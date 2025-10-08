ETV Bharat / state

जयराम ठाकुर ने अपनी ही पार्टी के किस 'बड़े नेता' को लताड़ा, जानिए क्यों नाराज दिखे पूर्व सीएम

जयराम का अनुराग और कंगना पर निशाना ( ETV Bharat )

Published : October 8, 2025 at 1:35 PM IST | Updated : October 8, 2025 at 6:24 PM IST

मंडी: पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने 2022 के विधानसभा चुनावों में मिली हार का ठीकरा सांसदों और बड़े नेताओं पर फोड़ा है. जयराम ठाकुर ने युवा मोर्चा की आभार रैली को संबोधित करते हुए किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कई नेताओं पर निशाना साधा है. इससे बीजेपी में गुटबाजी की खबरों को ओर जोर मिला है. मंडी के सेरी चानणी में आयोजित भाजयुमों के कार्यक्रम में जहां पूर्व सीएम ने युवाओं को पार्टी के लिए दिन रात डटे रहने का पाठ पढ़ाया. जयराम ठाकुर ने कहा कि 'बड़ा नेता होने की असली पहचान पार्टी के लिए दिए बड़े योगदान से होती है. मंडी की जनता का योगदान 2017 के चुनावों में भी रहा है और 2022 के चुनावों में यहां से 9 सीटें भाजपा की झोली में डालकर दी है. 2022 के चुनावों में जब इन बड़े नेताओं की जरूरत थी तो इनका कोई बड़ा योगदान नहीं मिल सका. आज मैं इन सब बातों का जिक्र भी नहीं करना चाहता, लेकिन बड़े नेता को अपनी जीत के लिए ही नही, पार्टी की जीत के लिए भी काम करना चाहिए. आज अगर पार्टी हाईकमान ने मंडी को बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो उसमें मंडी का योगदान बहुत बड़ा रहा है. 2022 के विधानसभा चुनावों में अकेले मंडी लोकसभा ने 25 में से 12 सीटें पार्टी की झोली में डाली है. इन बड़े नेताओं ने चुनावों में पार्टी के लिए काम किया होता तो आज हिमाचल में भाजपा की सरकार होती.' जयराम अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भड़के (ETV Bharat) 'खुद को प्रमोट करने में लगे हैं कुछ लोग' वहीं, मंडी के नेरचौक में जीएसटी बचत उत्सव को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि 'बीजेपी हाईकमान की व्यवस्थाओं के अनुरूप चलने वाली पार्टी है. पार्टी का सीएम चेहरा कौन होगा यहां स्वयं नेता नहीं बल्कि पार्टी हाईकमान तय करता है. कुछ नेता स्वयं ही खुद को प्रमोट करने में लगे हुए हैं. उन लोगों को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि न तो पार्टी में ऐसा पहले हुआ है और ना ही कभी ऐसा होने वाला है. क्या आप अभी पार्टी हाईकमान की इन व्यवस्थाओं से परिचित नहीं हो पाए हो.'

