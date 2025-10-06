ETV Bharat / state

एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष सहित 3 को जमानत नहीं, 6 को राहत

जयपुर: जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा करने और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़, किशोर चौधरी और महेश कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. वहीं, अदालत ने शेष 6 अन्य आरोपियों मनीष, रामसिंह, विकास, साहिल, अक्षय और राकेश कुमार सैनी को राहत देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

पीठासीन अधिकारी अरुण गोदारा ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. जमानत अर्जी में अधिवक्ता भगवान सहाय व अन्य वकीलों ने कहा कि राष्ट्रीय खेल अधिवेशन के नाम पर आरएसएस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम विवि में आयोजित किया गया, जिसका शांतिपूर्वक विरोध किया गया था. इससे आक्रोशित होकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर आरएसएस के लोगों ने हमला किया. वहीं, पुलिस ने दबाव में आकर प्रार्थियों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया.