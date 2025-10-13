ETV Bharat / state

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: 15 से 19 जनवरी तक सजेगा शब्दों और विचारों का महाकुम्भ

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल करीब दो दशक से किताबों, विचारों और संवादों का ऐसा मंच बन चुका है, जहां देश-दुनिया के लेखक, विचारक, कलाकार और पाठक एक साथ आते हैं. 2026 का संस्करण भी साहित्य, कला, संगीत और संवाद का संगम लेकर आएगा. इसमें साहित्यिक चर्चा के साथ-साथ प्रेरक संवाद, बहस, संगीत प्रस्तुतियां, कला प्रदर्शनी, शिल्प, भोजन संस्कृति और अनेक सांस्कृतिक आयोजन होंगे. फेस्टिवल में वक्ता कथा-साहित्य, कविता, इतिहास, कला, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, राजनीति, सिनेमा, लिंग समानता, अनुवाद, पहचान और नस्ल जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखेंगे.

जयपुर: दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक आयोजन कहलाने वाला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) अपने 19वें संस्करण के साथ एक बार फिर गुलाबी नगरी जयपुर में सजेगा. ये महोत्सव 15 से 19 जनवरी 2026 तक होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित होगा. इस बार फेस्टिवल में छह मंचों पर 350 से ज्यादा वक्ता भाग लेंगे. इस बार भारतीय भाषाओं की समृद्धता से लेकर एआई तकनीक पर विशेष सत्र होंगे.

दुनिया के दिग्गज लेखक और विचारक होंगे शामिल: आयोजक टीमवर्क आर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर संजॉय के. रॉय ने बताया कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 19वें सीजन में भारत और विदेश के कई मशहूर नाम शामिल होंगे. इसमें अनामिका, आनंद नीलकंठन, अनुराधा रॉय, भवाना सोमाया, गोपालकृष्ण गांधी, स्टीफन फ्राय, टिमोथी बर्नर्स-ली, ओल्गा टोकार्चुक, विश्वनाथन आनंद, जुंग चांग, शोभा डे, मनु जोसेफ, केआर मीरा सहित कई नोबेल, बुकर और प्रतिष्ठित अवॉर्ड विजेता लेखक, इतिहासकार और विचारक शिरकत करेंगे. जेएलएफ की सह निदेशक नमिता गोखले ने बताया कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में इस बार भारतीय भाषाओं की समृद्धता, बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों, एआई जैसी नई तकनीक और साहित्य के नए रूपों पर चर्चा की जाएगी.

सजेंगे जयपुर बुकमार्क और संगीत मंच: संजॉय के. रॉय ने बताया कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल अब एक ग्लोबल कल्चरल मूवमेंट बन चुका है. ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जो समाजों को जोड़ता है और नए विचारों को जन्म देता है. फेस्टिवल के साथ ही जयपुर बुकमार्क (JBM) का 13वां संस्करण भी आयोजित होगा, जो प्रकाशकों, लेखकों, अनुवादकों और साहित्यकारों के लिए एक प्रमुख बिजनेस प्लेटफॉर्म है. इसके अलावा, आमेर किले में सांस्कृतिक संध्या और जयपुर म्यूज़िक स्टेज पर भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के लाइव म्यूजिक प्रोग्राम फेस्टिवल की शामों को और रंगीन बनाएंगे.

