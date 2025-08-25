ETV Bharat / state

संत प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी से वृंदावन के संत नाराज; बोले- रामभद्राचार्य को ज्ञान का अहंकार - MATHURA NEWS

संतों ने कहा- जब तक जगतगुरु माफी नहीं मांगेंगे, तब तक जारी रहेगा उनका विरोध.

संत प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी से वृंदावन के संत नाराज
संत प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी से वृंदावन के संत नाराज (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 2:19 PM IST

2 Min Read

मथुरा : संत प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी के बाद धर्मनगरी वृंदावन में साधु-संतों ने जगतगुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है. कहा है कि जगतगुरु रामभद्राचार्य संत प्रेमानंद महाराज से माफी मांगें. संत प्रेमानंद महाराज के खिलाफ रामभद्राचार्य की टिप्पणी बहुत गलत है. क्योंकि उन्होंने सनातन धर्मावलंबियों को जोड़ने का काम किया है. मोह-माया से बहुत दूर हैं. रामभद्राचार्य को प्रेमानंद के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. कहा कि जगतगुरु उम्रदराज हो चुके हैं, उनकी जुबान फिसल जाती है.

संत प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी से वृंदावन के संत नाराज (Video Credit; ETV BHARAT)

वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित गेस्ट हाउस में साधु-संतों ने बैठक की. संतों ने कहा कि जगतगुरु का यह कहना कि प्रेमानंद महाराज संत नहीं हैं और उन्हें संस्कृत का एक भी श्लोक नहीं आता, यह निंदनीय है. संतों ने कहा जब तक रामभद्राचार्य प्रेमानंद महाराज से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम अपना विरोध जारी रखेंगे. संतों ने रामभद्राचार्य पर ज्ञान के अहंकार का आरोप लगाया. कहा कि अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए. जगतगुरु ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बना दिया. मथुरा वृंदावन, अयोध्या, बनारस कहीं कोई ऐसा संत नहीं है, जो अपना उत्तराधिकारी बना सके.

संत दिनेश शर्मा ने कहा कि रामभद्राचार्य जगतगुरु हैं. मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, बनारस में एक से एक बड़े विद्वान बैठे हैं, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए. संत प्रेमानंद महाराज की बुराई करना शोभा नहीं देता. उन्होंने सनातन धर्म के हिंदुओं को जोड़ने का काम किया है. रामभद्राचार्य की उम्र हो चुकी है, इसलिए उनकी जुबान फिसल जाती है. रही बात संस्कृत के श्लोक की तो मंच तैयार करिए, संत वहां पहुंचेंगे, सबको संस्कृत का ज्ञान है.

आचार्य रासबिहारी महाराज ने कहा कि संत प्रेमानंद महाराज की प्रसिद्धि को सहन न करते हुए रामभद्राचार्य इस तरह के बयान दे रहे हैं. संत प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन से समाज में बुराई खत्म कर रहे हैं और प्रेम की उत्पत्ति कर रहे हैं. जगतगुरु अपना गुणगान करते हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज कभी अपना गुणगान नहीं करते.

यह भी पढ़ें: UP का सबसे बड़ा रोजगार मेला; 50 हजार नौकरियां, यूएई, जापान और जर्मनी में काम करने का मौका, जानिए सैलरी-तिथि और रजिस्ट्रेशन का तरीका

मथुरा : संत प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी के बाद धर्मनगरी वृंदावन में साधु-संतों ने जगतगुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है. कहा है कि जगतगुरु रामभद्राचार्य संत प्रेमानंद महाराज से माफी मांगें. संत प्रेमानंद महाराज के खिलाफ रामभद्राचार्य की टिप्पणी बहुत गलत है. क्योंकि उन्होंने सनातन धर्मावलंबियों को जोड़ने का काम किया है. मोह-माया से बहुत दूर हैं. रामभद्राचार्य को प्रेमानंद के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. कहा कि जगतगुरु उम्रदराज हो चुके हैं, उनकी जुबान फिसल जाती है.

संत प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी से वृंदावन के संत नाराज (Video Credit; ETV BHARAT)

वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित गेस्ट हाउस में साधु-संतों ने बैठक की. संतों ने कहा कि जगतगुरु का यह कहना कि प्रेमानंद महाराज संत नहीं हैं और उन्हें संस्कृत का एक भी श्लोक नहीं आता, यह निंदनीय है. संतों ने कहा जब तक रामभद्राचार्य प्रेमानंद महाराज से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम अपना विरोध जारी रखेंगे. संतों ने रामभद्राचार्य पर ज्ञान के अहंकार का आरोप लगाया. कहा कि अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए. जगतगुरु ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बना दिया. मथुरा वृंदावन, अयोध्या, बनारस कहीं कोई ऐसा संत नहीं है, जो अपना उत्तराधिकारी बना सके.

संत दिनेश शर्मा ने कहा कि रामभद्राचार्य जगतगुरु हैं. मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, बनारस में एक से एक बड़े विद्वान बैठे हैं, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए. संत प्रेमानंद महाराज की बुराई करना शोभा नहीं देता. उन्होंने सनातन धर्म के हिंदुओं को जोड़ने का काम किया है. रामभद्राचार्य की उम्र हो चुकी है, इसलिए उनकी जुबान फिसल जाती है. रही बात संस्कृत के श्लोक की तो मंच तैयार करिए, संत वहां पहुंचेंगे, सबको संस्कृत का ज्ञान है.

आचार्य रासबिहारी महाराज ने कहा कि संत प्रेमानंद महाराज की प्रसिद्धि को सहन न करते हुए रामभद्राचार्य इस तरह के बयान दे रहे हैं. संत प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन से समाज में बुराई खत्म कर रहे हैं और प्रेम की उत्पत्ति कर रहे हैं. जगतगुरु अपना गुणगान करते हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज कभी अपना गुणगान नहीं करते.

यह भी पढ़ें: UP का सबसे बड़ा रोजगार मेला; 50 हजार नौकरियां, यूएई, जापान और जर्मनी में काम करने का मौका, जानिए सैलरी-तिथि और रजिस्ट्रेशन का तरीका

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMBHADRACHARYA SANT PREMANANDRAMBHADRACHARYA COMMENTVRINDAVAN SAINT DISPLEASUREरामभद्राचार्य पर भड़के संतMATHURA NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

लखनऊ SCR: शानदार सड़कें-पुल-फ्लाईओवर, मेट्रो से जुड़े 5 जिले, सस्ते घरों की भरमार; कुछ ऐसी है स्टेट कैपिटल रीजन की प्लानिंग

आईपीएल की तर्ज पर यूपी में अब होगी प्रो खो-खो लीग, पहली बार नोएडा में होगा आयोजन

सोलर प्लांट से करोड़ों की बचत कर रहा कानपुर मेट्रो; 8900 पेड़ लगाने के बराबर कम हुआ कार्बन उत्सर्जन

सिर काटने वाले बदमाश के शव को नसीब नहीं हुए अपने, बिना आंसू-दुख की अंतिम विदाई, आजमगढ़ में मारे गए इनामी बदमाश शंकर कनौजिया की 'अंतिम कहानी'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.