ETV Bharat / state

जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तहत चार बड़े आयोजन, 15 देशों की 71 फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग - JAIPUR INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

जयपुर में 28-29 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा. इसमें 55 देशों की 500 फिल्मों में से 71 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी.

JAIPUR INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
संस्थापक निदेशक हनु रोज. (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 22, 2025 at 6:03 PM IST

2 Min Read

जयपुर: गुलाबी नगर अगस्त के आखिर में सिनेमा प्रेमियों के लिए एक भव्य आयोजन का गवाह बनने जा रहा है. जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (JIFF) के इस आयोजन में इस बार एक साथ चार अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स आयोजित किए जाएंगे. संस्थापक निदेशक हनु रोज ने बताया कि इस साल बच्चों, युवाओं और सांस्कृतिक विविधताओं को मंच देने के मकसद से कई नई पहल की जा रही हैं.

जिफ के फाउंडर हनु रोज ने बताया कि ये फेस्टिवल्स 28–29 अगस्त 2025 को जयपुर के विभिन्न स्कूलों में आयोजित होंगे. इनमें रेयान इंटरनेशनल स्कूल, वीटी रोड, डॉल्फिन हाई स्कूल, प्रताप नगर, वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल, मानसरोवर और ज्ञान विहार स्कूल, मालवीय नगर शामिल है. फेस्टिवल को इस बार 55 देशों से 500 से अधिक फिल्मों का सबमिशन प्राप्त हुआ है. इनमें से 37 देशों की 159 फ़िल्में नामांकित हुईं, जबकि 15 देशों से आई 71 फिल्मों की स्क्रीनिंग इन दो दिनों में होगी.

पढ़ें: जिफ 2025: इंटरनेशनल को-प्रोडक्शन मीट में 25 देशों के 80 फिल्ममेकर्स ने लिया भाग, 61 फिल्मों की हुई स्क्रीनिंग

छात्रों की रचनात्मकता को मिलेगा मंच: जिफ के आयोजकों का कहना है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जनवरी 2026 में अपने 18वें संस्करण का भव्य आयोजन करने जा रहा है. इससे पहले अगस्त में होने वाले ये फेस्टिवल्स उस महोत्सव का एक बेहतरीन प्रीव्यू साबित होंगे. इस विशेष पहल के तहत JIFF की तरफ से 2 से 7 मिनट फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है. इसमें देशभर के 29 स्कूलों और 8 कॉलेजों से विद्यार्थियों की तरफ से बनाई गई 42 फ़िल्में नामांकित हुई है. इनमें से 38 फिल्मों की स्क्रीनिंग फेस्टिवल के दौरान की जाएगी. विद्यार्थियों ने कला, संस्कृति और समसामयिक मुद्दों पर रचनात्मक लघु फिल्में तैयार की हैं, जो उनकी संवेदनशीलता और प्रयोगशील नजरिए को जाहिर करती है. फेस्टिवल्स का मकसद न सिर्फ बच्चों और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना है, बल्कि उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण, संवाद और सहयोग का मंच भी उपलब्ध कराना है. सभी श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और विजेताओं की घोषणा फेस्टिवल के दौरान ही की जाएगी. प्रवेश केवल संबंधित स्कूलों के विद्यार्थियों, आमंत्रित स्कूलों और नॉमिनेटेड फिल्म मेकर्स को ही दिया जाएगा.

एक साथ चार फिल्म फेस्टिवल

  • 8 वां आर्यन इंटरनेशनल चिल्ड्रन्स फिल्म फेस्टिवल ऑफ जयपुर (AICFF) 2025
  • 10 वां सिक्सटीन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स (16IFF) 2025
  • लॉन्चिंग एडिशन – कल्चर एंड टूरिज़्म फिल्म फेस्टिवल (CTFF)
  • लॉन्चिंग एडिशन – वर्ल्ड स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल (WSFF)

जयपुर: गुलाबी नगर अगस्त के आखिर में सिनेमा प्रेमियों के लिए एक भव्य आयोजन का गवाह बनने जा रहा है. जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (JIFF) के इस आयोजन में इस बार एक साथ चार अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स आयोजित किए जाएंगे. संस्थापक निदेशक हनु रोज ने बताया कि इस साल बच्चों, युवाओं और सांस्कृतिक विविधताओं को मंच देने के मकसद से कई नई पहल की जा रही हैं.

