जबलपुर में 5.2 किलो वजनी बच्चे का जन्म, डॉक्टर हैरान, बोले-बदलती जीवन शैली और खानपान का असर

जबलपुर की शासकीय रानी दुर्गावती अस्पताल में एक महिला ने 5.2 किलो वजनी बच्चे को दिया जन्म. डिलीवरी के बाद डॉक्टर हुए अचंभित.
Published : September 5, 2025 at 11:48 PM IST
जबलपुर: शासकीय रानी दुर्गावती अस्पताल में एक महिला ने 5.2 किलो वजनी बच्चे को जन्म दिया है. डॉक्टरों ने इसे बेहद दुर्लभ मामला बताते हुए हैरानी जाहिर की है. लगभग 2.5 से 3.5 किलो के आस पास एक औसत और अच्छा वजन माना जाता है. जानकारी के अनुसार, रांझी निवासी आनंद चौकसे की पत्नी शुभांगी ने बुधवार को सीजेरियन ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म दिया. फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.
महिला ने जन्मा 5.2 किलोग्राम का बच्चा
जबलपुर के रानी दुर्गावती सरकारी अस्पताल में एक महिला ने 5.2 किलो के भारी भरकम बच्चे को जन्म दिया है. गायनाकोलॉजिस्ट एवं यूनिट हेड डॉ. भावना मिश्रा ने बताया कि "इतने भारी वजन के बच्चे का जन्म उन्होंने कई वर्षों में पहली बार देखा है."
'डॉक्टरों की निगरानी में है नवजात'
डॉ. भावना मिश्रा ने बताया कि "आमतौर पर ऐसे बच्चों के शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव की संभावना के कारण 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है. फिलहाल नवजात को एसएनसीयू में रखा गया है और वह स्वस्थ है. जन्मजात बीमारियों का खतरा होने के कारण ऐसे बच्चों की निगरानी जरूरी है."
'2.8 से 3.2 किलोग्राम के बीच होता है नवजात का वजन'
डॉ. भावना मिश्रा ने बताया कि "सामान्यतौर पर जन्म लेने वाले नवजात बच्चे का औसत वजन 2.8 से 3.2 किलोग्राम के बीच होता है. जबकि नवजात बच्ची का औसत वजन 2.7 से 3.1 किलोग्राम के बीच होता है. बुधवार को पैदा हुए यहां बच्चे का वजन सामान्य से 2 किलोग्राम अधिक है. ऐसे में यह दुर्लभ श्रेणी में आता है."
इंदौर और मंडला में भी जन्मे थे भारी बच्चे
इससे पहले इंदौर में 2 माह पूर्व 5.4 किलो वजनी बच्ची का जन्म हुआ था, जो मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाला सबसे भारी बच्चा था. वहीं, 2021 में मंडला जिले में 5.1 किलो वजनी शिशु का जन्म हुआ था.
माता-पिता को मधुमेह, मोटापा होना जैसे समस्याएं जोखिम को बढ़ाते हैं. इससे प्रसव जटिल हो सकता है और बच्चे को जन्म के समय खतरा और बाद में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की रिस्क रहती है.
बदलती जीवनशैली से बढ़ रहा बच्चों का वजन
डॉक्टरों के मुताबिक असामान्य वजन की वजह बदलती जीवनशैली और खानपान होता है. ऐसे दुर्लभ वजन के साथ पैदा हुए बच्चों की अच्छी जीवनशैली, पोषण और बेहतर चिकित्सा देखभाल के बाद बच्चों के वजन में धीरे-धीरे सुधार होता है.