जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष भी शामिल

जयपुर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाकर म्यूल अकाउंट से साइबर ठगी करने वाले चार आरोपियों को पकड़ा, जिसमें पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष भी शामिल है.

फर्जी कॉल सेंटर
पुलिस कमिश्नर ऑफिस, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2025 at 7:25 PM IST

3 Min Read
जयपुर: फर्जी कॉल सेंटर के जरिए म्यूल अकाउंट में साइबर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर की मानसरोवर थाना पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें नागौर की बी.आर. मिर्धा कॉलेज का पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सुरेंद्र दौतड़ भी शामिल है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक डेस्कटॉप, पांच लैपटॉप, 9 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, एक पावर बैंक, पांच पेमेंट स्कैनर, दो वाई-फाई कैमरा, तीन चेक बुक, एक पासबुक, 13 एटीएम कार्ड, तीन ऑफिस मोहर, 6600 रुपए नकद और 300 नेपाली मुद्रा जब्त की है.

जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत मानसरोवर थाना इलाके में कार्रवाई की गई. आतिश मार्केट में फर्जी कॉल सेंटर पर दबिश दी गई, जहां से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि इस मामले में सुरेंद्र दौतड़, चंद्रशेखर, रितेश जांगिड़ और महेश स्वामी को गिरफ्तार किया गया है. सुरेंद्र दौतड़ नागौर की बी.आर. मिर्धा कॉलेज का छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुका है. उन्होंने बताया कि इस गिरोह के खिलाफ साइबर क्राइम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में भी शिकायत दर्ज है. ये ऑनलाइन गेमिंग और जुआ-सट्टा के बहाने साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे.

डीसीपी राजर्षि राज वर्मा (ETV Bharat Jaipur)

बैंक खाते किराए पर लेने वाला पकड़ा: उन्होंने बताया कि शिप्रा पथ थाना पुलिस ने स्टूडेंट्स को रुपए का लालच देकर उनके बैंक खाते साइबर अपराधियों को मुहैया करवाने के आरोप में यशवंत सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है. वह साइबर ठगी की रकम बैंक खातों से निकलवाकर साइबर अपराधियों तक पहुंचाता था. उन्होंने बताया कि आरोपी बारां जिले के अंता का रहने वाला है. उससे साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधियों के बारे में पूछताछ की जा रही है. उससे पूछताछ में साइबर ठगी करने वाले गिरोह के बारे में कई अहम जानकारी मिलने की संभावना है. उसके पास साढ़े चार लाख रुपए नकद मिले हैं.

ठगी के 80 से ज्यादा मुकदमे, पुलिस ने पकड़ा: उन्होंने बताया कि श्याम नगर थाना पुलिस ने शातिर ठग परमिंदर सरदार को भी गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ जयपुर के अलावा दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों में ठगी के 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. वह समाचार पत्रों में प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त संबंधी विज्ञापनों से मोबाइल नंबर लेकर बात करता और प्रॉपर्टी किराए पर लेने या खरीद-फरोख्त के बदले रकम अपने खाते में जमा करवाता और इसके बाद अपना मोबाइल बंद कर देता. उसने अब तक करीब 50 लाख रुपए की ठगी की वारदात कबूल की है. वह ऑनलाइन सट्टा खेलने का आदी है.

