10वीं और 12वीं में फेल हुए छात्रों के लिए फिर पास होने का मौका, JAC ने जारी किया सप्लीमेंट्री परीक्षा का शेड्यूल - JAC BOARD SUPPLEMENTARY EXAM

जैक बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है.

JAC Board supplementary exam
जैक कार्यालय (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2025 at 11:38 AM IST

रांची: अगर आप किसी कारणवश जैक बोर्ड की मैट्रिक या इंटरमीडिएट परीक्षा में असफल हो गए हैं, तो आप सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं. झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दोनों सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है.

जैक द्वारा निर्धारित सप्लीमेंट्री परीक्षा के अनुसार, मैट्रिक परीक्षा 23 अगस्त से 29 अगस्त तक आयोजित की जाएगी, जबकि इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री परीक्षा 23 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. दोनों परीक्षाएं पहली पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक, जबकि दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी.

सप्लीमेंट्री परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जैक की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. छात्र 18 अगस्त से जैक की वेबसाइट www.jacjharkhand.gov.in के माध्यम से सप्लीमेंट्री परीक्षा की तिथियां डाउनलोड कर सकते हैं.

25 हजार के करीब विद्यार्थी होंगे शामिल

इस वर्ष झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित की जाने वाली सप्लीमेंट्री परीक्षा में मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों मिलाकर लगभग 25 हजार छात्र भाग लेंगे. जैक अध्यक्ष नटवा हांसदा के अनुसार, सप्लीमेंट्री परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. लिखित परीक्षा के बाद, दोनों परीक्षाओं के लिए 2 सितंबर से 8 सितंबर तक प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका संचालन संबंधित विद्यालयों द्वारा किया जाएगा.

जैक ने सभी विद्यालय के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि वे प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक 3 सितंबर से 9 सितंबर के बीच जैक की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अवश्य भेजें और उसकी एक प्रति 12 सितंबर तक जैक कार्यालय में जमा करें.

श्रावणी मेला 2025: देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं '21 रहस्मयी शिवलिंग', नागवंशी इतिहास से है जुड़ा, जो स्वर्णरेखा नदी की बहती धारा के बीच है विराजमान

पौराणिक है पावेश्वर धाम, यहां के शिवलिंग पर कभी रावण ने की थी पूजा! जानें, इस पावन मंदिर की कहानी

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा

