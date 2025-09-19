प्रो कबड्डी लीग-12 : 18वें मिनट में समाधी के चार अंक की रेड से जीती जयपुर पिंक पैंथर्स
एसएमएस स्टेडियम में पिंक पैंथर्स ने बंगाल वॉरियर्स को 45-41 के अंतर से शिकस्त दी.
Published : September 19, 2025 at 10:37 AM IST
जयपुर: शहर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन के 39वें मुकाबले में पिंक पैंथर्स ने बंगाल वॉरियर्स को हराया. 18वें मिनट तक बंगाल सिर्फ चार अंक से पीछे थे. देवांक मैट पर नहीं थे और इस लिहाज से बंगाल के लिए मुश्किल के पल थे. वापसी की संभावना थी, लेकिन अली समाधी ने चार अंक की रेड के साथ 45-41 के अंतर से जयपुर की जीत पक्की कर दी. जयपुर की सात मैच में चौथी जीत दिलाने में नितिन और समाधी की अहम भूमिका रही.
बंगाल के लिए देवांक ने सुपर-10 लगाया और आशीष ने हाई-5 लगाया. बंगाल वॉरियर्स वापसी कर सकती थी लेकिन समाधी की रेड ने पिंक पैंथर्स को जीत दिलाई.बंगाल के देवांक ने आर्यन को आउट कर सबसे तेजी से 400 रेड प्वाइंट लाने का रिकार्ड बनाया, लेकिन नितिन ने मल्टीप्वाइंटर के साथ बंगाल की खुशी थोड़ी कम कर दी. समाधी ने मल्टीप्वाइंटर के साथ स्कोर 3-3 कर दिया. इसके बाद देवांक ने दो अंक की रेड के साथ बंगाल को फिर आगे कर दिया. फिर समाधी का शिकार कर बंगाल ने लीड दोगुनी कर दी.
पढ़ें:1 साल बाद जयपुर में प्रो कबड्डी लीग की वापसी, पिंक पैंथर्स के कोच बोले-लोकल सपोर्ट से बढ़ेगा मनोबल
जयपुर ने हालांकि सुपर टैकल की स्थिति में देवांक को लपक स्कोर 5-6 कर दिया.इस बीच रिवाइव होकर आए नितिन ने मयूर को बाहर कर स्कोर बराबर कर दिया और फिर मनप्रीत ने आर्यन को बाहर कर देवांक को रिवाइव कराया, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद जयपुर ने 11-7 की लीड लेकर बंगाल को आलआउट की ओर धकेल दिया. जयपुर ने देवांक को लपक आलआउट के साथ 15-9 की लीड ले ली. पांच मिनट में जयपुर ने 3 के मुकाबले 11 अंक लिए और पिंक पैंथर्स ने यह मुकाबला जीता.
पुनेरी पल्टन ने यू मुंबा को हराया: अन्य मुकाबले में पुनेरी पल्टन ने यू मुंबा को हराया. यू मुंबा के खिलाफ पुनेरी पल्टन के रेडर नहीं चले लेकिन शानदार डिफेंस के कारण वे मुकाबला जीत गए. पल्टन ने यह मुकाबला 40-22 के अंतर से जीता. पल्टन की आठ मैचों में सातवीं जीत है. इसके साथ वह स्कोर डिफरेंस के आधार पर अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच गई. पल्टन के डिफेंस ने 6 के मुकाबले 20 अंक लिए और सात मैचों में मुंबा को तीसरी हार को मजबूर किया. इसमें पांच सुपर टैकल शामिल हैं. रेडिंग की बात की जाए तो पल्टन के लिए अंतिम समय में सुपर रेड लगाने वाले स्टुअर्ट सिंह (8) सबसे सफल खिलाड़ी रहे. मुंबा के लिए छह अंक के साथ जफरदानेश सबसे सफल खिलाड़ी रहे. पल्टन के लिए गुरदीप ने हाई-5 लगाया.