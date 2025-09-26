ETV Bharat / state

भतीजे ने 4 लाख के लिए चाचा को बनाया चकरघिन्नी, किडनैपर बन जबलपुर में छकाया

जबलपुर में पुलिस की सख्ती के आगे भतीजे ने उगला सच. 2 दोस्तों के साथ मिलकर कर्जा चुकाने रची थी खुद के अपहरण की कहानी.

JABALPUR YOUTH KIDNAPPING CASE
भतीजे ने चाचा से 4 लाख रुपए ऐंठने के लिए रची अपहरण की कहानी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 3:44 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 4:40 PM IST

जबलपुर: बरगी थाना क्षेत्र में अपहरण का एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां भतीजे ने अपने ही चाचा को चूना लगाने के लिए फर्जी अपहरण की कहानी बनाई. मामला जब पुलिस में पहुंचा तो सच्चाई सामने आ गई. इस मामले में पुलिस ने जब भतीजे से गहराई से पूछताछ की तो पता लगा कि भतीजा कर्ज के जाल में फंसा हुआ है इसलिए उसने खुद के अपहरण की कहानी बनाकर चाचा से पैसा ऐंठने की कोशिश की थी. अब वह खुद अपने ही अपहरण के आरोप में जेल पहुंच गया है.

भतीजे ने चाचा से 4 लाख ऐंठने के लिए रची साजिश

जबलपुर के बरगी में रहने वाले विष्णु पटेल ने पुलिस को जानकारी दी कि उनके भतीजे राजकुमार पटेल का किसी ने अपहरण कर लिया है और फिरौती के रूप में उनसे 4 लाख रुपए की मांग की जा रही है. विष्णु पटेल ने बताया कि वह अपने भतीजे राजकुमार पटेल के साथ जबलपुर के तिलहरी क्षेत्र में एक प्लॉट देखने गए थे. प्लॉट देखकर वे घर की तरफ लौट आए और राजकुमार वहां से बामनोद गांव के लिए रवाना हो गया लेकिन इसी दौरान उसका अपहरण हो गया. अपहरण की सूचना व्हाट्सएप के जरिए उसे मिली और अपहरणकर्ता 4 लाख रुपए की मांग कर रहे थे.

पुलिस ने भतीजे से उगलवाया अपहरण का सच (ETV Bharat)

पुलिस ने भतीजे से उगलवाया अपहरण का सच

जबलपुर के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि "जैसे ही यह सूचना पुलिस को मिली तो सक्रियता से राजकुमार पटेल की खोज शुरू कर दी. साइबर सेल की मदद से राजकुमार की लोकेशन मिलना शुरू हुई और थोड़ी देर में पता लगा कि राजकुमार सुरक्षित मिल गया है. इसके बाद राजकुमार से पूछताछ शुरू की गई तो पहले तो राजकुमार ने बताया कि वह बघरा जी नाम के गांव के पास से गुजर रहा था तब उसे एक कार में जबरन बैठाया गया और बेहोश कर दिया गया.

पुलिस को शंका होने पर जब बारीकी से पूछताछ की तो पता लगा राजकुमार ने खुद अपने अपहरण की कहानी रची थी. इसमें उसके 2 दोस्त रोहित कुंडे और उदय भी शामिल थे. इन दोनों को ₹10000 का लालच दिया गया था."

4 लाख का कर्ज चुकाने रची साजिश

राजकुमार ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उसके ऊपर ₹400000 का कर्ज हो गया था और उसे चुकाने के लिए उसने अपने अपहरण का नाटक किया. ताकि वह चाचा से 4 लाख रुपया ले ले और अपना कर्ज चुका दे. एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि "इस मामले में राजकुमार को उसके दोस्तों के साथ हिरासत में ले लिया है और अपहरण की फर्जी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने के मामले में इन तीनों को जेल भेज दिया गया है."

