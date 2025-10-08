ऑपरेशन साइबर शील्ड: 9 अपराधी चढ़े हत्थे, छह राज्यों में 30 से ज्यादा शिकायतें, 10 करोड़ की साइबर ठगी

ऑपरेशन साइबर शील्ड: 9 अपराधी चढ़े हत्थे, छह राज्यों में 30 से ज्यादा शिकायतें, 10 करोड़ की साइबर ठगी
ऑपेरशन साइबर शील्ड के तहत गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कई राज्यों में 30 से अधिक साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं.
Published : October 8, 2025 at 8:21 PM IST
जयपुर: राजस्थान की जयपुर (दक्षिण) पुलिस ने ऑपेरशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेम, सट्टा और ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. श्याम नगर थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों को म्यूल बैंक खाते मुहैया करवाने के आरोप में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बुधवार को मामले का खुलासा किया. आरोपियों के खिलाफ राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु में साइबर पोर्टल पर 30 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं. एक साल में इन्होंने करीब दस करोड़ रुपए की साइबर ठगी की है. डीसीपी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पत्रकार कॉलोनी थानाधिकारी मदनलाल कड़वासरा के नेतृत्व में पुलिस ने होटल लोटस में दबिश देकर पांचू (बीकानेर) निवासी रामस्वरूप उपाध्याय और कालुवास (बीकानेर) निवासी कार्तिक जोशी को गिरफ्तार किया है.
इनसे पूछताछ में ऑनलाइन गेमिंग सट्टा एप 11X play pannel और CRICKBET99 pannel से 8 करोड़ रुपए की ऑनलाइन साइबर ठगी का खुलासा हुआ है. उनके कब्जे से एक लैपटॉप, 17 मोबाइल, 47 एटीएम कार्ड, अलग-अलग बैंकों की 9 पासबुक, तीन चेक बुक और हिसाब के दो रजिस्टर बरामद हुए हैं.
आंध्र प्रदेश से म्यूल अकाउंट बेचने आए चार आरोपी: उन्होंने बताया कि श्याम नगर थानाधिकारी दलबीर सिंह के नेतृत्व में शेख मौलानी, रायपुरी कुमार, कुड्डूमला पवन कुमार, एसएम घोष, करण सिंह, अमन कुमार और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया है. ये शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं. आरोपी श्याम नगर इलाके में क्लासिक फैब होटल में रुके हुए थे. पुलिस ने होटल में दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार किया. इनमें से चार आरोपी आंध्र प्रदेश से जयपुर म्यूल अकाउंट का सौदा करने आए थे.