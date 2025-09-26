ETV Bharat / state

भतीजे ने 4 लाख के लिए चाचा को बनाया चकरघिन्नी, किडनैपर बन जबलपुर में छकाया

भतीजे ने चाचा से 4 लाख रुपए ऐंठने के लिए रची अपहरण की कहानी ( ETV Bharat )

September 26, 2025

जबलपुर: बरगी थाना क्षेत्र में अपहरण का एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां भतीजे ने अपने ही चाचा को चूना लगाने के लिए फर्जी अपहरण की कहानी बनाई. मामला जब पुलिस में पहुंचा तो सच्चाई सामने आ गई. इस मामले में पुलिस ने जब भतीजे से गहराई से पूछताछ की तो पता लगा कि भतीजा कर्ज के जाल में फंसा हुआ है इसलिए उसने खुद के अपहरण की कहानी बनाकर चाचा से पैसा ऐंठने की कोशिश की थी. अब वह खुद अपने ही अपहरण के आरोप में जेल पहुंच गया है. भतीजे ने चाचा से 4 लाख ऐंठने के लिए रची साजिश जबलपुर के बरगी में रहने वाले विष्णु पटेल ने पुलिस को जानकारी दी कि उनके भतीजे राजकुमार पटेल का किसी ने अपहरण कर लिया है और फिरौती के रूप में उनसे 4 लाख रुपए की मांग की जा रही है. विष्णु पटेल ने बताया कि वह अपने भतीजे राजकुमार पटेल के साथ जबलपुर के तिलहरी क्षेत्र में एक प्लॉट देखने गए थे. प्लॉट देखकर वे घर की तरफ लौट आए और राजकुमार वहां से बामनोद गांव के लिए रवाना हो गया लेकिन इसी दौरान उसका अपहरण हो गया. अपहरण की सूचना व्हाट्सएप के जरिए उसे मिली और अपहरणकर्ता 4 लाख रुपए की मांग कर रहे थे.

Last Updated : September 26, 2025 at 4:40 PM IST