एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

जयपुर: राजधानी जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों से लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है. इस गैंग के दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. जबकि बाकि बदमाशों की तलाश जारी है. जयपुर (पूर्व) डीसीपी संजीव नैन ने बताया कि थानाधिकारी मदन लाल कड़वासरा के नेतृत्व में गठित टीम ने सुमित बसवाल व आकाश को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि यह गिरोह सोशल मीडिया पर ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों के ब्लैकमेल कर रही थी. गैंग के बदमाश रुपए नहीं देने पर मारपीट और लूटपाट की वारदात को अंजाम देते. रुपए नहीं दिए तो मारपीट-लूटपाट : उन्होंने बताया कि परिवादी ने 22 सितंबर को शिकायत दी कि वह एक होटल में रुका था. मसाज सर्विस के बारे में सर्च करने पर तीन लड़के और एक लड़की गाड़ी लेकर आए. उन्होंने पहले पांच हजार रुपए मांगे. यह रकम लेने के बाद उन्होंने और पांच हजार रुपए की डिमांड की. मना करने पर लाठियों और सरियों से मारपीट की. बदमाश उसका मोबाइल और जेब में रखे 11,700 रुपए लूटकर ले गए. परिवादी की शिकायत पर थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई. पढ़ें : 'टेस्ला' के नाम पर जयपुर बिजनेसमैन से 3 करोड़ रुपए की ठगी, थाने में दर्ज करवाया मुकदमा