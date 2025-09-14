कोरबा के खदान में बाउंसर की तैनाती पर सियासी घमासान, पूर्व मंत्री ने कहा यह सभी किराए के गुंडे

ETV Bharat / state

कोरबा के कुसमुंडा खदान में बाउंसर का वीडियो वायरल होने के बाद जिले का सियासी पारा चढ़ गया है.

कोरबा के खदान में महिला बाउंसर पर बवाल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 14, 2025 at 6:57 PM IST

कोरबा: जिले के कोयलांचल क्षेत्र में एसईसीएल प्रबंधन और भू स्थापितों के बीच लगातार संघर्ष जारी रहता है. ऐसे ही एक धरना प्रदर्शन और आंदोलन का वीडियो दो दिन पहले जिले में खूब सुर्खियों में रहा. जिसमें कुसमुंडा कोयला खदान के भीतर निजी कंपनी के लिए काम करने वाली महिला बाउंसर आदिवासी भू विस्थापित महिलाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं.

खदान में बाउंसर को लेकर पूर्व मंत्री का बयान: महिला बाउंसर और ग्रामीण महिलाओं के बीच के टकराव का यह वीडियो जिले में जमकर वायरल हुआ था. सोशल मीडिया में लोग इस वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं. इस बीच पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया और कहा कि "यह दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में महिलाओं को किराए के गुंडे लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है".

लगातार होता है विरोध प्रदर्शन: जिले के कोयलांचल क्षेत्र दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, हरदीबाजार जैसे इलाकों में शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता हो. जब कोई आंदोलन, धरना-प्रदर्शन या संघर्ष न चल रहा हो. रोजगार, पुनर्वास और उचित मुआवजा के लिए भू विस्थापित लगातार आंदोलनरत रहते हैं. जबकि एसईसीएल प्रबंधन नियमों का हलवा हवाला देते हुए कहता है कि जमीन अधिग्रहण के एवज में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, पात्र लोगों को नौकरी मुआवजा और पुनर्वास मुहैया कराया गया है.

"यह अमानवीय कृत्य है": इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि यह बिल्कुल अमानवीय कृत्य है. जिस प्रकार से आदिवासी महिलाओं को बाउंसर के जरिए, हम और आप उनको बाउंसर कहते हैं. मैं तो यह कहूंगा कि यह किराए के गुंडे हैं. जो उन निजी कंपनियों में चाहे वह नीलकंठ हो या अन्य कंपनियां हो. गुंडों को हायर कर लिया है और ग्रामीणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है.

कोरबा की खदान में बाउंसर्स (ETV BHARAT)

शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है. बेहद दुर्भाग्य की बात है कोरबा आदिवासी बाहुल्य जिला है. प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार है, इसके बाद भी आदिवासियों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है- जयसिंह अग्रवाल, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल (ETV BHARAT)

पहली बार किसी कंपनी ने तैनात किया बाउंसर: कोयला खदान में ग्रामीण और प्रबंधन के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है, अक्सर इस तरह के आंदोलन चलते रहते हैं. लेकिन यह पहला अवसर है, जब कोयला खदान के भीतर काम करने वाली किसी निजी कंपनी ने अपनी सुरक्षा के लिए निजी बाउंसर तैनात किए हैं.

कोरबा की खदानें (ETV BHARAT)

निजी कंपनी ने रखे बाउंसर: दरअसल कोरबा में खदान के अंदर की सुरक्षा का पूरा मामला एसईसीएल प्रबंधन का होता है, जिसके लिए सीआईएसएफ और त्रिपुरा राइफल्स के सशस्त्र बल के जवान यहां तैनात हैं. खदान में आंदोलन करने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं, लेकिन सीआईएसएफ और त्रिपुरा राइफल्स के पास महिला सुरक्षाकर्मी नहीं हैं. एसईसीएल के पास भी काफी सीमित संख्या में महिला सुरक्षा कर्मी हैं. ऐसे में रोज-रोज के आंदोलन से तंग आकर निजी कंपनी नीलकंठ ने खदान में महिला बाउंसर को तैनात किया है. इससे जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है.

