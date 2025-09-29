खांसी की दवा से बिगड़ी बच्चों की तबीयत, विभाग ने रोकी सप्लाई
खांसी की दवा डेक्सट्रोमेथॉरफन हाइड्रोब्रोमाइड सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जाती है, जिसे पीने से बच्चों की तबियत बिगड़ी.
Published : September 29, 2025 at 3:52 PM IST
जयपुर: प्रदेश में बच्चों में खांसी की दवा के कारण साइड इफेक्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. बीते दिन भरतपुर और सीकर के श्रीमाधोपुर में डेक्सट्रोमेथॉरफन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के उपयोग से कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी, जिन्हें जयपुर के JK लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, इन बच्चों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन सोमवार सुबह राजधानी के निजी अस्पताल में दो साल की बच्ची को भर्ती किया गया. इस बच्ची को भी डेक्सट्रोमेथॉरफन हाइड्रोब्रोमाइड दी गई थी. यह खांसी की दवा सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जाती है.
ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक का कहना है कि भरतपुर और सीकर जिले से कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें खांसी की दवा से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है. हमने तुरंत दवा के सैंपल लिए और जांच कि लिए भेज दिए हैं. मामले की जानकारी मिलते ही चिकित्सा विभाग ने फिलहाल इस दवा के बैच होल्ड कर दिए है. विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज के औषधि प्रभारी और जिला औषधि भंडार गृह को पत्र लिखा और दवा की सप्लाई पर रोक लगा दी.
पढ़ें: अब बिना सर्जरी हार्ट वाल्व का रिप्लेस, दवा की एक खुराक कोलेस्ट्रॉल पर 6 माह काम करेगी
डॉक्टर की तबीयत बिगड़ी: दावा किया जा रहा है कि खांसी की जो दवा बच्चों को पिलाई गई है, वह सिर्फ एडल्ट लोगों के इलाज में काम आती है. जितने भी बच्चे इस दवा को लेने के बाद बीमार हुए, उनकी उम्र चार साल से कम है, लेकिन भरतपुर के जिस सरकारी अस्पताल में बच्चों को यह दवा दी गई वहां के एक चिकित्सक ने भी इस दवा का उपयोग किया और उसके बाद चिकित्सक की तबीयत बिगड़ गई.
सप्लाई पर रोक : ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते डेक्सट्रोमेथॉरफन हाइड्रोब्रोमाइड सीरप की पूरी सप्लाई पर रोक लगा दी. विभिन्न बैचों के सैंपल जांच के लिए लैब भिजवाए गए. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय करेंगे.
जयपुर में बन रही दवा: बच्चों को दी खांसी की दवा डेक्सट्रोमेथॉरफन हाइड्रोब्रोमाइड सीरप जयपुर की कंपनी बना रही है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में है. मामला सामने आने के बाद राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस कंपनी की सीरप को दवा केंद्रों पर वितरित करने से रोक लगा दी.