जगह ले जाकर मनोज रेगर का धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी पैदल ही चले गए. नए कपड़े खरीद कर और पहनकर अपने-अपने घर चले गए. घटना के समय काम में ली गई सिम बंद कर दी.

