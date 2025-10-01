ETV Bharat / state

जयपुर पुलिस का 'साइबर शील्ड' ऑपरेशन: 19 ठग गिरफ्तार, तीन आरोपी महाराष्ट्र से खरीदते थे खाता

कमिश्नेरेट की जयपुर (पश्चिम) पुलिस ने साइबर ठगों का फर्जी तरीके से खाता खुलवाने पर बैंक के एक पूर्व मैनेजर को पकड़ा है.

19 frauduster arrested
कमिश्नरेट पुलिस द्वारा पकड़े गए साइबर ठग (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2025 at 6:09 PM IST

जयपुर: राजधानी की जयपुर (पश्चिम) पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने 9 थानों में अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. इनमें तीन आरोपी ऐसे हैं, जो महाराष्ट्र में भोले-भाले ग्रामीणों को पांच हजार रुपए का लालच देकर बैंक खातों के दस्तावेज लेते थे. जयपुर में साइबर अपराधियों को बेच देते. एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.

जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि करधनी, वैशाली नगर, कालवाड़, वैशाली नगर, बगरू, चौमू, मुरलीपुरा और भांकरोटा में 9 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इस अभियान के दौरान 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पांच अन्य आरोपियों को नामजद किया गया है. एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है.

उन्होंने बताया कि इस पूरे अभियान के दौरान बैंक खातों में साइबर ठगी के जरिए प्राप्त 1.16 करोड़ रुपए की रकम होल्ड करवाई गई है, जबकि 22.40 लाख रुपए की रकम परिवादियों को रिफंड करवाई गई है. अभियान के दौरान अब तक 153 मोबाइल रिकवर किए गए हैं. जिनकी बाजार में कीमत करीब 40 लाख रुपए है. इसके साथ ही साइबर फ्रॉड में काम में ली गई 114 सिम भी ब्लॉक करवाई गई है. अभियान के दौरान 25 से ज्यादा जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन कर दस हजार से ज्यादा लोगों को जागरूक किया गया है.

पढ़ें: ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत 5 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश, 8 आरोपी गिरफ्तार

50 करोड़ रुपए के फ्रॉड के साक्ष्य मिले: उन्होंने बताया कि एनसीआरबी और डिजिटल स्रोतों और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर यह अभियान चलाया गया है. आरोपियों के पास, मोबाइल, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड, चार्जर, कनेक्टर, पावर केबल जब्त की गई है. उन्होंने बताया कि अब तक के अनुसंधान में करीब 50 करोड़ रुपए के फ्रॉड के साक्ष्य मिले हैं. इस कार्रवाई के दौरान 80 म्यूल अकाउंट भी फ्रीज करवाए गए हैं.

बैंक मैनेजर ने खुलवाए फर्जी खाते, गिरफ्तार: उन्होंने बताया कि चौमू थाने में दर्ज साइबर फ्रॉड के एक मामले में बैंक के पूर्व बैंक मैनेजर को पकड़ा है. इस मामले में आरोपी ने लालच में साइबर अपराधियों के साथ मिलकर कई फर्जी खाते खोल दिए. जिनमें अब तक 15 करोड़ की साइबर ठगी के साक्ष्य मिले हैं. कालवाड़ थाना इलाके में चार आरोपियों द्वारा एस्कॉर्ट सर्विस उपलब्ध करवाने के नाम पर और वीआईपी कालगर्ल मुहैया करवाने के नाम पर ठगी कर रहे थे. ये आरोपी डिटेक्टिव एजेंसी के नाम पर डरा-धमकाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे.

यह भी पढ़ें: ऑपेरशन साइबर शील्ड: सात आरोपी गिरफ्तार, 80 बैंक खाते सीज, 47 मोबाइल और सात लैपटॉप जब्त

जयपुर में 20-25 हजार में बेचते खाते: इसी तरह करधनी थाना इलाके में तीन आरोपियों के खिलाफ साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है. ये आरोपी नागपुर (महाराष्ट्र) में मजदूरों को पांच हजार रुपए का लालच देकर बैंक में खाते खुलवाते थे. यह बैंक खाते वे जयपुर में 20-25 हजार रुपए में जयपुर में साइबर ठगों को बेचने की फिराक में थे. आरोपियों के पास 11 नए बैंक अकाउंट की चेक बुक और एटीम कार्ड मिले हैं. इनके पास आठ मोबाइल सिम भी मिली है.

सोशल मीडिया पर खाते खरीदने का विज्ञापन: वैशाली नगर थाना इलाके में एक मुकदमा दर्ज कर साइबर ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. ये आरोपी सोशल मीडिया पर बैंक खाते खरीदने का विज्ञापन लगाता और पांच हजार रुपए में खाता खरीदने का विज्ञापन देकर साइबर ठगों को उपलब्ध करवाता था.

19 FRAUDUSTER ARRESTEDCOMMISSIONER OF POLICE JAIPURBUY ACCOUNTS FROM MAHARASHTRAOPERATION CYBER SHIELD IN JAIPUR

