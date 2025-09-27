ETV Bharat / state

सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे मंत्री जगत सिंह नेगी, केंद्र सरकार और भाजपा पर साधा निशाना

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सोनम वांगचुक केवल लद्दाख के लोग के संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं.

सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे जगत सिंह नेगी
सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे जगत सिंह नेगी (FILE)
author img

By PTI

Published : September 27, 2025 at 4:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का समर्थन किया है. मंत्री नेगी ने कहा कि लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक केवल अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं. नेगी ने आरोप लगाया कि लेह-लद्दाख में पुलिस राज स्थापित हो गया है और संवैधानिक अधिकारों के तहत अपनी मांग उठाने वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है.

वहीं, भाजपा पर निशाना साधते हुए जगत नेगी ने कहा, "भाजपा दमनकारी नीतियों के तहत काम कर रही है और देश भर में विपक्ष को दबाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में कर रही है. सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग केवल अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं और इस आवाज को दबाना देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है. केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों के साथ विश्वासघात किया है और लेह-लद्दाख की स्थिति चिंताजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बनी हुई है".

गौरतलब है कि लद्दाख को राज्य और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दो दिन बाद, पुलिस ने बीते दिन शुक्रवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया. विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चार लोगों की मौत हो गई और 90 लोग घायल हो गए. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लेह क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं.

लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के एक प्रमुख नेता वांगचुक, लेह और कारगिल के निवासियों के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए पांच साल से चल रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं. ये दोनों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा हैं, जिसे 2019 में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग किया गया था.

राजस्व मंत्री ने बताया कि हिमाचल मंत्रिमंडल ने 1,087 निर्णय लिए हैं, जिनमें से 1,039 को 13 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2025 के बीच सफलतापूर्वक लागू किया गया है. हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (एचपीएआईसी) के निदेशक मंडल की 262वीं बैठक की अध्यक्षता भी की. निगम ने पांच महीनों में 33 करोड़ रुपये (पूर्व-लेखापरीक्षा) का कारोबार किया और 93.34 लाख रुपये (पूर्व-लेखापरीक्षा) का शुद्ध लाभ अर्जित किया.

बता दें कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने चार सूत्री समझौते पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के खिलाफ भूख हड़ताल पर थे. इस प्रदर्शन के बाद हालांकि, उन्होंने अपनी भूख हड़ताल वापस ले थी. वहीं, गृह मंत्रालय ने लेह में हुई हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है. गृह मंत्रालय के मुताबिक सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों से प्रेरित होकर लोगों ने हिंसक प्रदर्शन को अंजाम दिया है. बीते दिन पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें: "लेह हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई" जयराम ठाकुर ने केंद्र से की ये मांग

For All Latest Updates

TAGGED:

SONAM WANGCHUKJAGAT SINGH NEGIJAGAT NEGI SUPPORT SONAM WANGCHUKLEH VIOLENCEHIMACHAL MINISTER ON SONAM WANGCHUK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आखिर क्यों विजयदशमी के दिन अतंरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का होता है आगाज, जानें इसके पीछे की कहानी और इतिहास

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करवा लें e-KYC, वरना लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम!

कुलदेवी माता टौणी देवी जी का 350‌ वर्ष पुराना मंदिर, यहां पत्थर टकराने से पूरी होती है मनोकामना!

हिमाचल के इस मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते पति-पत्नी, हो जाता है ये 'अनर्थ'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.