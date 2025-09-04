जबलपुर: उस्ताद फकीरचंद अखाड़ा एक वैद्य की चलाई ऐसी अनोखी परंपरा है, जो डेढ़ सौ साल बीत जाने के बाद भी लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे रहा है. आज भी यहां पर सैकड़ों लोग रोजाना वर्जिश (वर्कआउट) करने के लिए आते हैं. इनमें कई बुजुर्ग भी शामिल हैं. वहीं, लोगों का मानना है कि उस्ताद फकीरचंद के दर्शन मात्र से ही बीमार व्यक्तियों की तबीयत ठीक हो जाती है.

बूढ़े, जवान सभी अखाड़े से हैं जुड़े

जबलपुर में कोतवाली थाने के ठीक बहुत बड़े क्षेत्र में एक अखाड़ा है. इसे उस्ताद फकीरचंद अखाड़े के नाम से जाना जाता है. इसी अखाड़े के पास में रहने वाले नितिन सोनी ने बताया, "कोतवाली के आसपास के सभी बच्चे, बूढ़े और जवान अखाड़े से जुड़े हुए हैं. यहां की गलियां पुरानी हैं और यह इलाका जबलपुर का थोक बाजार है. इस समय गणपति उत्सव चल रहा है. लेकिन रात के 9 बजे ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी हैं. वहीं, अखाड़े के भीतर लोग अभी भी वर्जिश कर रहे हैं."

मिट्टी पलटते पहलवान (ETV Bharat)

150 साल से भी पुराना है अखाड़ा

अखाड़े के अंदर बरामदे के ठीक सामने उस्ताद फकीरचंद की मूर्ति लगी है. नितिन ने बताया, " यह अखाड़ा 150 साल से भी पुराना है. सामान्य तौर पर अखाड़े में एक न एक उस्ताद जरूर होता है लेकिन उस्ताद फकीरचंद के अखाड़े में कोई उस्ताद नहीं है. बल्कि सब उस्ताद फकीरचंद की मूर्ति को ही उस्ताद मानकर यहां वर्जिश करते हैं."

उस्ताद फकीरचंद अखाड़ा (ETV Bharat)

वैद्य और पहलवान थे फकीरचंद

जबलपुर के वरिष्ठ साहित्यकार गंगा चरण मिश्र बताते हैं, " इतिहास की कुछ पुस्तकों में उस्ताद फकीरचंद के बारे में लिखा है कि उनके पिता उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आए थे. उस्ताद फकीरचंद खुद एक वैद्य थे और पहलवान भी थे. इसलिए उन्होंने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए इस अखाड़े को शुरू किया था."

मिट्टी में कुश्ती सीखते हैं पहलवान

ईटीवी भारत की टीम अखाड़े पहुंची तो अंदर बड़े-बड़े फावड़ा लेकर 2 पहलवान मिट्टी पलट रहे थे. मिट्टी को पलट रहे एक युवा पहलवान अनमोल भारद्वाज ने बताया, "अखाड़े में मिट्टी पलटना एक कठिन वर्जिश होती है. आजकल के अखाड़े में मिट्टी की जगह प्लास्टिक की शीट लगी होती है लेकिन फकीरचंद अखाड़े में आज भी पहलवान मिट्टी में ही कुश्ती सीखते हैं. इस मिट्टी को तैयार करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है. इसको बिल्कुल नरम रखा जाता है जिससे पहलवानों को चोट ना आए और वह सही ढंग से कुश्ती सीख सकें."

अखाड़े में कसरत करते 75 साल के बुजुर्ग (ETV Bharat)

मान्यता, दर्शन मात्र से खत्म होता है रोग

अखाड़े के सामने एक मंदिर भी है, जिसमें कई पुरानी मूर्तियां रखी हैं. जिसमें भगवान शंकर और उस्ताद फकीरचंद की भी एक मूर्ति है. यहां पर दो शिलालेख भी हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि यह शिलालेख बौद्ध कालीन है. अखाड़े में अभ्यास करने आने वाले राकेश गुप्ता ने बताया, "उस्ताद फकीरचंद की मूर्ति के दर्शन मात्र से रोग खत्म हो जाते हैं. इसलिए बहुत सारे लोग यहां वर्जिश करने आते ही हैं, इसके साथ ही कुछ लोग यहां अपनी बीमारी खत्म करने के लिए भी आते हैं."

