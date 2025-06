ETV Bharat / state

जगन्नाथ रथयात्रा आज: काशी में शुरू हुआ 223 साल पुराना रथयात्रा मेला; काशी नरेश भी खीचेंगे भगवान का रथ

शुरू हुई काशी की रथयात्रा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : June 27, 2025

वाराणसी: देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में आज जय जगन्नाथ के नारों की गूंज है. काशी के रथयात्रा नामक स्थान पर आज से काशी का लक्खा मेला यानी रथयात्रा मेले का शुभारंभ हुआ. भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर निकले. भोर में 5 बजे भगवान की मंगला आरती की गई. इसके साथ ही 56 प्रकार के भोग लगे. रथ को खींचा गया. इसी के साथ यह मेला प्रारंभ हो गया. तीन दिनों तक यह मेला चलेगा. लाखों लोग शामिल होंगे. मान्यता है, कि 1790 में काशी के असि क्षेत्र में जगन्नाथ मंदिर बनकर तैयार हुआ तब से लोग वहां पर दर्शन करने के लिए जाने लगे. इसके बाद 1802 में प्रसिद्ध रथयात्रा मेला का शुभारंभ किया गया. इस मेले में आज पहले दिन भगवान का 56 प्रकार का भोग लगा और पूजन हुआ. काशीवासियों ने इस रथ को खींचकर इसकी शुरुआत की. दूसरे दिन यानी 28 जून को काशी नरेश महाराजा बनारस भी इस मेल में शामिल होंगे और रथ को खींचेंगे. मान्यता है, कि जो लोग जगन्नाथ पुरी नहीं जा पाते, वह यहां पर दर्शन करते हैं, तो जगन्नाथ पुरी के दर्शन करने के फल की प्राप्ति होती है. काशी में रथयात्रा मेले की भव्य शुरुआत. (Video Credit: ETV Bharat)

मंगला आरती से शुरू हुई रथयात्रा: मंगला आरती में काशी के लोग शामिल हुए. वहीं डमरू बजाकर आरती संपन्न की गई. मंदिर के ट्रस्टी अध्यक्ष के रूप में पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह भी शामिल हुए. बृजेश सिंह ने कहा कि यह सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है. काशी तो अपने आप में दिव्यता और भव्यता का धाम है. आज यहां पर भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. आप देख सकते हैं, कि हजारों की संख्या में लोग यहां पर दर्शन कर रहे हैं. भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सभी लोगों पर बना रहे इसी कामना से हम लोग इस प्राचीन पूजा में शामिल हो रहे हैं.

नानखटाई है विशेष मिठाई: भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती हैं. तीन दिनों तक यह मेला लगता है. काशी के लक्खा मेले में लाखों की संख्या में भीड़ होती है. बाबा को विशेष प्रकार की एक मिठाई का भोग लगता है. इसको नानखटाई कहा जाता है. साल में आज ही के दिन यहीं पर यह मिठाई मिलती है. पुजारी राधेश्याम पांडेय ने बताया आषाढ़ पूर्णिमा को भगवान ज्यादा स्नान करने के कारण बीमार हो जाते हैं.

15 दिन तक मंदिर का कपाट बंदर रहता है. भगवान को परवल के काढ़े का भोग लगता है. कल भगवान ने स्वस्थ होकर अपने मंदिर से चलकर बेणीराम के बगीचा में रात्रि विश्राम किया और सुबह इस रथ पर सवार हो गए. आज यहां पर पूरे विधि-विधान से स्नान और वस्त्र श्रृंगार किया गया. मंगला आरती की गई. 56 प्रकार का भोग लगाया गया. चार पहर की आरती की जाएगी और काशीवासी इसमें शामिल होंगे.

काशीवासी साल भर करते हैं इंतजार: श्रद्धालु अजीत जायसवाल ने बताया कि वर्ष भर हम काशीवासियों को भगवान जगन्नाथ के इस मेले और आयोजन का इंतजार रहता है. आज हम सब लोगों ने जगत के पालनकर्ता भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया. उनका विशेष प्रकार की नानखटाई का भोग भी लगाया गया. काशीवासियों के लिए कुछ समय तक यह क्षेत्र जगन्नाथ पुरी सा लगने लगता है. यह भी पढे़ं: बनारस जगन्नाथ रथयात्रा; प्रसाद न मिलने पर तड़प उठे पुजारी, भगवान ने बताया समाधान, जानिए 225 साल पहले कैसे पड़ी परंपरा की नींव

