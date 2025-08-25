मथुरा : संत प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी के बाद धर्मनगरी वृंदावन में साधु-संतों ने जगतगुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है. कहा है कि जगतगुरु रामभद्राचार्य संत प्रेमानंद महाराज से माफी मांगें. संत प्रेमानंद महाराज के खिलाफ रामभद्राचार्य की टिप्पणी बहुत गलत है. क्योंकि उन्होंने सनातन धर्मावलंबियों को जोड़ने का काम किया है. मोह-माया से बहुत दूर हैं. रामभद्राचार्य को प्रेमानंद के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. कहा कि जगतगुरु उम्रदराज हो चुके हैं, उनकी जुबान फिसल जाती है.

संत प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी से वृंदावन के संत नाराज (Video Credit; ETV BHARAT)

वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित गेस्ट हाउस में साधु-संतों ने बैठक की. संतों ने कहा कि जगतगुरु का यह कहना कि प्रेमानंद महाराज संत नहीं हैं और उन्हें संस्कृत का एक भी श्लोक नहीं आता, यह निंदनीय है. संतों ने कहा जब तक रामभद्राचार्य प्रेमानंद महाराज से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम अपना विरोध जारी रखेंगे. संतों ने रामभद्राचार्य पर ज्ञान के अहंकार का आरोप लगाया. कहा कि अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए. जगतगुरु ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बना दिया. मथुरा वृंदावन, अयोध्या, बनारस कहीं कोई ऐसा संत नहीं है, जो अपना उत्तराधिकारी बना सके.

संत दिनेश शर्मा ने कहा कि रामभद्राचार्य जगतगुरु हैं. मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, बनारस में एक से एक बड़े विद्वान बैठे हैं, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए. संत प्रेमानंद महाराज की बुराई करना शोभा नहीं देता. उन्होंने सनातन धर्म के हिंदुओं को जोड़ने का काम किया है. रामभद्राचार्य की उम्र हो चुकी है, इसलिए उनकी जुबान फिसल जाती है. रही बात संस्कृत के श्लोक की तो मंच तैयार करिए, संत वहां पहुंचेंगे, सबको संस्कृत का ज्ञान है.

आचार्य रासबिहारी महाराज ने कहा कि संत प्रेमानंद महाराज की प्रसिद्धि को सहन न करते हुए रामभद्राचार्य इस तरह के बयान दे रहे हैं. संत प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन से समाज में बुराई खत्म कर रहे हैं और प्रेम की उत्पत्ति कर रहे हैं. जगतगुरु अपना गुणगान करते हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज कभी अपना गुणगान नहीं करते.

