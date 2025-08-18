ETV Bharat / state

गाड़ी से कुचलकर मजदूर की हत्या मामले में चालक गिरफ्तार

जयपुर में गाड़ी को टक्कर मारने के बाद युवक की कुचलकर हत्या कर दी थी.

POLICE ARRESTED THE ACCUSED, KILLING A LABORER BY CRUSHING CAR
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (ETV Bharat jaipur)
Published : August 18, 2025 at 8:58 PM IST

Published : August 18, 2025 at 8:58 PM IST

जयपुरः राजधानी जयपुर की मुरलीपुरा थाना पुलिस ने गाड़ी से रौंदकर मजदूर की हत्या के मामले में चालक को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि मुरलीपुरा इलाके में रोड नंबर 5 पर 16 अगस्त को एक साथ दो घटनाएं हुई थी. पहला प्रकरण पीड़ित राजेश यादव ने दर्ज करवाया था कि वह अपनी गाड़ी से जा रहा था. रोड कट पर एक सफेद रंग की गाड़ी तेज गति से लहराते हुए आई और टक्कर मार दी. टक्कर मारने की बात पर कहा तो गाड़ी से उतरकर युवक झगड़ा करने लग गए.

साथ ही गाली-गलोच करते हुए सरिया-डंडे से पीड़ित की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी. वहीं, दूसरा मामला अर्चना देवी की ओर से दर्ज करवाया गया था कि उसका पति चंद्रशेखर जाटव उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जो जयपुर में मजदूरी का काम करता था. 16 अगस्त को मजदूरी करने घर से गया था. शाम को आते समय रोड नंबर 5 सीकर रोड की तरफ दो गाड़ी वाले आपस में झगड़ा कर रहे थे. इस बीच एक गाड़ी वाले ने जानबूझकर चंद्रशेखर को कुचल कर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देकर गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया. यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तारः पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पेशल टीमों का गठन किया. मुरलीपुरा थाना अधिकारी वीरेंद्र कुरील के नेतृत्व में पुलिस की स्पेशल टीमों ने गाड़ी चालक की तलाश शुरू की. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए. सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी नंबर के आधार पर संभावित जगहों पर दबिश देकर गाड़ी मालिक से पूछताछ करने पर सामने आया कि उसके बेटे कुलदीप और सुभाष के पास गाड़ी थी. पुलिस की टीम ने गाड़ी चालक कुलदीप को श्रीमाधोपुर सीकर से पकड़कर हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही गाड़ी को जब्त कर लिया है. साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

