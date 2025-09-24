ETV Bharat / state

'टेस्ला' के नाम पर जयपुर बिजनेसमैन से 3 करोड़ रुपए की ठगी, थाने में दर्ज करवाया मुकदमा

जयपुर: राजधानी जयपुर के एक बिजनेसमैन को काविंद्र नाम के एक शख्स ने एलन मस्क की टेस्ला कंपनी के नाम पर तीन करोड़ रुपए का चूना लगा दिया. राजस्थान में कंपनी का एजेंट बनाने के नाम पर आरोपी ने बिजनेसमैन को झांसे में लिया. बाद में सच्चाई सामने आने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. अब कोर्ट इस्तगासे के जरिए जयपुर के विश्वकर्मा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि आरोपी और उसकी कंपनी पर टेस्ला ने नाम और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर बिजनेस करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में वाद दर्ज करवा रखा है. अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. विश्वकर्मा थानाधिकारी रवींद्र सिंह ने बताया कि लॉजिस्टिक्स व वेयर हाउस का बिजनेस करने वाले अमित अग्रवाल ने कोर्ट इस्तगासे के जरिए काविंद्र खुराना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है.

कंपनी का प्रतिनिधि बनकर मुलाकात: उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने खुद को एलन मस्क की टेस्ला कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि बनकर मुलाकात की और प्रदेश में एजेंट बनाने का झांसा दिया. उसने तीन करोड़ रुपए बतौर सिक्योरिटी जमा करवाने और एक वेयर हाउस बनवाकर देने को कहा. जिसका किराया देने का भी भरोसा दिलाया. परिवादी ने उसे तीन करोड़ रुपए दिए और सामान की सप्लाई के लिए एक वेयर हाउस भी बनवाकर दिया. एग्रीमेंट होने के बाद आरोपी ने बैटरी और अन्य सामान वेयर हाउस में भिजवाया.

