एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार
जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस की कार्रवाई. लूटपाट करने वाली गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, बाकि आरोपियों की तलाश जारी.
Published : September 25, 2025 at 9:49 AM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों से लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है. इस गैंग के दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. जबकि बाकि बदमाशों की तलाश जारी है.
जयपुर (पूर्व) डीसीपी संजीव नैन ने बताया कि थानाधिकारी मदन लाल कड़वासरा के नेतृत्व में गठित टीम ने सुमित बसवाल व आकाश को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि यह गिरोह सोशल मीडिया पर ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों के ब्लैकमेल कर रही थी. गैंग के बदमाश रुपए नहीं देने पर मारपीट और लूटपाट की वारदात को अंजाम देते.
रुपए नहीं दिए तो मारपीट-लूटपाट : उन्होंने बताया कि परिवादी ने 22 सितंबर को शिकायत दी कि वह एक होटल में रुका था. मसाज सर्विस के बारे में सर्च करने पर तीन लड़के और एक लड़की गाड़ी लेकर आए. उन्होंने पहले पांच हजार रुपए मांगे. यह रकम लेने के बाद उन्होंने और पांच हजार रुपए की डिमांड की. मना करने पर लाठियों और सरियों से मारपीट की. बदमाश उसका मोबाइल और जेब में रखे 11,700 रुपए लूटकर ले गए. परिवादी की शिकायत पर थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई.
पुलिस ऐसे पहुंची बदमाशों तक : उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले और हुलिए के आधार पर अपने मुखबिर तंत्र से आरोपियों की पहचान की. इसके बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने गैंग के अन्य बदमाशों के साथ मिलकर जयपुर में अन्य वारदातों को भी अंजाम दिया है.
सर्च में टॉप पर आती है वेबसाइट : पड़ताल में सामने आया है कि इस गैंग के बदमाश अपनी गूगल एड का उपयोग कर इंटरनेट पर विज्ञापन दिखाते हैं. जब कोई व्यक्ति एस्कॉर्ट सर्विस सर्च करता है तो इनकी वेबसाइट टॉप पर दिखाई देती है. जैसे ही कोई व्यक्ति संपर्क करता है. तो होटल की कंफर्मेशन लेकर एडवांस रुपए लेते हैं. आरोपी बिना नंबर की कार लेकर होटल के आसपास ग्राहक को बुलाते हैं और रुपए की डिमांड करते हैं. रुपए नहीं देने पर मारपीट और लूटपाट करते हैं.
इन तीन तरीकों से देते वारदात को अंजाम :
- ग्राहक से एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर रकम लेते हैं, लेकिन उसे किसी तरह की सर्विस मुहैया नहीं करवाई जाती है.
- एडवांस पेमेंट लेकर लड़की दलाल के साथ आती है. ग्राहक और लड़की के बीच रकम को लेकर विवाद होता है. आसपास मौजूद गैंग के बदमाश मारपीट करते हैं.
- सर्विस के बाद लड़की दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोप लगाकर ज्यादा पैसे मांगती है. विवाद होने पर गैंग के बाकि बदमाश आते हैं. ग्राहक डर जाता है तो वे उससे मोटी रकम ऐंठ लेते हैं.