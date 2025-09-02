जयपुर: जमवारामगढ़ को ड्रोन से बारिश करवाकर भरने के राज्य सरकार के दावों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि कृत्रिम बारिश के नाम पर राज्य सरकार ने एक कंपनी के साथ मिलकर जयपुर की जनता को धोखा दिया है. पूर्व मंत्री आशंका व्यक्ति की है कि इस मामले में कहीं न कहीं घोटाला भी हुआ है. इसलिए इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए.

खाचरियावास ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि रामगढ़ बांध को भरने के लिए राज्य सरकार का कृत्रिम बारिश करवाने का प्लान मजाक बनकर रह गया है. सरकार का यह दावा कि ड्रोन के जरिए सरकार ने 0.8 मिलीमीटर बारिश करवा दी. यह पूरी तरह से झूठ और तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जो ड्रोन उड़ाए गए हैं वो खिलौना बनकर रह गए हैं. प्रताप सिंह ने कहा कि छोटे-छोटे ड्रोन नीचे गिर गए और गांव के लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं. लोगों में चर्चा है कि एक प्राइवेट कंपनी के जरिए सरकार ने एक और घोटाला करके प्रदेश की जनता के साथ बड़ा मजाक किया है.

खाचरियावास ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

खाचरियावास ने कहा कि जयपुर सहित पूरे प्रदेश में जबरदस्त बारिश हो रही है, पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, लेकिन इसके बावजूद भी रामगढ़ बांध को ड्रोन के जरिए भरने के सरकार के दावे पूरी तरह से फेल हो गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को यह आइडिया किसने दिया, इसके पीछे कौन लोग थे, इस मामले की जांच होनी चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए.

पूर्व मंत्री ने कहा कि जिस दिन ड्रोन उड़ाए गए तब लाखों लोगों की भीड़ कृत्रिम बारिश देखने के लिए एकत्रित हो गई थी. लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई लोग घायल हो गए. ऐसे में राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए कि जब कृत्रिम बारिश हुई ही नहीं तो उसके बाद यह झूठे दावे करने वाले कौन लोग हैं. गौरतलब है कि कृत्रिम बारिश को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी सवाल खड़े कर चुके हैं.