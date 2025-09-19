ETV Bharat / state

प्रो कबड्डी लीग-12 : 18वें मिनट में समाधी के चार अंक की रेड से जीती जयपुर पिंक पैंथर्स

बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ पिंक पैंथर्स का प्लेयर ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 19, 2025 at 10:37 AM IST 3 Min Read

जयपुर: शहर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन के 39वें मुकाबले में पिंक पैंथर्स ने बंगाल वॉरियर्स को हराया. 18वें मिनट तक बंगाल सिर्फ चार अंक से पीछे थे. देवांक मैट पर नहीं थे और इस लिहाज से बंगाल के लिए मुश्किल के पल थे. वापसी की संभावना थी, लेकिन अली समाधी ने चार अंक की रेड के साथ 45-41 के अंतर से जयपुर की जीत पक्की कर दी. जयपुर की सात मैच में चौथी जीत दिलाने में नितिन और समाधी की अहम भूमिका रही. बंगाल के लिए देवांक ने सुपर-10 लगाया और आशीष ने हाई-5 लगाया. बंगाल वॉरियर्स वापसी कर सकती थी लेकिन समाधी की रेड ने पिंक पैंथर्स को जीत दिलाई.बंगाल के देवांक ने आर्यन को आउट कर सबसे तेजी से 400 रेड प्वाइंट लाने का रिकार्ड बनाया, लेकिन नितिन ने मल्टीप्वाइंटर के साथ बंगाल की खुशी थोड़ी कम कर दी. समाधी ने मल्टीप्वाइंटर के साथ स्कोर 3-3 कर दिया. इसके बाद देवांक ने दो अंक की रेड के साथ बंगाल को फिर आगे कर दिया. फिर समाधी का शिकार कर बंगाल ने लीड दोगुनी कर दी. पढ़ें:1 साल बाद जयपुर में प्रो कबड्डी लीग की वापसी, पिंक पैंथर्स के कोच बोले-लोकल सपोर्ट से बढ़ेगा मनोबल