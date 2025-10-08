ETV Bharat / state

ऑपरेशन साइबर शील्ड: 9 अपराधी चढ़े हत्थे, छह राज्यों में 30 से ज्यादा शिकायतें, 10 करोड़ की साइबर ठगी

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

Published : October 8, 2025

जयपुर: राजस्थान की जयपुर (दक्षिण) पुलिस ने ऑपेरशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेम, सट्टा और ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. श्याम नगर थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों को म्यूल बैंक खाते मुहैया करवाने के आरोप में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बुधवार को मामले का खुलासा किया. आरोपियों के खिलाफ राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु में साइबर पोर्टल पर 30 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं. एक साल में इन्होंने करीब दस करोड़ रुपए की साइबर ठगी की है. डीसीपी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पत्रकार कॉलोनी थानाधिकारी मदनलाल कड़वासरा के नेतृत्व में पुलिस ने होटल लोटस में दबिश देकर पांचू (बीकानेर) निवासी रामस्वरूप उपाध्याय और कालुवास (बीकानेर) निवासी कार्तिक जोशी को गिरफ्तार किया है. डीसीपी जयपुर (दक्षिण) राजर्षि राज (ETV Bharat Jaipur)