एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष सहित 3 को जमानत नहीं, 6 को राहत

एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़, किशोर चौधरी और महेश कुमार की जमानत अर्जी खारिज.

Jaipur District Court
जिला न्यायालय जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
Published : October 6, 2025 at 8:46 PM IST

2 Min Read
जयपुर: जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा करने और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़, किशोर चौधरी और महेश कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. वहीं, अदालत ने शेष 6 अन्य आरोपियों मनीष, रामसिंह, विकास, साहिल, अक्षय और राकेश कुमार सैनी को राहत देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

पीठासीन अधिकारी अरुण गोदारा ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. जमानत अर्जी में अधिवक्ता भगवान सहाय व अन्य वकीलों ने कहा कि राष्ट्रीय खेल अधिवेशन के नाम पर आरएसएस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम विवि में आयोजित किया गया, जिसका शांतिपूर्वक विरोध किया गया था. इससे आक्रोशित होकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर आरएसएस के लोगों ने हमला किया. वहीं, पुलिस ने दबाव में आकर प्रार्थियों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया.

पढे़ं : डीजीपी से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, RSS कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग

मामले में एक तरफ तो उन्हें घटना के समय शांतिभंग और अपराध किए जाने की संभावना के आधार पर गिरफ्तार किया गया. वहीं, दूसरी तरफ गंभीर धाराओं में अपराध करना मानते हुए उन्हें उसी घटनाक्रम में गिरफ्तार किया गया. ऐसे में एक ही घटना की दो रिपोर्ट बनाना कानूनी रूप से स्वीकार नहीं है. इसके अलावा गिरफ्तारी से पूर्व धारा 41 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई. इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने जमानत अर्जी खारिज करने की गुहार की. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत प्रदेशाध्यक्ष सहित तीन की जमानत अर्जी खारिज करते हुए शेष को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

