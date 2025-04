ETV Bharat / state

एमपी के इस शहर में लगी हैकर्स की भीड़, आईटी प्रोफेशनल्स की लगातार 36 घंटे कोडिंग - TRIPLE ITDM ORGANIZED HACKATHON 3

जबलपुर के ट्रिपल आईटीडीएम में हैकाथॉन-3 का आयोजन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 5, 2025 at 1:15 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 1:41 AM IST 4 Min Read

जबलपुर: भारत के आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटीडीएम के सबसे बेहतरीन आईटी प्रोफेशनल्स जबलपुर में इकट्ठे हुए हैं. यह सभी एक अनोखे कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं. जिसे हैकाथॉन 3 का नाम दिया गया है. इन प्रोफेशनल्स को अगले 36 घंटे में कुछ ऐसा बनाना है जो अब तक ना बनाया गया हो. इन्हें दुनिया के कुछ बेहतरीन सॉफ्टवेयर और सलाहकार भी मुहैया करवाए गए हैं और यह रेस गुरुवार से जबलपुर के ट्रिपल आईटीडीएम में शुरू हो गई है. जबलपुर पहुंचे 480 हैकर्स जबलपुर के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट में पूरे देश से 480 हैकर्स इकट्ठा हुए हैं. ट्रिपल आईटीडीएम की टीम ने हैकाथॉन 3.0 का आयोजन किया है. इस आयोजन की टीम लीडर उत्तरा कामत ने बताया कि "हैकाथॉन 3.0 में लगभग 5000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था लेकिन इसमें से 480 प्रतिभागियों को चुना गया है. यह भारत के लगभग सभी आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटीडीएम के स्टूडेंट हैं. इनमें कुछ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं और कुछ दूसरे विषयों के लेकिन इन सभी की रुचि कोडिंग में है." ट्रिपल आईटीडीएम jabalpur (ETV Bharat)

