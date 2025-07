ETV Bharat / state

निदान फॉल शबाब पर, पानी बढ़ने से बहने लगे सैलानी, फिर यूं हुआ सबका रेस्क्यू - NIDAN FALL JABALPUR

निदान फॉल में पानी बढ़ने से फंसे लोग ( ETV Bharat )

Published : July 11, 2025 at 7:18 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 7:48 AM IST

जबलपुर: निदान फॉल में अचानक पानी तेज हो जाने की वजह से भगदड़ की स्थिति बन गई और लोगों की जान पर बन आई. लोगों ने आपस में ह्यूमन चैन बनाकर नदी पार की, तब जाकर लोगों की जान बच सकी. झरने में अचानक तेज पानी आने की वजह से लोग फंस गए थे. जिला प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी है कि इन दिनों दोनों नदी नाले उफान पर हैं और लोग ऐसी जगह पर ना जाएं. जबलपुर में 15 दिन में 18 इंच बारिश

जबलपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है. बीते 15 दिनों में जबलपुर में लगभग 18 इंच बारिश हो चुकी है. इस बारिश की वजह से आसपास के नदी नाले उफान पर हैं. यह बात जरूर है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रकृति बहुत सुंदर हो गई है और कई जगहों पर झरनों में पानी आ गया है. इसी पानी और सुंदरता को देखने के लिए लोग अक्सर पहाड़ी झरनों के पास पहुंच जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. निदान फॉल में पानी तेज हो जाने से बनी भगदड़ की स्थिति (ETV Bharat)

