ETV Bharat / state

हरियाणा एसजीपीसी के प्रधान चुने गए जगदीश सिंह झिंडा, 4 महीनों बाद मिला नया प्रधान - JAGDISH JHINDA ELECTED HSGPC CHIEF

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 23, 2025 at 8:25 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 8:35 PM IST 3 Min Read

करनालः हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान को लेकर पिछले काफी लंबे समय से कश्मकश चल रही थी. चुनाव होने को भी काफी समय बीत गया था, इसके बावजूद भी हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को प्रधान नहीं मिल रहा था. इसी बीच लंबे समय के इंतजार के बाद अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का नया प्रधान जगदीश सिंह झींडा को चुना गया है. उनको सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया है. अन्य पदाधिकारियों की भी हुआ चयनः गुरमीत सिंह को सीनियर उपप्रधान और गुरबीर सिंह को उप प्रधान चुना गया है. अंग्रेज सिंह को महासचिव और बलविंदर सिंह को सहसचिव बनाया गया है. पलविंदर सिंह, करनैल सिंह कुलदीप सिंह मुल्तानी, जगतार सिंह, टीपी सिंह और रूपिंदर सिंह को मेंबर चुना गया है.



2 घंटे तक चली बैठकः प्रधान पद के चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र के छठी पाठशाही गुरुद्वारे में बैठक का आयोजन किया गया था. करीब 2 घंटे मीटिंग चलने के बाद जगदीश सिंह को प्रधान चुना गया है. हालांकि जब सर्व सहमति से जगदीश सिंह झींडा को प्रधान चुना गया तो इस दौरान विपक्ष के बीच सदस्यों के द्वारा विरोध किया गया और वोट करने की मांग की गई. इस दौरान दीदार सिंह नलवी ने कहा कि इस प्रकार से प्रधान चुना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है.

एसजीपीसी प्रधान चुने गए जगदीश सिंह झिंडा (Etv Bharat) पक्ष में 32 सदस्य होने का दावाः प्रधान पद को लेकर पहले ही काफी विवाद चल रहा था क्योंकि जगदीश सिंह ने पहले ही दावा किया था कि उनके पास 32 सदस्य है. और अगर हम प्रधान बने हैं तो गुरुद्वारे की गाड़ी ड्राइवर और अन्य किसी प्रकार का पेट्रोल डीजल इत्यादि प्रयोग नहीं करेंगे ताकि वह जनता के हित में समाज के हित में लगाया जा सके. दो गुटों में बंटे थे सदस्यः आपको बता दें कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव 19 जनवरी के दिन हुए थे, जिसमें 40 सदस्य चुने थे. 19 जनवरी के बाद कई महीने बीत जाने के बाद भी प्रधान पद खाली पड़ा हुआ था. कुछ दिन पहले ही पंचकूला में बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें 9 नॉमिनेट मेंबर का चयन भी किया गया था. 21 मई के दिन प्रधान पद के लिए बैठक होनी थी लेकिन वह स्थगित कर दी गई थी. इसके बाद आज यहां पर बैठक आयोजन किया गया और प्रधान का चयन किया गया. प्रधान पद सहित अन्य सदस्यों का चुनाव दो गुटों में बांटा हुआ था. एक गुट झींडा था, दूसरा आजाद सदस्यों का गुट था, जिसको प्रकाश सिंह साहूवाल का समर्थन मिला हुआ था. हालांकि झींडा ग्रुप को बलजीत दादूवाल का समर्थन मिला हुआ था. मेंबरों का किया धन्यवादः प्रधान बनने के बाद जगदीश सिंह ने सभी संगत और मेंबरों का धन्यवाद किया है और उन्होंने कहा कि हम समाज के हित में काम करेंगे ताकि समाज के लोगों को इसका फायदा हो सके. उन्होने कहा कि जो विश्वास सभी सदस्यों ने मेरे ऊपर दिखाया है मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि समाज को आगे बढ़ाने का काम करूं. ये भी पढ़ेंः रतिया में भूंदड़वास के ग्रामीणों ने की भाजपा नेता की पिटाई, सरपंच पर हाथ उठाने से थे खफा - BJP LEADER BEATEN UP IN RATIA

