ETV Bharat / state

जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष भी शामिल

पुलिस कमिश्नर ऑफिस, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 17, 2025 at 7:25 PM IST 3 Min Read