सिलेंडर मंगवाया तो बेटे ने मां से की मारपीट, सिर में चोट लगने से मौत

पुलिस थाना करधनी ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 16, 2025 at 3:54 PM IST 2 Min Read

जयपुर: राजधानी जयपुर में मां-बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. मामूली बात को लेकर बेटा मां से झगड़ने लगा और मुक्के बरसाने शुरू कर दिए. इस दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से मां बेहोश हो गई. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है. करधनी थाने में आरोपी बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि करधनी थाना इलाके में अरुण विहार की यह घटना है, जहां सिलेंडर मंगवाने की बात को लेकर संतोष पर बेटे नवीन ने हमला कर दिया. उसने अपनी मां के साथ मुक्कों से मारपीट की. इस दौरान सिर पर गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गई. उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. अब मुकदमा दर्ज कर आरोपी बेटे नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है.