करनालः हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान को लेकर पिछले काफी लंबे समय से कश्मकश चल रही थी. चुनाव होने को भी काफी समय बीत गया था, इसके बावजूद भी हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को प्रधान नहीं मिल रहा था. इसी बीच लंबे समय के इंतजार के बाद अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का नया प्रधान जगदीश सिंह झींडा को चुना गया है. उनको सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया है. अन्य पदाधिकारियों की भी हुआ चयनः गुरमीत सिंह को सीनियर उपप्रधान और गुरबीर सिंह को उप प्रधान चुना गया है. अंग्रेज सिंह को महासचिव और बलविंदर सिंह को सहसचिव बनाया गया है. पलविंदर सिंह, करनैल सिंह कुलदीप सिंह मुल्तानी, जगतार सिंह, टीपी सिंह और रूपिंदर सिंह को मेंबर चुना गया है.



2 घंटे तक चली बैठकः प्रधान पद के चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र के छठी पाठशाही गुरुद्वारे में बैठक का आयोजन किया गया था. करीब 2 घंटे मीटिंग चलने के बाद जगदीश सिंह को प्रधान चुना गया है. हालांकि जब सर्व सहमति से जगदीश सिंह झींडा को प्रधान चुना गया तो इस दौरान विपक्ष के बीच सदस्यों के द्वारा विरोध किया गया और वोट करने की मांग की गई. इस दौरान दीदार सिंह नलवी ने कहा कि इस प्रकार से प्रधान चुना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है. एसजीपीसी प्रधान चुने गए जगदीश सिंह झिंडा (Etv Bharat) पक्ष में 32 सदस्य होने का दावाः प्रधान पद को लेकर पहले ही काफी विवाद चल रहा था क्योंकि जगदीश सिंह ने पहले ही दावा किया था कि उनके पास 32 सदस्य है. और अगर हम प्रधान बने हैं तो गुरुद्वारे की गाड़ी ड्राइवर और अन्य किसी प्रकार का पेट्रोल डीजल इत्यादि प्रयोग नहीं करेंगे ताकि वह जनता के हित में समाज के हित में लगाया जा सके. दो गुटों में बंटे थे सदस्यः आपको बता दें कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव 19 जनवरी के दिन हुए थे, जिसमें 40 सदस्य चुने थे. 19 जनवरी के बाद कई महीने बीत जाने के बाद भी प्रधान पद खाली पड़ा हुआ था. कुछ दिन पहले ही पंचकूला में बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें 9 नॉमिनेट मेंबर का चयन भी किया गया था. 21 मई के दिन प्रधान पद के लिए बैठक होनी थी लेकिन वह स्थगित कर दी गई थी. इसके बाद आज यहां पर बैठक आयोजन किया गया और प्रधान का चयन किया गया. प्रधान पद सहित अन्य सदस्यों का चुनाव दो गुटों में बांटा हुआ था. एक गुट झींडा था, दूसरा आजाद सदस्यों का गुट था, जिसको प्रकाश सिंह साहूवाल का समर्थन मिला हुआ था. हालांकि झींडा ग्रुप को बलजीत दादूवाल का समर्थन मिला हुआ था. मेंबरों का किया धन्यवादः प्रधान बनने के बाद जगदीश सिंह ने सभी संगत और मेंबरों का धन्यवाद किया है और उन्होंने कहा कि हम समाज के हित में काम करेंगे ताकि समाज के लोगों को इसका फायदा हो सके. उन्होने कहा कि जो विश्वास सभी सदस्यों ने मेरे ऊपर दिखाया है मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि समाज को आगे बढ़ाने का काम करूं. ये भी पढ़ेंः रतिया में भूंदड़वास के ग्रामीणों ने की भाजपा नेता की पिटाई, सरपंच पर हाथ उठाने से थे खफा - BJP LEADER BEATEN UP IN RATIA

Last Updated : May 23, 2025 at 8:35 PM IST