म्यूजिक नाइट में फोक और पॉप का मिला संगम, एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली ने अपनी किताब पर की चर्चा - JLF 2025

Published : Feb 1, 2025, 6:35 AM IST

By ETV Bharat Rajasthan Team

जयपुर : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 18वें संस्करण के दूसरे दिन की रात बेहद खास रही. शुक्रवार को संगीत के मंच पर कामाक्षी खन्ना ने समां बांधा. उन्होंने अपने लाइव परफॉर्मेंस में पॉप, आर एंड बी, सॉल और फॉक ट्रेडिशन का मिश्रण करते हुए एक अलग और अनोखी प्रस्तुति दी, जिसने यहां मौजूद हर एक को झूमने पर मजबूर कर दिया. वहीं, चुग्गे खान ने राजस्थानी लोक, सूफ़ी और भारतीय शास्त्रीय संगीत के फ्यूजन को पेश कर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया. इससे पहले फेमस यूट्यूबर और एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली ने भी जेएलएफ में अपनी पहली किताब 'Too Good to Be True' पर चर्चा की.

जयपुर है दिल के करीब : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंची प्राजक्ता कोली ने अपनी किताब को लेकर बताया कि ये एक इमोशनल लव स्टोरी है, जिसमें विश्वास, प्यार और जीवन से जुड़ी कहानियां समाहित है. वहीं, राजस्थान और जयपुर से अपना रिश्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि जयपुर उनके दिल के बहुत करीब है. वो यहां आती रहती हैं, उनका घर हिंडौन में है. ऐसे में जयपुर से एक खास लगाव महसूस करती हैं. उन्होंने बताया कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए मूवीज, एपिसोड्स लिखती हैं, एक्टिंग करती हैं. हालांकि, अभी राइटिंग नहीं सीखी है. उन्होंने तो पीपीटी बनाना भी लॉकडाउन के दौरान सीखा और तभी लिखना शुरू किया. अपने सफर की शुरुआत उन्होंने ब्लॉग लिखने से की थी.