जमवारामगढ़ बांध पर हुई कृत्रिम बारिश, पहली बार ट्रायल सफल - ARTIFICIAL RAIN

जयपुर के जमवारामगढ़ बांध पर पहली बार हुआ सफल क्लाउड सीडिंग. सोमवार को बांध पर कृत्रिम बारिश करवाई गई.

Artificial Rain on Ramgarh Dam
जमवारामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2025 at 8:45 PM IST

जयपुर: जमवारामगढ़ बांध पर पहला क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन सफल हुआ. सोमवार को जमवारामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश करवाई गई. एक्सेल-1 कंपनी ने हाइड्रोट्रेस प्लेटफॉर्म और मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग करते हुए AI-संचालित तकनीक से पहला सफल क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन पूरा हुआ. हाइड्रोट्रेस के उन्नत जलवायु विज्ञान और AI-आधारित सीडिंग डिंग मॉड्यूल्स के साथ एकीकृत किया. 40 मिनट में 0.8 मिमी तक वर्षा दर्ज की गई. रामगढ़ बांध पर पहला क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन GenXAI के सहयोग से संपन्न हुआ.

एक्सेल-1 कंपनी के ऑफिसर शशांक तामन के मुताबिक कंपनी ने एआई संचालित प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए सफल क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन को पूरा किया है. पायलट प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग करते हुए हाइड्रोट्रेस के उन्नत जलवायु विज्ञान और एआई आधारित सीडिंग मॉड्यूल्स के साथ एकीकृत किया गया. यह स्वदेशी नवाचार और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व के तालमेल को दर्शाता है. सोमवार सुबह 8:30 बजे दो ड्रोन द्वारा क्लाउड सीडिंग का ऑपरेशन सफल किया गया.

जमवारामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश (ETV Bharat Jaipur)

सीडिंग के बाद विश्लेषण से बादलों की माइक्रोफिजिक्स में वृद्धि की पुष्टि हुई. बूंदों का आकार और सांद्रता बढ़ी. जिसके बाद वर्षा की शुरुआत हुई. अनुमानित वर्षा 0.6 मिमी थी, जबकि वास्तविक माप 0.8 मिमी बारिश दर्ज की गई.

कृषि मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा के मुताबिक हाइड्रोट्रेस TM प्लेटफॉर्म और मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग करते हुए जयपुर के रामगढ़ बांध पर पहला क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न किया. हाइड्रोट्रेस TM (AI-चालित प्लेटफॉर्म) का उपयोग करते हुए पहला सफल क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन पूरा किया है. यह कार्य क्षेत्रीय कंसल्टिंग पार्टनर GenXAI के सहयोग से संपन्न किया गया.

इस पायलट प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग किया गया, जिन्हें हाइड्रोट्रेस TM के उन्नत जलवायु विज्ञान और AI-आधारित सीडिंग मॉड्यूल्स के साथ एकीकृत किया गया. यह स्वदेशी नवाचार और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व के बीच तालमेल को दर्शाता है. यह सफलता सिद्ध करती है कि मेक इन इंडिया ड्रोन, जब हाइड्रोट्रेस TM की AI क्षमता से सशक्त होते हैं तो जल वृद्धि में ठोस परिणाम दे सकते हैं और भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा रणनीति को सहयोग प्रदान कर सकते हैं.

यह उपलब्धि राजस्थान के लिए सतत जल प्रबंधन में एक बड़ी प्रगति है और मेक इन इंडिया नवाचार के माध्यम से भारत की जलवायु सहनशीलता और आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. -किरोड़ी लाल मीणा, कृषि मंत्री.

जमवारामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश (ETV Bharat Jaipur)

