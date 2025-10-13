ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! कोटा से जयपुर की तरफ जाने वाली यह ट्रेन रद्द या शॉर्ट टर्मिनेट, जाने से पहले कर लें चेक

कोटा : राजधानी जयपुर जंक्शन पर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते नवंबर-दिसंबर में कई ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि स्टेशन रीडेवलपमेंट के कारण कई ट्रेनें रद्द, शॉर्ट टर्मिनेट और बदले हुए रूट से चलाई जाएंगी. नवंबर महीने में एक दिन के लिए दो ट्रेनों को रद्द किया गया है. जबकि 12 ट्रेनों नवम्बर व दिसंबर माह के बीच अलग अलग समय में आंशिक रूप से निरस्त किया गया है. जबकि 7 रेल गाड़ियां बदले हुए रूट से चलेगी. इसी के चलते दो ट्रेन रूट बदलने के बाद कोटा होकर भी चलेगी. इनमें सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन जबलपुर से अजमेर के बीच आने और जाने वाली ट्रेन 12181 व 12182 दयोदय एक्सप्रेस है. यह कोटा से जयपुर व अजमेर के बीच में आने और जाने के दौरान नवंबर और दिसंबर में 18 दिन रदद् रहेगी.

ये दो ट्रेन पूरी तरह से निरस्त की जगह :-

ट्रेन नम्बर 14813 - जोधपुर - भोपाल एक्सप्रेस - 23 नवम्बर

ट्रेन नम्बर 14814 - भोपाल - जोधपुर एकोटा, चंदेरिया व अजमेर क्सप्रेस - 23 नवम्बर

