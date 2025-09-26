ETV Bharat / state

इस रेयर बीमारी में हल्की चोट पर भी टूट जाती हैं हड्डियां, चिकित्सकों ने ढूंढा सस्ता इलाज

जेके लोन अस्पताल के चिकित्सकों ने एक रेयर बीमारी का सस्ता इलाज ढूंढा है, जिसमें बार-बार हड्डियां टूट जाती हैं.

जेके लोन हॉस्पिटल
जेके लोन हॉस्पिटल (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2025 at 6:31 AM IST

3 Min Read
जयपुर : जेके लोन अस्पताल में दुर्लभ बीमारियों पर शोध और इलाज के बाद दुर्लभ बीमारियों की सही समय पर पहचाना और इलाज आसान हो गया है. हाल ही में जेके लोन अस्पताल में दुर्लभ बीमारी से जुड़ा एक मामला सामने आया है और इस बीमारी का नाम है ऑस्टियो जेनेसिस इम्परफेक्टा. यह एक ऐसी अनुवांशिक बीमारी है, जिसमें मरीज की हड्डियां जन्म से ही कमजोर होती हैं और हल्की-सी चोट या दबाव पर भी टूट जाती हैं.

जेके लोन अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स के इंचार्ज और वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियांशु माथुर का कहना है कि यह बीमारी बेहद दुर्लभ है. दुनिया भर में हर 15 से 20 हजार बच्चों में एक में यह बीमारी पाई जाती है. हाल ही में एक ऐसा ही मरीज जेके लोन अस्पताल में पहुंचा, जिसकी पैर की हड्डियां कई बार टूट चुकी थी. परिजनों ने कई जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला. ऐसे में जब मरीज अस्पताल में पहुंचा तो जांच के बाद पता चला कि बच्चा ऑस्टियो जेनेसिस इम्परफेक्टा जैसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है. डॉक्टर माथुर ने बताया कि वैसे तो यह दुर्लभ बीमारी है, लेकिन इसका इलाज काफी सस्ता है. कई बार मरीज के परिजनों को इस बारे में जानकारी नहीं रहती और वह जिंदगीभर मरीज का इलाज करवाते रहते हैं और कोई फायदा नहीं मिलता.

पढे़ं. असंयमित जीवन शैली बना रही हड्डियों को कमजोर, मजबूती के लिए जानिए आयुर्वेदिक नुस्खे

वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियांशु माथुर (ETV Bharat Jaipur)

क्या होती है बीमारी : चिकित्सकों के अनुसार ऑस्टियो जेनेसिस इम्परफेक्टा का मुख्य कारण शरीर में कोलेजन प्रोटीन की कमी या उसमें दोष है. कोलेजन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, लेकिन इसमें गड़बड़ी होने पर हड्डियां सामान्य से कहीं ज्यादा भुरभुरी और कमजोर हो जाती हैं. यह रोग पूरी तरह अनुवांशिक है और माता-पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है. कई मामलों में यह बीमारी जन्म के समय ही स्पष्ट हो जाती है, जबकि कुछ मामलों में बच्चे बड़े होने पर इसके लक्षण दिखाते हैं.

पढे़ं. विश्व अल्जाइमर दिवस: अकेलापन-अवसाद बन सकता है अल्जाइमर का कारण, अब बुजुर्गों की ये बीमारी युवाओं में भी

बीमारी में जानें
बीमारी में जानें (ETV BHARAT GFX)

सस्ता इलाज : डॉक्टर माथुर का कहना है कि ऑस्टियो जेनेसिस इम्परफेक्टा के जेके लोन अस्पताल में अभी तक 8 मरीज सामने आ चुके हैं. हाल ही में जो मरीज सामने आया उसकी स्थिति काफी क्रिटिकल थी, चलने फिरने या फिर हल्की चोट पर बच्चे की पैर की हड्डी टूट जाया करती थी या फिर फ्रैक्चर हो जाती थी. ऐसे में बीमारी का पता चलते ही इलाज शुरू किया गया और अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है. उन्होंने बताया कि इस बीमारी में काम आने वाली दवा की कीमत महज 2-3 हजार रुपए है और हर छह महीने में एक बार इंजेक्शन के जरिए यह दवा मरीज को दी जाती है.

बीमारी के लक्षण
बीमारी के लक्षण (ETV BHARAT GFX)

मरीज को नहीं हुआ फ्रैक्चर : डॉक्टर माथुर का कहना है कि हमारे पास जो मरीज इलाज के लिए आया था उसमें काफी सुधार देखने को मिला है. पिछले छह महीने से उसके शरीर में कोई भी फ्रैक्चर नहीं हुआ है. अधिकतर मामलों में यह बीमारी माता पिता से बच्चों में आती है. माता पिता में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन बच्चों में इस बीमारी के लक्षण साफ दिखाई देते हैं.

