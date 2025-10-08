ETV Bharat / state

जयराम ठाकुर ने अपनी ही पार्टी के किस 'बड़े नेता' को लताड़ा, जानिए क्यों नाराज दिखे पूर्व सीएम

कांग्रेस बीजेपी पर आपसी कलह का आरोप लगाती आ रही है. अब ये कलह मंच से भी सार्वजनिक तौर पर दिखने लगी है.

जयराम का अनुराग और कंगना पर निशाना
जयराम का अनुराग और कंगना पर निशाना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 1:35 PM IST

मंडी: पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने 2022 के विधानसभा चुनावों में मिली हार का ठीकरा सांसदों और बड़े नेताओं पर फोड़ा है. जयराम ठाकुर ने युवा मोर्चा की आभार रैली को संबोधित करते हुए किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कई नेताओं पर निशाना साधा है. इससे बीजेपी में गुटबाजी की खबरों को ओर जोर मिला है. मंडी के सेरी चानणी में आयोजित भाजयुमों के कार्यक्रम में जहां पूर्व सीएम ने युवाओं को पार्टी के लिए दिन रात डटे रहने का पाठ पढ़ाया.

जयराम ठाकुर ने कहा कि 'बड़ा नेता होने की असली पहचान पार्टी के लिए दिए बड़े योगदान से होती है. मंडी की जनता का योगदान 2017 के चुनावों में भी रहा है और 2022 के चुनावों में यहां से 9 सीटें भाजपा की झोली में डालकर दी है. 2022 के चुनावों में जब इन बड़े नेताओं की जरूरत थी तो इनका कोई बड़ा योगदान नहीं मिल सका. आज मैं इन सब बातों का जिक्र भी नहीं करना चाहता, लेकिन बड़े नेता को अपनी जीत के लिए ही नही, पार्टी की जीत के लिए भी काम करना चाहिए. आज अगर पार्टी हाईकमान ने मंडी को बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो उसमें मंडी का योगदान बहुत बड़ा रहा है. 2022 के विधानसभा चुनावों में अकेले मंडी लोकसभा ने 25 में से 12 सीटें पार्टी की झोली में डाली है. इन बड़े नेताओं ने चुनावों में पार्टी के लिए काम किया होता तो आज हिमाचल में भाजपा की सरकार होती.'

जयराम अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भड़के (ETV Bharat)

'खुद को प्रमोट करने में लगे हैं कुछ लोग'

वहीं, मंडी के नेरचौक में जीएसटी बचत उत्सव को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि 'बीजेपी हाईकमान की व्यवस्थाओं के अनुरूप चलने वाली पार्टी है. पार्टी का सीएम चेहरा कौन होगा यहां स्वयं नेता नहीं बल्कि पार्टी हाईकमान तय करता है. कुछ नेता स्वयं ही खुद को प्रमोट करने में लगे हुए हैं. उन लोगों को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि न तो पार्टी में ऐसा पहले हुआ है और ना ही कभी ऐसा होने वाला है. क्या आप अभी पार्टी हाईकमान की इन व्यवस्थाओं से परिचित नहीं हो पाए हो.'

2017-2022 के नतीजे

जयराम ठाकुर 2027 और 2022 के नीतीजों की बात मंच से कर रहे थे. मंडी ने दोनों बार ही बीजेपी को बंपर सीटें दी हैं. 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मंडी जिला से बीजेपी ने दस सीटों में नौ सीटें जीती थी. पांच विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर दस हजार से अधिक था. सिर्फ जोगिंद्रनगर से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी. 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मंडी में 10 में से 9 सीटें जीती थी. सिर्फ धर्मपुर में बीजेपी को कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रशेखर ने हराया था. इसके अलावा 2022 के विधानसभा चुनावों में हमीरपुर में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि बिलासपुर में भी घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा. ऊना में भी 5 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी. ये सारी सीटें अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र में आती हैं. वहीं, अगर 2014 से लोकसभा के चुनावी नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने 2014, 2019 और 2024 में हिमाचल में क्लीन स्वीप किया है.

मंडी में अनुराग के नारे और कंगना का बयान

जयराम ठाकुर ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा मंडी में हुए हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों की ओर था. बीती 4 अक्तूबर को मंडी में स्वागत कार्यक्रम में युवाओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग के स्वागत में हिमाचल का सीएम कैसा हो अनुराग ठाकुर जैसा हो के नारे लगाकर सियासी पारा चढ़ा दिया था. हालांकि मीडिया के सवालों के जवाब में अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की राजनीति में आने की चर्चाओं को पूर्ण तरह से विराम लगा दिया था. वहीं, कंगना ने भी बीते महीने 17 सितंबर को जब सांसद कंगना रनौत मंडी पहुंची थी तो मीडिया ने उनसे सीएम चेहरा होने का सवाल पूछा था, जिस पर कंगना ने कहा था कि वह बचपन से जिद्दी रही हैं और आज दिन तक अपनी योग्यता का परिचय देती आई हैं. उन्हें समझ आ गई है कि राजनीति समाज सेवा के अलावा और कुछ नहीं है. पार्टी हाईकमान की हरेक जिम्मेदारी को निभाने के लिए वह पूर्ण रूप से सक्षम हैं. अब जयराम ठाकुर का निशाना किस नेता की ओर है. ये समय ही बताएगा.

JAIRAM THAKUR ON KANGANA RANAUTKANGANA RANAUTJAIRAM THAKURANURAG THAKURJAIRAM THAKUR ON ANURAG

