उपभोक्ता आयोग जयपुर का फैसला , ग्राहक को खराब लड्डू बेचने पर हलवाई पर लगाया 11 हजार जुर्माना - SPOILED LADDOO CASE

जयपुर उपभोक्ता आयोग ने खराब लड्डू बेचने पर हलवाई पर 11,000 जुर्माना और 18,500 मूल राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया.

जिला न्यायालय
जिला न्यायालय (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 23, 2025 at 10:49 PM IST

जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने ग्राहक को सवामणी प्रसादी के लिए खराब लड्‌डू बेचने पर कंवर नगर निवासी हलवाई संजय कुमार शर्मा पर 11 हजार रुपए हर्जाना लगाया है. वहीं हलवाई को निर्देश दिया है कि वह ग्राहक को खराब लड्डूओं की कीमत 18,500 रुपए भी ब्याज सहित वापस करे. आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश मानसरोवर निवासी राकेश गर्ग के परिवाद पर दिया. आयोग ने कहा कि साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि उसके द्वारा दूषित लड्डू नहीं बेचे गए थे. ऐसे में यह विपक्षी की ओर से सेवाओं में कमी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है. ऐसे में विपक्षी पर हर्जाना लगाया जाना उचित होगा.

मामले के अनुसार, परिवादी ने खोले के हनुमानजी मंदिर में सवामणी प्रसादी के लिए 22 फरवरी 2022 को 50 किलो चौगानी लड्डू 18,500 रुपए में खरीदे थे. उसने लड्डू का मंदिर में भोग लगाकर परिजनों को प्रसादी वितरण की. उसने जब खुद प्रसाद ग्रहण किया तो पता चला कि लड्‌डूओं में से बदबू आ रही थी. इस पर उसने अपने परिचित कैलाश से घी की जांच करने के लिए कहा तो पता चला कि घी खराब था. जिस पर परिवादी ने तुरंत ही विपक्षी हलवाई को खराब लड्डू बेचने की शिकायत की. विपक्षी ने उसे कहा कि वे प्रसादी लौटा दें और इसके बदले में उन्हें इसकी कीमत 18,500 रुपए वापस कर दी जाएगी. परिवादी ने विपक्षी को 23 फरवरी को पूरे खराब लड्‌डू वापस कर दिए, लेकिन विपक्षी ने परिवादी को लड्‌डुओं की कीमत वापस नहीं की.

वाइस प्रिंसिपल पदावनति मामला : राजस्थान हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के वाइस प्रिंसिपल को पदावनत कर वापस व्याख्याता लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश सत्यनारायण की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

कार्मिक सचिव समेत 3 अधिकारियों को नोटिस : याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को 28 फरवरी, 2023 को व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत किया गया था. तब से याचिकाकर्ता वाइस प्रिंसिपल पद का काम करता चला आ रहा है. इस दौरान विभाग ने जुलाई, 2024 में काउन्सलिंग कर उसे इस पद पर नियमित नियुक्ति देते हुए दूसरी स्कूल में कार्य ग्रहण करवा दिया. याचिका में कहा गया कि गत 28 मई को विभाग ने उसकी पदोन्नति को यह कहते हुए निरस्त कर दी कि उसे पूर्व में कम परिणाम लाने के चलते परिनिन्दा का दंड दिया गया था. ऐसे में उसे पदोन्नत नहीं किया जा सकता था.

इसके बाद विभाग ने उसे व्याख्याता पद पर नियुक्ति देने के लिए पांच जुलाई को एपीओ कर दिया. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि उसे पदावनत और एपीओ करने से पूर्व सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है. इसके अलावा किसी कर्मचारी को परिनिंदा के दंड के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है. इसलिए उसके पदावनत आदेश और एपीओ आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को पदावनत करने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

