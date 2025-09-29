ETV Bharat / state

खांसी की दवा से बिगड़ी बच्चों की तबीयत, विभाग ने रोकी सप्लाई

जयपुर: प्रदेश में बच्चों में खांसी की दवा के कारण साइड इफेक्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. बीते दिन भरतपुर और सीकर के श्रीमाधोपुर में डेक्सट्रोमेथॉरफन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के उपयोग से कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी, जिन्हें जयपुर के JK लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, इन बच्चों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन सोमवार सुबह राजधानी के निजी अस्पताल में दो साल की बच्ची को भर्ती किया गया. इस बच्ची को भी डेक्सट्रोमेथॉरफन हाइड्रोब्रोमाइड दी गई थी. यह खांसी की दवा सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जाती है. ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक का कहना है कि भरतपुर और सीकर जिले से कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें खांसी की दवा से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है. हमने तुरंत दवा के सैंपल लिए और जांच कि लिए भेज दिए हैं. मामले की जानकारी मिलते ही चिकित्सा विभाग ने फिलहाल इस दवा के बैच होल्ड कर दिए है. विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज के औषधि प्रभारी और जिला औषधि भंडार गृह को पत्र लिखा और दवा की सप्लाई पर रोक लगा दी. ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक बोले... (ETV Bharat Jaipur)