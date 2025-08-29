ETV Bharat / state

मीट की दुकानों पर झटका-हलाल लिखना अनिवार्य, कमर्शियल पट्टे पर ही मिलेगा लाइसेंस - JAIPUR NAGAR NIGAM

निगम प्रशासन को सख्त रुख अपनाने के निर्देश. मीट की दुकानों पर झटका-हलाल लिखना अनिवार्य. जानिए पूरा मामला...

Meat Shops in Rajasthan
मीट की दुकानों पर झटका-हलाल लिखना अनिवार्य (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 29, 2025 at 7:46 PM IST

जयपुर: शहर में बड़ी संख्या में अवैध मीट की दुकानें संचालित हो रही हैं. जिन दुकानों के पास लाइसेंस है, वहां भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा. इससे न केवल क्षेत्र गंदा होता है और दुर्गंध फैलती है, बल्कि कई बार लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं. ऐसे में महापौर ने अब निगम प्रशासन को सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने घोषणा की कि अब से केवल उन्हीं दुकानों को लाइसेंस मिलेगा जो कमर्शियल पट्टे पर होंगी. साथ ही प्रत्येक दुकान को अपने बाहर बोर्ड लगाकर स्पष्ट करना होगा कि वो 'झटका मीट शॉप' है या 'हलाल मीट शॉप'.

शहर में आवासीय कॉलोनियों में अनियंत्रित रूप से मीट की दुकानें खुल संचालय हो रही हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को असुविधा होती है. गंदगी और बदबू भी फैलती है, साथ ही झटका और हलाल मीट की दुकान की स्पष्ट जानकारी नहीं होने से जन भावनाएं भी आहत होती हैं. ऐसे में महापौर सौम्या गुर्जर ने शुक्रवार को अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ये जयपुर की जनता की ओर से आया हुआ प्रस्ताव है. लोग चाहते हैं कि किसी की धार्मिक भावना आहत न हो इस वजह से मीट की दुकानों पर झटका और हलाल लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि जो जिस तरह का मीट इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वही मीट मिले.

सौम्या गुर्जर, मेयर, ग्रेटर नगर निगम (ETV Bharat Jaipur)

झटके की आड़ में उन्हें हलाल नहीं मिले. उन्होंने बताया कि पूर्व में दिए निर्देशों के बाद कुछ दुकानों पर झटका और हलाल अंकित किया भी गया है, लेकिन जिन पर नहीं लिखा गया है, उन्हें एग्जीक्यूटिव कमेटी और निगम बोर्ड की ओर से लिए गए फैसले को तत्काल अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, उन्होंने बताया कि बीते 4 साल में कई लोगों ने आवासीय कॉलोनी में मीट की दुकान संचालित करने के चलते प्रोटेस्ट भी किया. ऐसे स्थान पर दुर्गंध आती है, महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाता है.

पढे़ं : पहले हलाल और झटका लिखने के नियम, अब मंगलवार-शनिवार को मीट दुकानें बंद करने की कवायद - MEAT SHOP

अमूमन जहां मीट की दुकान होती हैं, वहां नजदीक ही कोई ना कोई शराब की दुकान खुल जाती है. ऐसे में वहां महिलाएं भी असुरक्षित होती हैं और जहां महिलाएं असुरक्षित होती हैं, वहां निगम प्रशासन के साथ खड़ा है. वो हर कदम उठाया जाएगा जो महिलाओं के हित में हो. उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां स्कूल या मंदिर है, वहां इस तरह की गतिविधियों को नहीं देखा जा सकता. ऐसे में राज्य सरकार को लिखा गया है कि ऐसी तमाम दुकानें मंदिर और स्कूल से तकरीबन 100 मीटर दूर हो। इस पर राज्य सरकार जनता के हित में ही फैसला लेगी.

आपको बता दें कि निगम प्रशासन ने करीब एक साल पहले भी ऐसा ही निर्णय लिया था, लेकिन धरातल पर इसे पूरी तरह नहीं उतारा गया. हालांकि, अब महापौर ने अधिकारियों को इस बार नियमों की पालना कराने के हर हाल में सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए हैं.

MEAT SHOPS IN RAJASTHANJHATKA HALAL SHOPGREATER NAGAR NIGAM ORDERअवैध मीट की दुकानेंJAIPUR NAGAR NIGAM

