मशहूर रंगकर्मी अरुण पांडे का मृत्यु महोत्सव, अंतिम यात्रा से लेकर अंत्येष्टि तक गूंजे फिल्मी गीत

​जबलपुर के मशहूर रंगकर्मी अरुण पांडे की अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार के दौरान कलाकारों ने अनूठे अंदाज में श्रद्धा सुमन किए अर्पित.

मशहूर रंगकर्मी अरुण पांडे का मृत्यु महोत्सव (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 12:21 PM IST

जबलपुर: शहर में एक अनूठी अंतिम यात्रा चर्चा में है. अंतिम यात्रा से लेकर ग्वारीघाट के श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान 'राम नाम सत्य है' की जगह रंगमंच के गीत गूंजे. जबलपुर के बड़े रंगकर्मी अरुण पांडे का निधन के बाद निकली शवयात्रा और अंतिम संस्कार में उनके शिष्यों और साथी कलाकारों ने एक अलग अंदाज में श्रद्धांजलि दी. अंतिम यात्रा में अरुण पांडे को उनके बनाये गीतों को गा-गाकर अंतिम विदाई दी गई. यात्रा में शामिल हुए कलाकारों ने बताया कि यही उनकी अंतिम इच्छा थी.

'राम नाम सत्य है' की जगह गीत सुनाई दिए

इस अनोखी अंतिम यात्रा को देखकर लोग अचंभित थे, क्योंकि सामान्य तौर पर अंतिम यात्रा में ज्यादा से ज्यादा राम नाम सत्य की आवाज ही आती है. कभी-कभार किसी के अंतिम यात्रा में कोई भजन सुनाई दे जाता है, लेकिन फिल्मी गीतों के साथ किसी को अंतिम विदाई देना बिल्कुल अनोखा रहा. जबलपुर से ही निकले आचार्य रजनीश ओशो की विदाई भी नाचते गाते हुई थी. आचार्य रजनीश का कहना था "मृत्यु को उत्सव की तरह मनाना चाहिए, यह शोक का विषय नहीं है." लेकिन अंतिम संस्कार की प्रथा में परिवर्तन की हिम्मत लोग नहीं कर पाते, ऐसा केवल रंगमंच के कलाकार ही कर सकते हैं.

अंतिम यात्रा से लेकर अंत्येष्टि तक गूंजे फिल्मी गीत (ETV BHARAT)
अरुण पांडे की इच्छा के अनुसार दी विदाई (ETV BHARAT)

अरुण पांडे की इच्छा के अनुसार दी विदाई

रंगमंच के कलाकार की अंतिम यात्रा भी रंगमंचीय रही. अंतिम यात्रा में शामिल कलाकार नरोत्तम बेन का कहना है "हमने एक कलाकार को उसी के अंदाज में अंतिम विदाई दी है. सामान्य तौर पर अंतिम संस्कार सदियों पुराने रूढ़ि से बंधा हुआ है. अंतिम संस्कार की हर रीति के नियम तय हैं. बाकी सभी संस्कारों में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन हो गया लेकिन अंतिम संस्कार पुरानी परंपरा से ही होता है." अरुण पांडे ने कहा था "मेरी अंतिम यात्रा में नाचते गाते जाना. इसलिए हम लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा को उन्हीं की अंदाज में नाचते गाते निकाली. उन्हीं के बनाये गीत गाए."

​जबलपुर के मशहूर रंगकर्मी अरुण पांडे की अंतिम यात्रा (ETV BHARAT)
मशहूर रंगकर्मी अरुण पांडे (ETV BHARAT)

फिल्मी गीतों के साथ दी अंतिम विदाई

अरुण पांडे की अंतिम यात्रा में शामिल जबलपुर के शिल्प कलाकार विनय अंबर ने बताया "अरुण पांडे मूल रूप से जनवादी थे. इसलिए उन्होंने जल, जंगल, जमीन पर काफी लिखा और इसी पर गीत भी बनाए. इसलिए कलाकारों ने उनके उन गीतों को उनकी अंतिम यात्रा के दौरान गाया. वे फिल्मी गीतों के भी बड़े शौकीन थे. इसलिए हम लोगों ने उनके पसंदीदा फिल्मी गीत भी अंतिम यात्रा में गाए."

50 साल तक रंगमंच से जुड़े रहे अरुण पांडे

जबलपुर में मशहूर रंगकर्मी अरुण पांडे का निधन 21 सितंबर को हो गया. वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे. अरुण पांडे 'विवेचना रंग मंडल' के कलाकार थे. उन्होंने अपनी शुरुआत पत्रकारिता से की थी और जबलपुर के कई समाचार पत्रों में काम किया. अरुण पांडे बीते 50 सालों से लगातार रंगमंच से जुड़े रहे. उनका जन्म भले ही बनारस में हुआ था लेकिन उनका जीवन जबलपुर में बीता.

जबलपुर के व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की रचनाओं पर आधारित कई नाटकों का मंचन उन्होंने किया और करवाया. उन्होंने जबलपुर में कई नए कलाकारों को मौका दिया. विवेचना रंगमंडल के कई कलाकार राष्ट्रीय नाटय विद्यालय में भी चयनित हुए. उन्होंने देश के सभी बड़े शहरों में सभी बड़े मंचों पर अपने निर्देशित किए हुए नाटकों का मंचन किया.

