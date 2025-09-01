जयपुर: जमवारामगढ़ बांध पर पहला क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन सफल हुआ. सोमवार को जमवारामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश करवाई गई. एक्सेल-1 कंपनी ने हाइड्रोट्रेस प्लेटफॉर्म और मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग करते हुए AI-संचालित तकनीक से पहला सफल क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन पूरा हुआ. हाइड्रोट्रेस के उन्नत जलवायु विज्ञान और AI-आधारित सीडिंग डिंग मॉड्यूल्स के साथ एकीकृत किया. 40 मिनट में 0.8 मिमी तक वर्षा दर्ज की गई. रामगढ़ बांध पर पहला क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन GenXAI के सहयोग से संपन्न हुआ.

एक्सेल-1 कंपनी के ऑफिसर शशांक तामन के मुताबिक कंपनी ने एआई संचालित प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए सफल क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन को पूरा किया है. पायलट प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग करते हुए हाइड्रोट्रेस के उन्नत जलवायु विज्ञान और एआई आधारित सीडिंग मॉड्यूल्स के साथ एकीकृत किया गया. यह स्वदेशी नवाचार और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व के तालमेल को दर्शाता है. सोमवार सुबह 8:30 बजे दो ड्रोन द्वारा क्लाउड सीडिंग का ऑपरेशन सफल किया गया.

जमवारामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं : देश में पहली बार यहां होगी ड्रोन और AI से आर्टिफिशियल बारिश, ट्रायल शुरू - RAMGARH DAM

सीडिंग के बाद विश्लेषण से बादलों की माइक्रोफिजिक्स में वृद्धि की पुष्टि हुई. बूंदों का आकार और सांद्रता बढ़ी. जिसके बाद वर्षा की शुरुआत हुई. अनुमानित वर्षा 0.6 मिमी थी, जबकि वास्तविक माप 0.8 मिमी बारिश दर्ज की गई.

कृषि मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा के मुताबिक हाइड्रोट्रेस TM प्लेटफॉर्म और मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग करते हुए जयपुर के रामगढ़ बांध पर पहला क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न किया. हाइड्रोट्रेस TM (AI-चालित प्लेटफॉर्म) का उपयोग करते हुए पहला सफल क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन पूरा किया है. यह कार्य क्षेत्रीय कंसल्टिंग पार्टनर GenXAI के सहयोग से संपन्न किया गया.

पढ़ें : रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश की उम्मीदें जगी , DGCA ने 10 हजार फीट तक ड्रोन उड़ाने की दी अनुमति - RAMGARH DAM ARTIFICIAL RAIN

इस पायलट प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग किया गया, जिन्हें हाइड्रोट्रेस TM के उन्नत जलवायु विज्ञान और AI-आधारित सीडिंग मॉड्यूल्स के साथ एकीकृत किया गया. यह स्वदेशी नवाचार और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व के बीच तालमेल को दर्शाता है. यह सफलता सिद्ध करती है कि मेक इन इंडिया ड्रोन, जब हाइड्रोट्रेस TM की AI क्षमता से सशक्त होते हैं तो जल वृद्धि में ठोस परिणाम दे सकते हैं और भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा रणनीति को सहयोग प्रदान कर सकते हैं.