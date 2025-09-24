ETV Bharat / state

पहले नाबालिग से जबरन दोस्ती की, फिर दुष्कर्म किया, अब युवक को भुगतनी होगी उम्रकैद

जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सूरज शर्मा उर्फ दुर्गेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी विकास कुमार ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने उसे उसकी अश्लील फोटो दिखाकर और धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया है. अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाया गया तो इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 15 जून, 2021 को कालवाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा कि उसकी बेटी दो साल की उम्र से ही अपने नाना के घर रहती है. पिछले कुछ दिनों से उदास रहने के चलते वह उसे अपने घर ले आया था. यहां पीड़िता ने उसे बताया कि नाना के घर रहने के दौरान अभियुक्त ने उससे जबरन दोस्ती कर ली थी.