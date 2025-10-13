यात्रीगण कृपया ध्यान दें! कोटा से जयपुर की तरफ जाने वाली यह ट्रेन रद्द या शॉर्ट टर्मिनेट, जाने से पहले कर लें चेक
जयपुर जंक्शन पर स्टेशन रीडेवलपमेंट के कार्य के चलते ट्रेनों के आवागमन में रुकावट होगी.
Published : October 13, 2025 at 10:55 AM IST|
Updated : October 13, 2025 at 12:11 PM IST
कोटा : राजधानी जयपुर जंक्शन पर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते नवंबर-दिसंबर में कई ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि स्टेशन रीडेवलपमेंट के कारण कई ट्रेनें रद्द, शॉर्ट टर्मिनेट और बदले हुए रूट से चलाई जाएंगी. नवंबर महीने में एक दिन के लिए दो ट्रेनों को रद्द किया गया है. जबकि 12 ट्रेनों नवम्बर व दिसंबर माह के बीच अलग अलग समय में आंशिक रूप से निरस्त किया गया है. जबकि 7 रेल गाड़ियां बदले हुए रूट से चलेगी. इसी के चलते दो ट्रेन रूट बदलने के बाद कोटा होकर भी चलेगी. इनमें सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन जबलपुर से अजमेर के बीच आने और जाने वाली ट्रेन 12181 व 12182 दयोदय एक्सप्रेस है. यह कोटा से जयपुर व अजमेर के बीच में आने और जाने के दौरान नवंबर और दिसंबर में 18 दिन रदद् रहेगी.
ये दो ट्रेन पूरी तरह से निरस्त की जगह :-
- ट्रेन नम्बर 14813 - जोधपुर - भोपाल एक्सप्रेस - 23 नवम्बर
- ट्रेन नम्बर 14814 - भोपाल - जोधपुर एकोटा, चंदेरिया व अजमेर क्सप्रेस - 23 नवम्बर
इसे भी पढ़ें:दिवाली पर मिलेगा कंफर्म टिकट, दिल्ली से मुंबई के बीच कोटा होकर चलेगी एसी स्पेशल ट्रेन
ये 12 ट्रेन होगी शॉर्ट टर्मिनेट :-
- ट्रेन नम्बर 12940 जयपुर - पुणे एक्सप्रेस 11, 15, 18 व 22 नवम्बर 2, 6, 9 व 13 दिसम्बर को (8 ट्रिप) जयपुर की जगह दुर्गापुरा से चलेगी, जयपुर से दुर्गापुरा के बीच रद्द रहेगी.
- ट्रेन नम्बर 12939 पुणे - जयपुर एक्सप्रेस 13, 26, नवम्बर व 7 दिसम्बर को (4 ट्रिप) पुणे से दुर्गापुरा तक चलेगी. दुर्गापुरा से जयपुर के बीच रद्द रहेगी.
- ट्रेन नम्बर 12955 मुंबई सेंट्रल - जयपुर एक्सप्रेस 21 नवम्बर से 8 दिसम्बर तक (18 ट्रिप) मुंबई सेंट्रल से दुर्गापुरा तक चलेगी. दुर्गापुरा से जयपुर के बीच रद्द रहेगी.
- ट्रेन नम्बर 12956 जयपुर - मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस 22 नवम्बर से 9 दिसम्बर तक (18 ट्रिप) जयपुर की जगह दुर्गापुरा से चलेगी. जयपुर से दुर्गापुरा के बीच रद्द रहेगी.
- ट्रेन नम्बर 12968 जयपुर - चेन्नई एक्सप्रेस 23 नवम्बर को (1 ट्रिप) जयपुर की जगह दुर्गापुरा से चलेगी. जयपुर से दुर्गापुरा के बीच रद्द रहेगी.
- ट्रेन नम्बर 12979 बांद्रा टर्मिनस - जयपुर एक्सप्रेस 8, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 27 व 29 नवम्बर 2, 6, 9 व 11 दिसम्बर को (13 ट्रिप) बांद्रा टर्मिनस से सांगानेर तक चलेगी. सांगानेर से जयपुर के बीच रद्द रहेगी.
- ट्रेन नम्बर 22175 नागपुर - जयपुर एक्सप्रेस 13, 20 व 27 नवम्बर 11 दिसम्बर को (4 ट्रिप) नागपुर से अजमेर तक चलेगी. अजमेर से जयपुर के बीच रद्द रहेगी.
- ट्रेन नम्बर 22176 जयपुर - नागपुर एक्सप्रेस 14, 21, 28 नवम्बर 12, को (4 ट्रिप) जयपुर की जगह अजमेर से चलेगी. जयपुर से अजमेर के बीच रद्द रहेगी.
- ट्रेन नम्बर 22933 बांद्रा टर्मिनस - जयपुर एक्सप्रेस 10, 17, 24 नवम्बर 1 व 8 दिसम्बर को (5 ट्रिप) बांद्रा टर्मिनस से सांगानेर तक चलेगी. सांगानेर से जयपुर के बीच रद्द रहेगी.
- ट्रेन नम्बर 22934 जयपुर - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 11, 18, 25 नवम्बर 9 व 12 दिसम्बर को (5 ट्रिप) जयपुर की जगह सांगानेर से चलेगी. जयपुर से सांगानेर के बीच रद्द रहेगी
- ट्रेन नम्बर 12181 जबलपुर - अजमेर एक्सप्रेस 21 नवम्बर से 8 दिसम्बर तक (18 ट्रिप) जबलपुर से कोटा तक चलेगी. कोटा से अजमेर के बीच रद्द रहेगी.
- ट्रेन नम्बर 12182 अजमेर - जबलपुर एक्सप्रेस 22 नवम्बर से 9 दिसम्बर तक (18 ट्रिप) अजमेर की जगह कोटा से चलेगी. अजमेर से कोटा के बीच रद्द रहेगी.
इसे भी पढ़ें: छुट्टियां मिली, ट्रेनों में टिकट नहीं, दिवाली पर घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे कोचिंग छात्र
ये 7 ट्रेन बदले हुए रूट तक चलेगी :-
- ट्रेन नम्बर 12977 एर्नाकुलम - अजमेर एक्सप्रेस 23, 3 नवम्बर व 7 दिसम्बर को (3 ट्रिप) एर्नाकुलम से चलेगी. यह अपने निर्धारित मार्ग कोटा, सवाईमाधोपुर व जयपुर की जगह कोटा, चंदेरिया व अजमेर होकर चलेगी. इस मार्ग में यह ट्रेन भीलवाड़ा व बिजयनगर स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी.
- ट्रेन नम्बर 12978 अजमेर - एर्नाकुलम एक्सप्रेस 21, 28 नवम्बर व 5 दिसम्बर को (3 ट्रिप) अजमेर से चलेगी. यह अपने निर्धारित मार्ग जयपुर, सवाईमाधोपुर व कोटा की जगह अजमेर, चंदेरिया व कोटा होकर चलेगी. इस मार्ग में यह ट्रेन बिजयनगर व भीलवाड़ा स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी.
- ट्रेन नम्बर 18207 दुर्ग - अजमेर एक्सप्रेस 8 दिसम्बर को (1 ट्रिप) दुर्ग से चलेगी. यह अपने निर्धारित मार्ग कोटा, सवाईमाधोपुर व जयपुर की जगह कोटा, चंदेरिया व अजमेर होकर चलेगी. इस मार्ग में यह ट्रेन भीलवाड़ा व बिजयनगर स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी.
- ट्रेन नम्बर 18213 दुर्ग - अजमेर एक्सप्रेस 23 नवम्बर व 7 दिसम्बर (2 ट्रिप) दुर्ग से चलेगी. यह अपने निर्धारित मार्ग कोटा, सवाईमाधोपुर व जयपुर की जगह कोयह अपने निर्धारित मार्ग जयपुर, सवाईमाधोपुर व कोटा की जगह कोटा, चंदेरिया व अजमेर होकर चलेगी. कोटा, चंदेरिया व अजमेर होकर चलेगी. इस मार्ग में यह ट्रेन भीलवाड़ा व बिजयनगर स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी.
- ट्रेन नम्बर 09627 अजमेर - सोलापुर एक्सप्रेस 26 नवम्बर व 3 दिसम्बर (2 ट्रिप) अजमेर से चलेगी. यह अपने निर्धारित मार्ग जयपुर, सवाईमाधोपुर व कोटा की जगह अजमेर, चंदेरिया व कोटा होकर चलेगी. इस मार्ग में यह ट्रेन बिजयनगर व भीलवाड़ा स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी.
- ट्रेन नम्बर 09628 सोलापुर - अजमेर एक्सप्रेस 27 नवम्बर व 4 दिसम्बर (2 ट्रिप) सोलापुर से चलेगी. यह अपने निर्धारित मार्ग कोटा, सवाईमाधोपुर व जयपुर की जगह कोटा, चंदेरिया व अजमेर होकर चलेगी. इस मार्ग में यह ट्रेन भीलवाड़ा व बिजयनगर स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी.
- ट्रेन नम्बर 18573 विशाखापट्टनम - भगत की कोठी एक्सप्रेस 27 नवम्बर को (1 ट्रिप) विशाखापट्टनम से चलेगी. यह अपने निर्धारित मार्ग सोगरिया, सवाईमाधोपुर, जयपुर व जोधपुर की जगह सोगरिया, चंदेरिया, अजमेर व मारवाड़ जंक्शन होकर चलेगी. इस मार्ग में यह ट्रेन भीलवाड़ा, बिजयनगर, अजमेर व मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी.
इसे भी पढ़ें: कोटा-बयाना से गुजरेगी बढ़नी से बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन, जानिए रूट
ये 2 ट्रेन रूट बदलने से कोटा होकर चलेगी :-
- ट्रेन नम्बर 19402 लखनऊ - साबरमती एक्सप्रेस 25 नवम्बर व 2 दिसम्बर (2 ट्रिप) लखनऊ से चलेगी. यह अपने निर्धारित मार्ग जयपुर, अजमेर व साबरमती की जगह भरतपुर, कोटा व आणंद होकर चलेगी. इस मार्ग में यह ट्रेन सवाईमाधोपुर, कोटा, भवानीमंडी, शामगढ़, नागदा, रतलाम, दाहोद, गोधरा व आणंदस्टेशन पर स्टॉपेज करेगी.
- ट्रेन नम्बर 09202 अयोध्या कैंट - भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस 25 नवम्बर को (1 ट्रिप) अयोध्या कैंट से चलेगी. यह अपने निर्धारित मार्ग जयपुर, अजमेर व साबरमती की जगह भरतपुर, कोटा, आणंद, अहमदाबाद व विरमगाम होकर चलेगी. इस मार्ग में यह ट्रेन सवाईमाधोपुर, कोटा, भवानीमंडी, शामगढ़, नागदा, रतलाम, दाहोद, गोधरा व आणंद स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी.