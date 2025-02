ETV Bharat / state

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का आज होगा समापन, इन बिंदुओं पर रहेगा फोकस - JLF 2025

जयपुर : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आज सोमवार को तीसरे और आखिरी दिन विभिन्न विषयों पर केंद्रित चर्चाओं और संवादों का एक शानदार कार्यक्रम रखा गया है. इस दिन के सत्रों में साहित्य, संगीत, इतिहास, भोजन, अर्थव्यवस्था और समाज से जुड़े मुद्दों पर वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाएगा.

A Bird On My Window Sill सत्र के दौरान लेखक मानव कौल और ऐश्वर्य कुमार के बीच चलने वाली वार्तालाप में साहित्यिक दृष्टिकोण से विचार-विमर्श किया जाएगा. इसके बाद And the Roots of Rhythm Remain: A Journey Through Global Music सत्र के दौरान जो बॉयड और कैरोलिन ईडन की ओर से वैश्विक संगीत की जड़ों और इसकी प्राचीनता पर चर्चा की जाएगी, जिसमें संगीत के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीत के प्रभावों का विश्लेषण किया जाएगा.

Empire: Udham Singh: The Man and the Myth सत्र स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी उधम सिंह के जीवन और उनके व्यक्तित्व के मिथक पर केंद्रित है. इसमें इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन चर्चा होगी, जिसमें अनिता आनंद और विलियम डेलरिम्पल के साथ बी रोलैट बातचीत करेंगे. Two Sages: Gandhi and Tolstoy सत्र के दौरान गोपालकृष्ण गांधी और दानिल टॉल्स्टॉय के साथ मानसी सुब्रमण्यम का संवाद होगा. इस सेशन में महात्मा गांधी और दानिल टॉल्स्टॉय के विचारों, दर्शन और उनके मानवीय मूल्यों पर केंद्रित बातचीत रखी गई है, जो आज भी प्रासंगिक हैं.