कटहल मेला: 36 किलो से भी ज्यादा वजन का विशाल कटहल - JACKFRUIT FAIR

कटहल मेला ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 13, 2025 at 10:15 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 11:28 AM IST 3 Min Read

जशपुर: वशिष्ठ कम्युनिटी हॉल जशपुर में कटहल मेला का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में कटहल की उपयोगिता, वैज्ञानिक तकनीकों से बेहतर उत्पादन, घरेलू उद्योगों में इसके प्रयोग और पोषण तत्वों की जानकारी दी गई. सबसे भारी कटहल के लिए मिला पुरस्कार: कटहल मेला में किसानों द्वारा लाए गए सबसे बड़े और लंबे कटहलों की प्रतियोगिता में त्रिलोचन सिंह (कुरमीटिकरा, पत्थलगांव) को उनके 36.63 किलो के कटहल के लिए प्रथम पुरस्कार 5001 मिला. वही फलिन्दर सिंह (जुरतेला) को 28.07 किलो कटहल के लिए 3001 तथा चिंता सिंह (जुरगुम) को 26.71 किलो कटहल के लिए ₹2001 का तृतीय पुरस्कार मिला. कटहल मेला (ETV Bharat Chhattisgarh) मुख्य अतिथि विधायक रायमुनी भगत ने कहा कि कटहल न केवल जशपुर की पहचान है, बल्कि यह किसानों की आजीविका का मजबूत आधार बन सकता है. उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज कटहल को सुखाकर साल भर उपयोग में लाते थे और खाद्य संकट के समय यह पोषण का प्रमुख स्रोत होता था. सबसे भारी कटहल के लिए मिला पुरस्कार (ETV Bharat Chhattisgarh)