75 साल का बुजुर्ग अखाड़े में कसरत करते दिखा

अखाड़े में बुजुर्ग केशव प्रसाद कसरत करते दिखे. केशव प्रसाद से जब ईटीवी की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 75 साल है. इस उम्र की बुजुर्ग रात के इस समय में आराम पर चले जाते हैं लेकिन केशव प्रसाद अखाड़े की मशीन पर वेट उठा रहे थे. केशव प्रसाद ने बताया कि वह कई सालों से अखाड़े में आ रहे हैं. उन्हें खास तो कोई बीमारी नहीं है. रीड की हड्डी में कभी थोड़ी सी समस्या हो गई थी लेकिन आज भी वे कसरत करते हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं.

उस्ताद फकीरचंद अखाड़ा है स्वास्थ्य का मंदिर (ETV Bharat)

'अखाड़े की वजह से 68 साल में भी हैं स्वस्थ'

अखाड़े में कसरत कर रहे राजेश कुमार यादव ने बताया, " मेरी उम्र 68 साल है और मैं बचपन से इस अखाड़े में आ रहा हूं. अभी भी एक-डेढ़ घंटे तक वर्जिश करता हूं और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं. मुझे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी कोई समस्या नहीं है. आज भी मैं वर्जिश की वजह से 1 लीटर दूध पी लेता हूं और घी खा लेता हूं. लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं होती यह सब अखाड़े का ही कमाल है.''

पहलवानों के लिए पूरी तरह मुफ्त है अखाड़ा

उस्ताद फकीरचंद अखाड़ा में कई नौजवान वर्जिश करते हुए नजर आए. हालांकि, जबलपुर में जिम का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. हर गली मोहल्ले में जिम खुल गए हैं लेकिन इसके बाद भी बड़ी तादाद में युवक अखाड़े में जा रहे हैं. यहां पर युवा केवल शरीर नहीं बनाते बल्कि शरीर को मजबूत करते हैं और कुश्ती भी सीखते हैं. वे यहां तलवार चलाना, वैनिटी घुमना, लाठी चलाना भी सीखते हैं. वहीं, दूसरी तरफ जिम एक महंगी व्यवस्था है और अखाड़े पहलवानों के लिए पूरी तरह मुफ्त होते हैं.

अखाड़े में ही है हनुमान मंदिर

समाज में शराब और नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है और इसकी वजह से परिवारों में अशांति है. समाज में दूसरी बुराइयां पनप रही हैं. लेकिन अखाड़े में आने जाने वाले लोग अखाड़े को केवल वर्जिश करने की जगह नहीं मानते. यहां हनुमान जी का मंदिर है, जो फकीरचंद अखाड़े में ही है. यह अखाड़ा सिर्फ अखाड़ा नहीं ब्लकि एक मंदिर ही है. इसलिए अखाड़े में लोग नशा करके नहीं जाते. इसकी वजह से समाज में नशे की प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण रहता है. इसके साथ ही मानो यहां आने वाले पहलवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं क्योंकि वे पूरे जीवनभर मजबूत और स्वस्थ रहते हैं.

पूरी जीवन की कमाई लगाकर बनाया अखाड़ा

उस्ताद फकीरचंद ने अपने जीवन की पूरी कमाई अखाड़े में लगा दी थी. उन्होंने अपने वैद्यागिरी के व्यापार से जो पैसा कमाया, उससे वे जमीन खरीदे और पूरी कमाई अखाड़े को चलाने में लगा दिया. इसलिए डेढ़ सौ साल बीत जाने के बाद भी यह अखाड़ा जिंदा है. अखाड़े की वजह से इस इलाके के लोगों का स्वास्थ्य ठीक-ठाक है.