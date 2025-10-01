ETV Bharat / state

जयपुर पुलिस का 'साइबर शील्ड' ऑपरेशन: 19 ठग गिरफ्तार, तीन आरोपी महाराष्ट्र से खरीदते थे खाता

जयपुर: राजधानी की जयपुर (पश्चिम) पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने 9 थानों में अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. इनमें तीन आरोपी ऐसे हैं, जो महाराष्ट्र में भोले-भाले ग्रामीणों को पांच हजार रुपए का लालच देकर बैंक खातों के दस्तावेज लेते थे. जयपुर में साइबर अपराधियों को बेच देते. एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.

जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि करधनी, वैशाली नगर, कालवाड़, वैशाली नगर, बगरू, चौमू, मुरलीपुरा और भांकरोटा में 9 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इस अभियान के दौरान 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पांच अन्य आरोपियों को नामजद किया गया है. एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है.

उन्होंने बताया कि इस पूरे अभियान के दौरान बैंक खातों में साइबर ठगी के जरिए प्राप्त 1.16 करोड़ रुपए की रकम होल्ड करवाई गई है, जबकि 22.40 लाख रुपए की रकम परिवादियों को रिफंड करवाई गई है. अभियान के दौरान अब तक 153 मोबाइल रिकवर किए गए हैं. जिनकी बाजार में कीमत करीब 40 लाख रुपए है. इसके साथ ही साइबर फ्रॉड में काम में ली गई 114 सिम भी ब्लॉक करवाई गई है. अभियान के दौरान 25 से ज्यादा जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन कर दस हजार से ज्यादा लोगों को जागरूक किया गया है.

पढ़ें: ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत 5 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश, 8 आरोपी गिरफ्तार

50 करोड़ रुपए के फ्रॉड के साक्ष्य मिले: उन्होंने बताया कि एनसीआरबी और डिजिटल स्रोतों और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर यह अभियान चलाया गया है. आरोपियों के पास, मोबाइल, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड, चार्जर, कनेक्टर, पावर केबल जब्त की गई है. उन्होंने बताया कि अब तक के अनुसंधान में करीब 50 करोड़ रुपए के फ्रॉड के साक्ष्य मिले हैं. इस कार्रवाई के दौरान 80 म्यूल अकाउंट भी फ्रीज करवाए गए हैं.