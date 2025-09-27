ETV Bharat / state

सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे मंत्री जगत सिंह नेगी, केंद्र सरकार और भाजपा पर साधा निशाना

शिमला: हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का समर्थन किया है. मंत्री नेगी ने कहा कि लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक केवल अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं. नेगी ने आरोप लगाया कि लेह-लद्दाख में पुलिस राज स्थापित हो गया है और संवैधानिक अधिकारों के तहत अपनी मांग उठाने वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है.

वहीं, भाजपा पर निशाना साधते हुए जगत नेगी ने कहा, "भाजपा दमनकारी नीतियों के तहत काम कर रही है और देश भर में विपक्ष को दबाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में कर रही है. सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग केवल अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं और इस आवाज को दबाना देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है. केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों के साथ विश्वासघात किया है और लेह-लद्दाख की स्थिति चिंताजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बनी हुई है".

गौरतलब है कि लद्दाख को राज्य और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दो दिन बाद, पुलिस ने बीते दिन शुक्रवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया. विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चार लोगों की मौत हो गई और 90 लोग घायल हो गए. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लेह क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं.

लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के एक प्रमुख नेता वांगचुक, लेह और कारगिल के निवासियों के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए पांच साल से चल रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं. ये दोनों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा हैं, जिसे 2019 में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग किया गया था.