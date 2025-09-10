ETV Bharat / state

DSP बनकर ठगी, पुलिस की वर्दी और गाड़ी में बत्ती लगाकर झाड़ता था रौब

फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार. डीएसपी बनकर लोगों से करता था ठगी. गाड़ी में बत्ती और पुलिस की वर्दी में घूमता था आरोपी. जानिए पूरा मामला...

Fake Police Officer Arrested
फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2025 at 11:02 PM IST

जयपुर: राजधानी जयपुर की जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने एक फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है. आरोपी डीएसपी बनकर पुलिस की वर्दी में रौब झड़ता था और लोगों से ठगी की वारदात करता था. बत्ती लगी पुलिस वाहन में घूम कर ठगी करता था. पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनकर घूम रहे आरोपी चंद्रप्रकाश सोनी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से पुलिस अधिकारी की वर्दी और पुलिस की बत्ती लगी गाड़ी बरामद की गई है. आरोपी पुलिस की वर्दी और गाड़ी का उपयोग रौब झाड़ने और अवैध वसूली के लिए करता था.

डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा के मुताबिक राजस्थान में दिन-प्रतिदिन फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाने और अवैध रूप से पैसे ऐंठने की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत जयपुर की जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने एक फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है.

आरोपी के कब्जे से पुलिस की बत्ती लगी गाड़ी और पुलिस अधिकारी की वर्दी बरामद की गई है. एसीपी आमेर भोपाल सिंह भाटी और जयसिंहपुरा खोर थाना अधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. जयसिंहपुरा खोर थाने की सब इंस्पेक्टर रेखा चौधरी के साथ कांस्टेबल मनोज कुमार और छोटेलाल ने कार्रवाई को अंजाम दिया है.

पूछताछ में सामने आया है कि लोगों को रौब दिखाने के लिए और डर दिखाकर पैसे ऐंठने के लिए फर्जी पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनकर घूमता था. आरोपी खुद को सीआईडी का डिप्टी बताता था. अपनी वर्दी का रौब दिखाकर पैसे ऐंठने का काम करता था. काफी समय से जयपुर के आसपास के इलाकों में फर्जी डीएसपी बनकर घूम रहा था.

फर्जी पुलिस अधिकारी किरायए की गाड़ी लेकर पुलिस की फर्जी बत्ती लगा रखी थी, जिससे लोगों को लगता था कि पुलिस अधिकारी है. लोग उसके झांसे में आ जाते थे. पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी चंद्र प्रकाश सोनी नायला रोड जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके का रहने वाला है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. पूछताछ के दौरान कई ठगी की वारदातों का खुलासा होने की संभावना है.

