नाबालिग भांजी से दुष्कर्म का आरोपी असम से गिरफ्तार, 10 हजार रुपये का था इनाम

जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि आरोपी का तकनीकी रूप से पीछा कर उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाया गया. इसके बाद थाने के एक टीम को असम के जोरहाट भेजा गया. टीम उसे जयपुर लेकर आई.

जयपुर: अपनी नाबालिग भांजी से दुष्कर्म कर रिश्तों को तार-तार करने वाले कलयुगी मामा को जयपुर की विधायकपुरी थाना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद असम के जोरहाट से गिरफ्तार किया है. वारदात के बाद वह पुलिस से बचने के लिए वहां जाकर फरारी काट रहा था. वह चार महीने से फरार था और पुलिस ने उस पर 10 हजार रुपये का इनाम रखा था.

पर्चा बयान में लगाया था आरोप : उन्होंने बताया कि आरोपी ने अपनी नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई. तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में उपचार के दौरान उसने पुलिस को दिए पर्चा बयान में अपने मामा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस को चार महीने से उसकी तलाश थी. आखिरकार सोशल मीडिया और सीडीआर के विश्लेषण के आधार पर उसकी लोकेशन का पता लगा.

भाषा की दिक्कत को ऐसे सुलझाया : उन्होंने बताया कि थानाधिकारी बनवारीलाल मीणा के नेतृत्व में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया. आरोपी को पकड़ने के लिए यह टीम असम के जोरहाट पहुंची. जहां स्थानीय भाषा समझने में परेशानी आने पर टीम ने राजस्थान मूल के लोगों की मदद ली और आखिरकार आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की. यह टीम उसे जयपुर लेकर आई और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया.