ETV Bharat / state

मसाज सर्विस के नाम पर ब्लैकमेल करने वाली गैंग का भंडाफोड़, लड़की समेत चार आरोपी गिरफ्तार - MASSAGE SERVICE FRAUD

जयपुर पुलिस ने मसाज और एस्कॉर्ट सर्विस का झांसा देकर पर्यटकों को ब्लैकमेल करने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया. लड़की समेत चार आरोपी गिरफ्तार.

मसाज सर्विस के नाम पर ब्लैकमेल
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2025 at 8:24 PM IST

3 Min Read

जयपुर: राजधानी जयपुर में बाहर से आने वाले पर्यटकों को मसाज सर्विस का झांसा देकर ब्लैकमेल करने वाली गैंग का भंडाफोड़ करते हुए जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने एक लड़की सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मालवीय नगर एसीपी आदित्य पूनिया ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि इस गिरोह का मुख्य सरगना ओमप्रकाश उर्फ राजू पूनिया है. वह जयपुर ग्रामीण के दयालपुरा गांव का रहने वाला है. फिलहाल, मांग्यावास के कृष्णा विहार में रहता है. उसके साथ पवालिया (जयपुर) निवासी मनीष चौधरी, अखैपुरा (जयपुर ग्रामीण) निवासी भागचंद गुर्जर और आसलपुर (जयपुर ग्रामीण) निवासी महिला को गिरफ्तार किया है. उनके एक साथी दीपक की पुलिस तलाश में जुटी है.

दो हजार लिए एडवांस, 50 हजार की डिमांड: एसीपी ने बताया कि परिवादी ने 18 अगस्त को जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उसने रिपोर्ट में बताया कि 17 अगस्त को उसने इंटरनेट पर मसाज सर्विस के लिए सर्च किया. एक वेबसाइट से मिले नंबर पर संपर्क करने पर दो हजार रुपए एडवांस मांगे गए. अगले दिन एक लड़की उस होटल में आई, जहां वह ठहरा हुआ था. लड़की ने परिवादी को एस्कॉर्ट सर्विस का ऑफर दिया और मना करने पर दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी. इस पर परिवादी ने जवाहर सर्किल थाना पुलिस को सूचना दी.

इसे भी पढ़ें- सेक्सटॉर्सन कर ब्लैकमेल करने की धमकी देकर रुपए ऐंठने वाली गैंग का पर्दाफाश, युवती समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

तकनीकी अनुसंधान से की पहचान: उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में लड़की की तस्वीरों और मोबाइल नंबर की तकनीकी रूप से पड़ताल कर आरोपियों की पहचान की गई. इस गैंग के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है. प्रारंभिक तौर पर इन्होंने इस तरह की कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है. हालांकि, समाज में बदनामी के डर से ज्यादातर लोग ऐसे मामलों में शिकार होने पर पुलिस को शिकायत तक नहीं देते हैं.

इन तरीकों से देते हैं वारदात को अंजाम: पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि इस गैंग के बदमाश कई तरीकों से वारदात को अंजाम देते हैं. कभी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर एडवांस पेमेंट लिया जाता है, लेकिन उसे कोई सर्विस मुहैया नहीं करवाई जाती है. कभी एडवांस पेमेंट लेकर लड़की ग्राहक के पास आती है. इसके बाद वह रुपए को लेकर विवाद करती है. होटल के आसपास पहले से मौजूद गैंग के दूसरे बदमाश मारपीट और लूटपाट करते हैं, जबकि कई बार सर्विस के बाद दुष्कर्म और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जाता है और रुपए ऐंठ लिए जाते हैं.

इसे भी पढ़ें- ऑनलाइन ऑर्डर के डिलीवरी बॉक्स से भी ठगी का शिकार बना रहे स्कैमर, ऐसे बचें

जयपुर: राजधानी जयपुर में बाहर से आने वाले पर्यटकों को मसाज सर्विस का झांसा देकर ब्लैकमेल करने वाली गैंग का भंडाफोड़ करते हुए जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने एक लड़की सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मालवीय नगर एसीपी आदित्य पूनिया ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि इस गिरोह का मुख्य सरगना ओमप्रकाश उर्फ राजू पूनिया है. वह जयपुर ग्रामीण के दयालपुरा गांव का रहने वाला है. फिलहाल, मांग्यावास के कृष्णा विहार में रहता है. उसके साथ पवालिया (जयपुर) निवासी मनीष चौधरी, अखैपुरा (जयपुर ग्रामीण) निवासी भागचंद गुर्जर और आसलपुर (जयपुर ग्रामीण) निवासी महिला को गिरफ्तार किया है. उनके एक साथी दीपक की पुलिस तलाश में जुटी है.

दो हजार लिए एडवांस, 50 हजार की डिमांड: एसीपी ने बताया कि परिवादी ने 18 अगस्त को जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उसने रिपोर्ट में बताया कि 17 अगस्त को उसने इंटरनेट पर मसाज सर्विस के लिए सर्च किया. एक वेबसाइट से मिले नंबर पर संपर्क करने पर दो हजार रुपए एडवांस मांगे गए. अगले दिन एक लड़की उस होटल में आई, जहां वह ठहरा हुआ था. लड़की ने परिवादी को एस्कॉर्ट सर्विस का ऑफर दिया और मना करने पर दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी. इस पर परिवादी ने जवाहर सर्किल थाना पुलिस को सूचना दी.

इसे भी पढ़ें- सेक्सटॉर्सन कर ब्लैकमेल करने की धमकी देकर रुपए ऐंठने वाली गैंग का पर्दाफाश, युवती समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

तकनीकी अनुसंधान से की पहचान: उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में लड़की की तस्वीरों और मोबाइल नंबर की तकनीकी रूप से पड़ताल कर आरोपियों की पहचान की गई. इस गैंग के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है. प्रारंभिक तौर पर इन्होंने इस तरह की कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है. हालांकि, समाज में बदनामी के डर से ज्यादातर लोग ऐसे मामलों में शिकार होने पर पुलिस को शिकायत तक नहीं देते हैं.

इन तरीकों से देते हैं वारदात को अंजाम: पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि इस गैंग के बदमाश कई तरीकों से वारदात को अंजाम देते हैं. कभी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर एडवांस पेमेंट लिया जाता है, लेकिन उसे कोई सर्विस मुहैया नहीं करवाई जाती है. कभी एडवांस पेमेंट लेकर लड़की ग्राहक के पास आती है. इसके बाद वह रुपए को लेकर विवाद करती है. होटल के आसपास पहले से मौजूद गैंग के दूसरे बदमाश मारपीट और लूटपाट करते हैं, जबकि कई बार सर्विस के बाद दुष्कर्म और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जाता है और रुपए ऐंठ लिए जाते हैं.

इसे भी पढ़ें- ऑनलाइन ऑर्डर के डिलीवरी बॉक्स से भी ठगी का शिकार बना रहे स्कैमर, ऐसे बचें

For All Latest Updates

TAGGED:

ESCORT SERVICE BLACKMAILJAWAHAR CIRCLE POLICETOURISTS SCAMमसाज सर्विस के नाम पर एक्सटॉर्शनMASSAGE SERVICE FRAUD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

UPI पर छोटे लोन की सुविधा जल्द, ग्राहकों को बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.