'टेस्ला' के नाम पर जयपुर बिजनेसमैन से 3 करोड़ रुपए की ठगी, थाने में दर्ज करवाया मुकदमा

परिवादी अमित अग्रवाल ने आरोपी काविंद्र खुराना के खिलाफ कोर्ट इस्तगासे से दर्ज धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है.

Vishwakarma Police Station, Jaipur
विश्वकर्मा थाना, जयपुर (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2025 at 5:41 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजधानी जयपुर के एक बिजनेसमैन को काविंद्र नाम के एक शख्स ने एलन मस्क की टेस्ला कंपनी के नाम पर तीन करोड़ रुपए का चूना लगा दिया. राजस्थान में कंपनी का एजेंट बनाने के नाम पर आरोपी ने बिजनेसमैन को झांसे में लिया. बाद में सच्चाई सामने आने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. अब कोर्ट इस्तगासे के जरिए जयपुर के विश्वकर्मा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि आरोपी और उसकी कंपनी पर टेस्ला ने नाम और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर बिजनेस करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में वाद दर्ज करवा रखा है. अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. विश्वकर्मा थानाधिकारी रवींद्र सिंह ने बताया कि लॉजिस्टिक्स व वेयर हाउस का बिजनेस करने वाले अमित अग्रवाल ने कोर्ट इस्तगासे के जरिए काविंद्र खुराना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है.

कंपनी का प्रतिनिधि बनकर मुलाकात: उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने खुद को एलन मस्क की टेस्ला कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि बनकर मुलाकात की और प्रदेश में एजेंट बनाने का झांसा दिया. उसने तीन करोड़ रुपए बतौर सिक्योरिटी जमा करवाने और एक वेयर हाउस बनवाकर देने को कहा. जिसका किराया देने का भी भरोसा दिलाया. परिवादी ने उसे तीन करोड़ रुपए दिए और सामान की सप्लाई के लिए एक वेयर हाउस भी बनवाकर दिया. एग्रीमेंट होने के बाद आरोपी ने बैटरी और अन्य सामान वेयर हाउस में भिजवाया.

कुछ समय दिया रिटर्न: कुछ समय तक उसे वेयर हाउस का किराया और मिनिमम गारंटी की रकम दी गई. उसके बाद रुपए देने में आनाकानी करने लगा. बातचीत में हर बार वह कोई न कोई बहाना बनाकर टालता रहा. परिवादी का कहना है कि जब उसने सिक्योरिटी की रकम वापस मांगी तो उसका भी कोई जवाब नहीं दिया.

पोल खुली तो उड़ गए होश: आखिरकार परिवादी ने अपने स्तर पर पता करवाया, तो सामने आया कि आरोपी का टेस्ला से कोई सरोकार नहीं है. उल्टा टेस्ला ने नाम और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में उसके खिलाफ वाद दायर करवा रखा है. परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अब मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की जांच एएसआई नरेंद्र कुमार को सौंपी गई है.

