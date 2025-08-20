जयपुर: राजधानी जयपुर में महिला अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और महिलाओं-बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए जयपुर पुलिस ने आज से एक विशेष मुहिम शुरू की है. इस सात दिवसीय मुहिम में महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपने आसपास की महिलाओं-बच्चियों को उनके अधिकारों, कानूनों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगी.

डीजीपी ने किया अभियान का शुभारंभ: 'सशक्त नारी-हमारी जिम्मेदारी' अभियान का बुधवार को डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि महिलाएं शक्ति, साहस और सहनशीलता की प्रेरणा हैं. महिला सुरक्षा के लिए जागरूकता और सामूहिक प्रयास बहुत जरूरी हैं. महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मुहैया करवाना पुलिस की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है. उन्होंने कहा कि जयपुर को सबसे सुरक्षित शहर बनाना लक्ष्य है. सम्मान देना ही असली ताकत है, डराना या दबाना नहीं.

वॉक एंड टॉक से होगी जागरूकता: जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि इस अभियान के तहत महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी वॉक एंड टॉक कार्यक्रम के जरिए बालिकाओं व महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा कानूनों की जानकारी देंगी. उन्हें राजकॉप सिटीजन एप के नीड हेल्प फीचर से जोड़ा जाएगा. साथ ही उनके कार्यस्थल, निवास क्षेत्र और आसपास की समस्याओं को समझकर कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सुरक्षा वारियर्स तैयार होंगे: उन्होंने बताया कि महिला अधिकारी स्कूलों, कॉलेजों और औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों की जानकारी देंगी. उन्हें बोलने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा. विभिन्न इलाकों में आम बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षा वॉरियर्स बनाया जाएगा ताकि वे सीधे पुलिस तक अपनी समस्या पहुंचा सकें और उसका समाधान सुनिश्चित किया जा सके.

ऑटो-बस चालकों और डिलीवरी बॉय का सत्यापन: उन्होंने बताया कि अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑटो-रिक्शा, मिनी बस चालकों और परिचालकों का चरित्र सत्यापन किया जाएगा. इसके लिए कैंप लगाए जाएंगे. साथ ही डिलीवरी बॉय का भी चरित्र सत्यापन होगा ताकि घर-घर पहुंचने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा सके.

घरेलू हिंसा पर भी फोकस: जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा डूडी ने कहा कि घरेलू हिंसा की कई घटनाएं रिपोर्ट नहीं होतीं. इस पर विशेष संवाद किया जाएगा. महिला अधिकारियों के जरिए पीड़ित महिलाओं को हेल्पलाइन से जोड़ा जाएगा. जयपुर पढ़ाई और नौकरी के लिए आने वाली बेटियों को सुरक्षित माहौल देना प्राथमिकता है. इस मुहिम में आमजन को लघु फिल्म, नुक्कड़ नाटक, सेल्फ डिफेंस डेमो और महिला अधिकारों से जुड़ी जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा.

