आदमखोर भेड़ियों की तरह हमला कर रहे सियार, 1 महीने में सियारों के हमले की 6 घटनाएं

रतलाम में बढ़ गया सियारों का आतंक, रेबीज या हाइड्रोफोबिया होने पर आक्रमक हो जाते हैं सियार

Jackal attacks in Ratlam
रतलाम में बढ़ गया सियारों का आतंक (Getty Images)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 10:00 PM IST

रतलाम : इन दिनों रतलाम में जंगली सियारों ने जमकर आतंक मचाया हुआ है. 1 महीने में इंसानों पर सियारों के हमले की 6 घटनाएं सामने आई हैं. ताजा मामले रतलाम के नामली क्षेत्र के सिखेड़ी, भदवासा और खाचरोद क्षेत्र के बोरदिया से सामने आए हैं. 4 दिन पूर्व ही नामली क्षेत्र के सिखेड़ी, भदवासा गांव में हमला कर 6 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था.

सियारों के हमले से दहशत में ग्रामीण

6 लोगों पर हमले की घटना के बाद एक बार फिर बोरदिया गांव में एक किसान पर सियार ने हमला किया है. गंभीर रूप से घायल को रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है. वहीं, खाचरोद तहसील के रिंगनिया गांव में एक सियार के काटने के बाद रेबीज होने से एक मौत भी हुई है. बीते 1 महीने में इंसानों पर सियार के हमला करने की कई घटना है सामने आई है, जिससे अब इन गांवों में दहशत का माहौल है. लोग अब खेतों पर काम पर जाने से भी डर रहे हैं.

Siyaar ka humla mp ratlam
1 महीने में सियारों के हमले की 6 घटनाएं (Getty Images)

आदमखोर भेड़ियों की तरह कर रहे हमला

सियार के हमले से घायल हुए बोरदिया गांव के बाबू सिंह चौहान ने बताया कि शाम के समय जब वह खेत पर काम कर रहे थे तो सियार ने अचानक उन पर हमला कर दिया. हमला इतना घातक था कि सियार ने दांतों से काटकर पैर से मांस का हिस्सा अलग कर दिया. गांव के सरपंच महेंद्र सिंह चौहान ने बताया, '' गांव और आसपास के क्षेत्र में लगातार सियार के हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं. छोटे बच्चों पर यदि हमला होता तो उनकी जान भी जा सकती है. पास के गांव रिंगनिया में एक युवक को सियार ने काटा था. इसके बाद उसे रेबीज हो गया और कुछ दिन पहले उसकी मौत हो गई है.''

रेबीज या हाइड्रोफोबिया होने पर आक्रमक हो जाते हैं सियार

वन विभाग और वेटरनरी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों के अनुसार सियार डरपोक जंगली जानवर है वह मरे हुए जानवरों का मांस खाता है. लेकिन रेबीज हो जाने पर वह आक्रामक हो जाता है और कुत्तों की तरह ही इंसानों और अन्य जानवरों को काटता है. वेटरनरी विभाग के डॉ. अमित शुक्ला के अनुसार, '' हाइड्रोफोबिया होने पर कुत्ते, सियार और भेड़िया ऐसा ही व्यवहार करते हैं और आक्रामक होकर जानवरों और इंसानों पर हमला करते हैं.''

वहीं, सियार के इंसानों पर लगातार बढ़ रहे हमलों को लेकर रतलाम वन क्षेत्र के डीएफओ एके दोहरे कहते हैं, '' सिखेड़ी और भदवासा क्षेत्र की घटनाओं के बारे में जानकारी मिली थी लेकिन शेष गांवों में सियार के हमले की कोई सूचना नहीं मिली है. जंगली जानवरों के इंसानों पर हमले की सूचना मिलने पर विभाग उस क्षेत्र में सर्चिंग कर हमला कर रहे जानवर को पकड़ने का प्रयास करता है.''