जिफ के फाउंडर हनु रोज ने बताया कि ये फेस्टिवल्स 28–29 अगस्त 2025 को जयपुर के विभिन्न स्कूलों में आयोजित होंगे. इनमें रेयान इंटरनेशनल स्कूल, वीटी रोड, डॉल्फिन हाई स्कूल, प्रताप नगर, वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल, मानसरोवर और ज्ञान विहार स्कूल, मालवीय नगर शामिल है. फेस्टिवल को इस बार 55 देशों से 500 से अधिक फिल्मों का सबमिशन प्राप्त हुआ है. इनमें से 37 देशों की 159 फ़िल्में नामांकित हुईं, जबकि 15 देशों से आई 71 फिल्मों की स्क्रीनिंग इन दो दिनों में होगी.

पढ़ें: जिफ 2025: इंटरनेशनल को-प्रोडक्शन मीट में 25 देशों के 80 फिल्ममेकर्स ने लिया भाग, 61 फिल्मों की हुई स्क्रीनिंग

छात्रों की रचनात्मकता को मिलेगा मंच: जिफ के आयोजकों का कहना है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जनवरी 2026 में अपने 18वें संस्करण का भव्य आयोजन करने जा रहा है. इससे पहले अगस्त में होने वाले ये फेस्टिवल्स उस महोत्सव का एक बेहतरीन प्रीव्यू साबित होंगे. इस विशेष पहल के तहत JIFF की तरफ से 2 से 7 मिनट फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है. इसमें देशभर के 29 स्कूलों और 8 कॉलेजों से विद्यार्थियों की तरफ से बनाई गई 42 फ़िल्में नामांकित हुई है. इनमें से 38 फिल्मों की स्क्रीनिंग फेस्टिवल के दौरान की जाएगी. विद्यार्थियों ने कला, संस्कृति और समसामयिक मुद्दों पर रचनात्मक लघु फिल्में तैयार की हैं, जो उनकी संवेदनशीलता और प्रयोगशील नजरिए को जाहिर करती है. फेस्टिवल्स का मकसद न सिर्फ बच्चों और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना है, बल्कि उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण, संवाद और सहयोग का मंच भी उपलब्ध कराना है. सभी श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और विजेताओं की घोषणा फेस्टिवल के दौरान ही की जाएगी. प्रवेश केवल संबंधित स्कूलों के विद्यार्थियों, आमंत्रित स्कूलों और नॉमिनेटेड फिल्म मेकर्स को ही दिया जाएगा.

एक साथ चार फिल्म फेस्टिवल

  • 8 वां आर्यन इंटरनेशनल चिल्ड्रन्स फिल्म फेस्टिवल ऑफ जयपुर (AICFF) 2025
  • 10 वां सिक्सटीन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स (16IFF) 2025
  • लॉन्चिंग एडिशन – कल्चर एंड टूरिज़्म फिल्म फेस्टिवल (CTFF)
  • लॉन्चिंग एडिशन – वर्ल्ड स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल (WSFF)

For All Latest Updates

TAGGED:

JIFF IN JAIPUR71 FILMS WILL BE SCREENEDFILM MAKING COMPETITIONJAIPUR INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते के आखिरी दिन बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, लेकिन Wipro–Tata Motors–BEL में दिखी मजबूती

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

6,6,6,6,6,6,6,6..., एशिया कप से पहले भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, देखें तूफानी शतक का धमाकेदार वीडियो

वृंदावन के गेस्ट हाउस में मिला पंजाब की युवती का शव; 5 दिन पहले ही आई थी रहने, संचालक हिरासत में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.