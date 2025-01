ETV Bharat / state

JLF 2025 : कैलाश खेर करेंगे बुक लॉन्च, तो सिनेमा थिएटर पर ईला अरुण का संवाद - JLF 2025

जयपुर: शुक्रवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन कई दिलचस्प सत्र आयोजित होंगे. इनमें से एक प्रमुख सत्र "शाही दस्तावेज़: हाउस ऑफ विंडसर की कहानी" होगा, जिसमें Palace Papers: The House of Windsor पुस्तक की लेखिका टीना ब्राउन ब्रिटिश राजघराने पर चर्चा करेंगी. यह सत्र चर्चित प्रकाशक चीकी सरकार द्वारा संचालित होगा.

इसे भी पढ़ें- फिल्मों का शौक था, लेकिन क्रिकेटर बन गए मोहिंदर अमरनाथ, पिता ने कोच और मेंटर की भूमिका निभाई

गाजा के बाद की दुनिया पर बात : गाजा संकट और उसके वैश्विक प्रभावों पर लेखक पंकज मिश्रा, लेखिका सेलमा डब्बाघ और पूर्व राजनयिक नवतेज सरना चर्चा करेंगे. इस संवाद का संचालन लिंडसे हिलसुम करेंगी. इसके अलावा नया अमेरिका सेशन में अमेरिका की बदलती राजनीति और समाज पर थॉमस जे. बोल्लिकी, काल पेन, एडवर्ड वोंग और इजोमा ओलुओ चर्चा करेंगे. इस चर्चा का संचालन श्री श्रीनिवासन करेंगे.

कैलाश खेर करेंगे बुक लॉन्च : "तेरी दीवानी - शब्दों के पार" सेशन के दौरान मशहूर गायक कैलाश खेर अपनी नई किताब *तेरी दीवानी - शब्दों के पार* के बारे में संजय रॉय से बातचीत करेंगे. यू कांट बी सीरियस" बातचीत के दौरान प्रसिद्ध अभिनेता और लेखक काल पेन अपनी आत्मकथा *You Can’t Be Serious* पर बरुण दास के साथ संवाद करेंगे.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के सेशन (ETV Bharat GFX)

हिमालय की कहानियां और लोक कथाएं सत्र में हिमालयी लोककथाओं पर आधारित पुस्तक The Whispering Mountains पर लेखिका नमिता गोखले, मय-एलिन स्टेनर, सोहिनी मित्रा और मलाश्री लाल चर्चा करेंगे. यूट्यूब स्टार और लेखिका प्राजक्ता कोली अपनी किताब Too Good to Be True पर प्रियंका खन्ना के साथ चर्चा करेंगी. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का यह दूसरा दिन साहित्य, सिनेमा और समकालीन मुद्दों पर गहन चर्चा का मौका देने वाला होगा. यह आयोजन न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए, बल्कि सिनेमा, राजनीति और समाज से जुड़े लोगों के लिए भी खास होगा.